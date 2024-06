Congresista Diego Bazán también le enviaba mensajes a Mónica Cabrejos: “Hoy soñé contigo”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. La conductora Magaly Medina no ha dejado pasar por alto las recientes revelaciones sobre el congresista Diego Bazán, quien se ha visto envuelto en una serie de coqueteos con reconocidas figuras de la farándula peruana. En su programa ‘Magaly TV La Firme’ este 24 de junio, la conductora desveló detalles sobre los intentos de Bazán por cortejar no solo a la actriz Belén Estévez durante dos años, invitándola repetidamente a almorzar, sino a la abogada Mónica Cabrejos.

“Parece que el congresista Bazán no solo se enfoca en la política, sino que también tiene tiempo para la farándula”. Ha estado tirándole maíz a la ‘chata’ Belén Estévez, floreándola por dos largos años para llevarla a almorzar. Pero eso no es todo, también ha intentado hacerse el galán con otra figura del espectáculo”, se escucha decir en el informe de Magaly.

Ante ello, la conductora continuó detallando cómo Bazán también intentó conquistar a Cabrejos, quien confirmó que recibió múltiples invitaciones a salir por parte del congresista. “Me invitó varias veces a almorzar, pero por diversas razones no pude aceptar”, comentó Cabrejos según lo compartido por Medina en el programa.

Diego Bazán borra evidencias

La figura de ATV destacó la reacción de Bazán ante la exposición de sus coqueteos, mencionando que el congresista rápidamente eliminó todas las conversaciones que mantenía con Cabrejos y otras mujeres de la farándula. “Ha borrado todo rastro de sus mensajes en las redes sociales, parece que está asustado”, agregó Medina con humor.

Además, la conductora reveló que Cabrejos averiguó que Bazán tenía pareja en Trujillo, lo cual desacreditó sus intentos de conquista. “Yo sé que tiene pareja en Trujillo. Yo no salgo con hombres que sé que son comprometidos. Yo los escaneo bien antes de saber, antes de iniciar cualquier tipo de amistad, de conversación. Para mí es un hombre que está descartado. Tiene pareja”, expresó Cabrejos según lo compartido por Medina.

“Ha ido una vez a ver mi show con un grupo de amigos, nunca pasó nada, nunca he contestado más mensajes. Yo ya estoy vieja y yo antes de aceptar una invitación, averiguo, indago, y me pongo a investigar porque ya, pues, ya estoy cansada de que me puedan engañar”, mencionó la actriz para las cámaras de Medina.

