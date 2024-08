Angie Arizaga y Jota Benz se convirtieron en padres por primera vez: “Te amamos Matteo Alessandro”

Angie Arizaga y Jota Benz se convirtieron en padres por primera vez

Este domingo 11 de agosto, la modelo peruana Angie Arizaga y su pareja Jota Benz anunciaron la llegada de su primer hijo. La exintegrante del popular programa ‘Esto es Guerra’ dio a luz en una clínica local, marcando un hito en la vida de la pareja que ha cautivado a sus seguidores desde que confirmaron su relación en 2021. El bebé, llamado Matteo Alessandro Benz Arizaga, ha traído alegría no solo a sus padres, sino también a sus amigos, conocidos y fieles fanáticos, quienes han seguido de cerca la historia de amor de los exchicos reality.

La noticia del nacimiento, que se dio el 9 de agosto, ha sido recibida con una ola de felicitaciones y muestras de cariño en redes sociales, donde la pareja ha compartido algunos detalles de este emocionante momento. Angie Arizaga, quien durante mucho tiempo enfrentó desafíos para quedar embarazada, ahora disfruta de su nueva etapa como madre. Este acontecimiento representa un capítulo lleno de felicidad y nuevas aventuras para la pareja, que continúa conquistando los corazones de muchos con su historia de amor y ahora, con la llegada de su hijo.

“Un 09 de Agosto, llegó el amor de nuestras vidas! Solo quiero decir, Gracias por todos los mensajes tan lindos hacia nuestra familia. No fue fácil, fue muy doloroso, pero valió la pena y lo volvería hacer con tal de sentir a mi bebé en el pecho nuevamente. (...) Empezó la Vida. Te Amamos Matteo Alessandro Benz Arizaga”, escribió la modelo en redes sociales.

Angie Arizaga y Jota Benz se convirtieron en padres por primera vez y así lo anunciaron

¿Por qué Angie Arizaga no podía quedar embarazada?

Angie Arizaga reveló que durante mucho tiempo intentó quedar embarazada, pero enfrentó múltiples obstáculos. La modelo compartió que, en varias ocasiones, sus pruebas de embarazo resultaron negativas, lo que la llevó a sentirse frustrada y a pensar que quizás nunca podría ser madre. Según explicó, su médico le diagnosticó un desbalance hormonal que le impedía concebir. Con el tiempo, la pareja de Jota Benz se dedicó a sanar sus heridas emocionales, hasta que un día, de manera inesperada, su test de embarazo finalmente mostró un resultado positivo.

“No se imaginan cuánto esperé este momento”, comentó emocionada, recordando los momentos de desesperanza y la presión social que enfrentó en su momento. Hoy, Angie Arizaga es madre de un niño y vive una nueva etapa llena de felicidad junto a Jota Benz.

Angie Arizaga y Jota Benz confirman que esperan a su primer bebé. Instagram

¿Cómo se conocieron Angie Arizaga y Jota Benz?

Angie Arizaga y Jota Benz se conocieron en el programa de televisión ‘Esto es Guerra’ en 2019. En aquel momento, el hermano de Gino Assereto era un rostro nuevo en la pantalla chica, mientras que Angie, conocida cariñosamente como la ‘Negrita’, ya se había consolidado como una de las competidoras más queridas del reality. Su relación comenzó como una simple amistad, que con el tiempo fue evolucionando hasta convertirse en algo más profundo. A pesar de las especulaciones y rumores que circulaban en torno a ellos, ambos se encargaron de desmentir cualquier tipo de romance durante los primeros meses. No fue sino hasta enero de 2021 que finalmente confirmaron públicamente que estaban juntos.

Angie Arizaga y Jota Benz tienen más de tres años juntos.

Nicola Porcella expresó sus mejores deseos

Cuando Angie Arizaga aún se encontraba en la dulce espera de su primer hijo junto a Jota Benz, su expareja Nicola Porcella fue abordado por reporteros del programa ‘Amor y Fuego’, quienes no dudaron en preguntarle por el embarazo de la modelo peruana. A pesar de la polémica que rodeó su relación pasada, el segundo puesto de ‘La Casa de los Famosos México’ se mostró sereno y positivo, expresando sus mejores deseos para la futura madre.

Nicola Porcella reconoció que, aunque su romance con Angie Arizaga terminó de manera conflictiva, respeta su nueva etapa de vida y se mantiene al margen. “Yo no voy a hablar mal de nadie, tampoco voy a mentir, todo el mundo vio cómo era, vio una parte, no vio todo, pero yo le deseo lo mejor del mundo. Sé que va a ser mamá, se lo merece, ella siempre buscó eso”, afirmó.

Nicola Porcella expresa buenos deseos hacia Angie Arizaga y su embarazo: “Se lo merece”. (Video: Amor y Fuego / Willax TV).

“Cada uno está en lo suyo. Son temas que ya no quiero ni tocar”, comentó en otro momento, subrayando su decisión de no involucrarse ni opinar más allá de sus buenos deseos. El pronunciamiento de Nicola Porcella sobre el embarazo de Angie Arizaga refleja una madurez y respeto hacia su ex pareja y su actual situación.