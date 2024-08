Angie Arizaga cuenta sus primeras experiencias como madre primeriza: “Estamos levantándonos a cada hora”

Angie Arizaga comparte detalles íntimos de sus primeros días con su bebé. | Instagram

Angie Arizaga dio la bienvenida a su primer hijo, Matteo Alessandro, fruto de su relación con el cantante Jota Benz. La llegada de su bebé marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de las populares figuras públicas, llena de emociones, desafíos y cambios que han transformado su día a día.

En declaraciones a una conocida radio local, la exchica reality compartió con sus oyentes cómo está viviendo estos primeros días como madre, revelando tanto los momentos de felicidad como las dificultades que ha enfrentado.

El nacimiento de su primogénito, el pasado 9 de agosto, no fue un proceso sencillo. La modelo de 32 años pasó por un largo y difícil parto que se extendió por dos días, un evento que dejó una profunda huella en ella.

Jota Benz, su pareja, estuvo a su lado en todo momento, brindándole apoyo y palabras de aliento durante las horas más difíciles. En la charla con Onda Cero, el hermano de Gino Assereto relató cómo observaba a la influencer mientras luchaba con el dolor de las contracciones y las complicaciones que surgieron durante el parto.

Angie Arizaga y Jota Benz se convirtieron en padres por primera vez. Instagram/angiearizaga

“Yo la miraba y por dentro repetía: ‘prometo quedarme contigo y amarte hasta que todo termine’”, comentó, mostrando la profunda admiración y amor que siente por Arizaga.

Sus primeros días como madre

A pesar del agotamiento y las dificultades del parto, Angie Arizaga expresó su felicidad por la llegada de su hijo. En una breve entrevista con ‘América Noticias’, la influencer compartió detalles sobre cómo ha cambiado su vida desde que se convirtió en madre.

“Estoy bien, feliz y contenta, la verdad”, dijo, aunque rápidamente añadió que su rutina ha sufrido un cambio radical. “Ahora estamos levantándonos a cada hora”, comentó, mientras se escuchaba de fondo el llanto de su bebé, un claro indicio de las demandas constantes que implica la maternidad.

La finalista de ‘El Gran Chef Famosos′ también reveló que su tiempo es ahora muy limitado, ya que sus prioridades han cambiado completamente con la llegada de Matteo Alessandro.

Durante la conversación, mencionó que apenas podía hablar porque tenía que atender al pequeño, lo que resalta el nivel de atención y dedicación que requiere esta nueva etapa de su vida. “No puedo hablar mucho porque el bebé se está despertando”, dijo.

Famosos los felicitan

Angie Arizaga y Jota Benz sorprendieron al mundo del espectáculo y a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su primer hijo, Matteo Alessandro, el viernes 9 de agosto.

A pesar de haber decidido no realizar un baby shower, la pareja compartió su alegría a través de un emotivo mensaje en Instagram, donde expresaron: “Nuestro mayor sueño hecho realidad. Bienvenido al mundo, Matteo Alessandro. Te amamos con todo nuestro corazón”.

La noticia no solo llenó de felicidad a sus seguidores, sino que también desató una ola de felicitaciones de amigos y colegas del medio televisivo. Figuras reconocidas como María Pía Copello y Ethel Pozo fueron de las primeras en expresar su alegría y desear lo mejor para la nueva familia.

La exanimadora infantil comentó: “¡Qué maravilla! Toda la felicidad del mundo para ustedes, ¡los quiero mucho!”, mientras que la conductora de ‘América Hoy’ añadió: “Muchas felicidades para ambos y bienvenido, Matteo, a este mundo. Que seas muy feliz”.

Los excompañeros de reality de la pareja, como Gino Pessaresi, Mario Hart, Carol Reali, y Said Palao, también se unieron a las felicitaciones. El esposo de Korina Rivadeneira, en particular, destacó: “¡Muchas bendiciones para Mateíto! ¡Nunca se está preparado para ser padre, pero no tengo duda que serán geniales!”. Así, el anuncio del nacimiento de Matteo ha marcado el inicio de una nueva etapa en la vida de Angie y Jota.

