Pilar Gasca arrasa con tienda Louis Vuitton tras anunciar nuevo galán en Estados Unidos: “Auspician sus gustos”

Pilar Gasca arrasa con tienda Louis Vuitton tras anunciar nuevo galán en Estados Unidos. (Captura: Magaly TV La Firme)

La modelo Pilar Gasca reapareció en las redes sociales después de anunciar el fin de su relación con el cómico Edwin Sierra. Ahora se muestra muy feliz, disfrutando de un nuevo capítulo de su vida en Estados Unidos. Recientemente, ha revelado que ha vuelto a creer en el amor y anunció su romance con un empresario estadounidense de 45 años.

Sin embargo, Gasca sorprende no solo por su nueva relación; también se ha dejado ver en la exclusiva tienda Louis Vuitton en Miami. En este lugar, donde una cartera puede costar miles de dólares, ella compartió imágenes de su visita a través de sus redes sociales. Al parecer, la empresaria se ha dejado engreír por su nueva pareja.

En el video, la modelo aparece llevando varios paquetes de la prestigiosa marca, mostrando su entusiasmo mientras probaba zapatillas, zapatos, lentes y correas. La escena no pasó desapercibida para Magaly Medina, quien comentó al respecto en su programa.

“La ex del cómico Edwin Sierra, que estuvo en Estados Unidos, dizque celebrando su cumpleaños, según le ha contado ella a un diario local con un novio americano de 45 años con el que está ilusionada. Debe estar celebrándolo bien porque estuvo en una tienda Louis Vuitton comprándose y probándose todo tipo de cosas y luego saliendo como si lo hubieran regalado todo en esa tienda. Pero en esa tienda sabemos que no nos regalan nada. Miren las bolsas. Uno, dos, ¿cuántas hay? Bueno, estuvo probándose correa, lentes, zapatillas, zapatos”, mencionó la comunicadora sorprendida.

Medina insinuó que el nuevo romance de la expareja de Edwin Sierra podría estar financiando sus gustos lujosos: “Yo me pregunto, como me pregunto siempre que veo a las embajadoras de mi país viajar, frecuentar sitios de lujo, comprarse en tiendas de muy alta gama, pregunto, ¿cómo lo hacen? Que sepamos, ella no tiene trabajo. Porque cuando estaba con Edwin Sierra, que era bailarina, la acompañaba en su circo, algo, ¿no sabemos?”.

“Vendía ropa también, bueno, pero vendiendo ropa pues... Bueno, supongo, ¿no? Pero yo digo, ella ha dicho que tiene, dando a entender que tiene un novio en Estados Unidos que le ha comprado todos sus ‘caprichitos’ y la tiene muy regalada. Vaya, muchos le van a preguntar dónde consigue esa alguien tan generoso. En esa bolsa, en la primera hay dos artículos, en la segunda uno es dos, tres, cuatro, cinco, seis. Claro, estaba viendo un par de zapatillas que vi, un par de zapatos blancos, los lentes y la correa. También que las tiendas Louis Vuitton son bastante aparatosos. Una correíta te la envuelven así, te la ponen en una caja de este tamaño, pero igual no, o sea o se ha conseguido un novio billetón”, sostuvo.

Pilar Gasca y Edwin sierra terminaron su relación de más de 10 años

Hace unos meses, Pilar Gasca habló sobre el fin de su relación con Edwin Sierra, explicando que ella fue quien tomó la decisión de terminarla. “La relación la terminé yo el año pasado, mi amor por él había muerto hace un tiempo por diferentes motivos. Se murió el amor. Reconozco que él quiso que lo intentemos, por eso viajamos a Europa. Sin embargo, tengo las cosas claras y el amor no se obliga, así que decidí que lo mejor era lanzar un comunicado para que cada uno pueda hacer su vida por separado y no se generen especulaciones como ahora”, declaró Gasca en una entrevista con el diario Expreso.

