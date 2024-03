Milena Zárate se mofa de Pilar Gasca por ‘nuevo amor’ de Edwin Sierra: “¿No daba la vida por ti? Payasita”

Milena Zárate se mofa de Pilar Gasca por 'nuevo amor' de Edwin Sierra. (Composición: Infobae)

Tal como se preveía, la cantante Milena Zárate no dudó en expresar su opinión sobre la situación entre la expareja de Edwin Sierra y Pilar Gasca, luego de que circularan imágenes del comediante junto a Carolina Huanca, una joven de 28 años. A pesar de que ambos mantenían una aparente buena ‘amistad’ y se insinuaba una posible reconciliación, todo quedó en el pasado tras el reciente ampay del comediante.

Esto ocurrió como resultado de la última controversia en ‘Magaly TV: La Firme’, donde se mostró al artista cómico despidiéndose de manera ‘cariñosa’ con una joven que se identificó como parte de su equipo de baile. Esta situación desencadenó una serie de comentarios por parte de Milena. ¿Qué dijo?

“Está en su derecho. Yo no tengo rollo con ninguna de las chicas con las que él salga. Lo que sí puedo decir es que mientras no se metan donde no les importa, donde no tengan vela, yo voy a estar tranquila. Mientras no se metan en mis temas legales con él, la manutención de mi hija o tratos, todo bien. El día que él tenga un hijo yo no voy a estar preguntándole por qué tienes ese trato, a mí qué me importa. Cada uno lleva su vida como quiere”, manifestó a un medio conocido.

Milena Zárate advierte a Pilar Gasca que no se meta con ella porque mostrará pruebas contra Edwin Sierra. | Composición/Captura ATV/Instagram

Al ser consultada sobre cómo recibió la noticia Pilar Gasca, Zárate no dudó en ironizar sobre la situación y decir que ahora la modelo será una ‘NN‘ y que solo resaltará por los procesos legales que le ha iniciado. ”Ya ahora, si se convirtió en una NN, lo poquito que le pueda dar luz ahorita es lo último que haré. Uno es esclavo de sus palabras, tú no puedes escupir al cielo porque te cae y de una manera bárbara, con roche. Todo tiene fecha de caducidad”, agregó Milena en declaraciones para Trome.

“Ja, ja, ja, qué pena que se adelantó el circo. ¿Pero ella no era la que decía que ese hombre daba la vida por ella, que nunca había amado a nadie en su vida y me lo restregaba como si a mí me doliera? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Pobrecita, payasita, qué le podemos decir”, aseveró la cantante colombiana.

Saliente de Edwin Sierra niega haber besado al comediante. (Foto: Captura de IG)

Milena Zárate pide respeto para su hija con Edwin Sierra

En cuanto a la relación de Sierra con chicas jóvenes y su falta de compromiso, la exintegrante de ‘El Gran Show’ Milena Zárate advirtió lo siguiente: “Mira, la verdad, lo que puedo decir es que él tiene su forma de ser, su personalidad... y verá con quién se mete. Lo único que diré es que respetos guardan respetos, mientras no se metan con mi gorda, en mis tratos, mis cosas, a mí no me interesa”, aseveró.

La cantante aclara que no tiene ni tendrá conflictos con la nueva pareja del comediante y simplemente solicita respeto para su hija. “Más bien, mientras más amén a mi hija, si una pareja la consiente, la respeta, no le pido que sea mi amiga, pero sí merezco respeto porque van a pasar muchas por la vida de él, pero yo estaré siempre porque soy la mamá de su hija. Todos los problemas de este tiempo fueron por esta chiquita (Pilar), que se encargó de sacar un montón de cosas mías falsas, llenarse de demandas, a cambio de qué”, dijo al citado medio.