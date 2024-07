Mónica Cabrejos confiesa complicado padecimiento en su salud: “Tengo una neuropatía y el dolor es fuerte”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuerte y claro. La artista cómica Mónica Cabrejos se sinceró en el programa de Magaly Medina, ‘Magaly TV La Firme’ este 24 de julio y reveló que padece de un complicado padecimiento en su salud. La escritora afirma tener una neuropatía, una condición que le provoca intensos dolores de espalda.

Sin embargo, Cabrejos ha encontrado alivio en la natación, un deporte que ha incorporado a su rutina diaria para controlar el dolor. La exconductora explicó que la natación le ha permitido reducir los dolores generados por su neuropatía en un 90%. “Cuando entramos nos metemos un duchazo de agua fría que te sacude, pero te olvidas de todo. Eso te baja los calores”, sostuvo la artista para las cámaras de ATV.

Ante ello, su entrenador no dudó en elogiar a Mónica por el compromiso y su disciplina en proceso de recuperación. “Es aplicada, eso es lo bueno, aparte de que le gusta este deporte. En realidad vivimos por una lesión y gracias a Dios pudimos superar por el intermedio de la natación y ahora sí ya lo está aplicando el deporte en sí. Aparte recuerda que la natación es el deporte más completo, entonces trabaja absolutamente todo”, acotó el especialista.

La conductora detalló que realiza diversos ejercicios acuáticos para fortalecer sus piernas, abdomen y brazos, encontrando en la natación una forma de relajación y alivio. “Sientes que vuelas, te relaja y entonces es eso que pocos deportes se dan en el que no puedes pensar en nada, que no sea lo que estás haciendo”, compartió Cabrejos sobre su experiencia en el agua.

“Para mí es importante porque tengo una neuropatía y el dolor es muy fuerte. La natación, al ser un deporte que no tiene impacto, me baja el dolor a un 90%. Sí, voy al quiropráctico, pero ya no tomo pastillas”, agregó, enfatizando la eficacia de esta actividad física en el manejo de su condición.

“Los días que no va al gimnasio, no duda en dedicar tiempo a su otro pasatiempo, bailar. “Me encanta bailar. Bailar es para liberar energía y endorfinas, la hormona de la felicidad. Hace algún tiempo decidí enfocarme en las cosas que me gustan, y bailar es una de ellas”, comentó. También mencionó que asiste al gimnasio para fortalecer especialmente los glúteos, aspecto que considera importante para todas las mujeres. Para ella, la salud es lo primero y la figura viene después.

Magaly Medina destaca la disciplina de Mónica Cabrejos

Tras las recientes declaraciones de Mónica Cabrejos sobre su vida personal, Magaly Medina no dudó en comentar sobre algunos detalles de la disciplina de la exconductora y su estilo de vida para su programa este 24 de julio. Medina destacó el compromiso de la artista cómica con el deporte, especialmente con la natación, y cómo combina esta actividad con su rutina en el gimnasio.

La periodista mencionó que, además de la natación, Cabrejos dedica varias horas al ejercicio, donde no solo realiza actividades con las máquinas, sino que también disfruta del baile, evocando sus épocas de vestuario con plumas y lentejuelas. “Nos ha mostrado que es muy disciplinada con el deporte, no sabíamos que practica natación, así como pasa varias horas en el gimnasio, donde no solo hace máquinas, sino que también le gusta hacer baile”, comentó.

La conductora también destacó que la psicóloga de profesión no se avergüenza de su pasado y sigue incorporando elementos de su estilo glamuroso en su vida cotidiana. “Ella comparte su hogar con su perrita y siempre mantiene presente ese ingrediente de plumas y lentejuelas en su vestimenta”, añadió Medina, revelando cómo Mónica sigue usando su estilo distintivo incluso en su vida diaria.

