Ministro de Agricultura reconoce que no sabe qué es pasar hambre en Perú, país en el que 17 millones personas no pueden asegurar sus comidas diarias

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego de Perú, Ángel Manero Campos, desconoce la situación de inseguridad alimentaria en el país. Tras sus incompatibles declaraciones sobre que en Perú no se pasa hambre con las cifras que evidencian que más de 17 millones de peruanos pasan por ello, el titular del Midagri intentó defender su postura.

“El Perú es la capital de la gastronomía mundial. No se puede decir que los peruanos pasan hambre porque esto es en un segmento de la población y estamos hablando de 5% de la población ( aproximadamente dos millones de personas) que sí, sin duda, tiene alta probabilidad de pasar hambre”, señaló para Canal N. Incluso reconoció no saber lo que es pasar hambre. “Es relativo”, acotó.

Sus primeras afirmaciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa del Gabinete Ministerial el pasado 7 de agosto, donde Manero respondió al último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que reporta una situación crítica de inseguridad alimentaria en el país. El informe de la FAO, según detalló el ministro, indica que más de 17 millones de peruanos no tienen garantizadas sus comidas diarias, lo cual Manero consideró una exageración.

A su juicio, esta cifra no refleja la realidad del país y recalcó que en Perú “se come de manera contundente”. No obstante, sus declaraciones desataron una ola de críticas tanto de sectores políticos como de la ciudadanía, motivo por el cual se vio obligado a salir al paso de estas reacciones asegurando que sus palabras habían sido sacadas de contexto.

Este viernes 9 de agosto, Manero defendió su postura señalando que la inseguridad alimentaria afecta principalmente a un segmento, aproximadamente dos millones de personas que están en extrema pobreza, tal como indican los datos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este grupo, explicó, sí tiene una alta probabilidad de pasar hambre y reconoció que sus comentarios podrían haberse entendido de manera incorrecta.

Con relación a si debería pedir disculpas, Manero afirmó: “¿Debería pedir disculpas a las personas que se sintieron afectadas por esas declaraciones? No, porque se me entendió mal. Yo creo que no se precisó bien la frase y soy de las personas que siempre ve las cosas desde el lado positivo”.

Además, el ministro informó que había solicitado una licencia sin goce de haber por tres días debido a temas personales, clarificando que esta decisión no estaba relacionada con la controversia desatada. Explicó que el viaje familiar programado desde hace un año fue reducido a solo sábado y domingo, y que retomaría sus funciones el lunes siguiente.

Las estadísticas de la FAO y las reacciones a las declaraciones de Manero subrayan la complejidad del tema de seguridad alimentaria en Perú. Según el último informe de la organización, el 51% de la población peruana enfrenta una situación de inseguridad alimentaria moderada y grave, un desafío que exige una atención y un abordaje multidimensional para asegurar la alimentación de todos los peruanos.

Hambre y pobreza en Perú

INEI y OXFAM informan que el 29% de la población peruana vive en pobreza monetaria en 2023. FAO señaló que el 51.7% de los peruanos enfrenta inseguridad alimentaria. Además, el IEP mencionó que 6 de cada 10 peruanos han experimentado una escasez de alimentos en sus hogares en los últimos tres meses, situación que podría agravarse en 2024 cuando un 37% de la población sufra un déficit calórico. Tales cifras demuestran una realidad alarmante en contraste con la declaración del ministro.

Manero también descartó que el precio de la carne de res y de pollo haya incrementado. Además, afirmó que “hay más de 16 millones de peruanos con sobrepeso”, lo que también ha despertado críticas en las redes sociales. Una de las respuestas más resonantes en redes fue: “El ministro Ángel Manero dice que no cena... Que alguien le explique que hay gente que tampoco almuerza, pero no porque no quiere, sino porque no tiene los recursos”.

Ante la controversia, el ministro ha tomado una licencia por “motivos personales” de tres días. Su ausencia sigue a la declaración donde afirmó que “se come de manera contundente” en Perú, a pesar de la evidente crisis alimentaria que enfrenta el país.

El último informe del Estado de la Seguridad Alimentaria Nutricional de las Naciones Unidas muestra un panorama preocupante: más de la mitad de la población sufre de inseguridad alimentaria, y el 20.3% padece inseguridad alimentaria grave, lo que implica que es probable que hayan pasado días sin consumir alimentos.

En 2023, el INEI reportó que el 5.7% de los peruanos vive en pobreza extrema, es decir, alrededor de un millón de personas no puede cubrir su canasta básica de alimentos mensualmente, la cual vale 251 soles. Esta dura realidad se refleja en la existencia de miles de ollas comunes que siguen operando en todo el país para combatir la falta de alimentos.