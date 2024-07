Los snacks de siempre vuelven a las bodegas peruanas: Estos son los productos que ya regresaron, según bodegueros

Los snacks de Pepsico están volviendo a las tiendas. ¿Cuáles están de regreso y volverán al mismo precio? - Crédito Composición Infobae/TikTok/Cortesía/Difusión

Ya varios consumidores lo han notado. Los snacks de Pepsico están regresando a las bodegas peruanas. Como se recuerda, estos productos —tales como el Piqueo Snack, el Chizitos, Cheetos, Cheese Tris, Cuates y más— dejaron de ser producidos en su planta local, tras el incidente de su establecimiento en Santa Anita.

En vez de estos productos clásicos, a los que los peruanos están acostumbrados, Pepsico estuvo exportando sus versiones hermanas de países como Colombia, Ecuador, Guatemala y más, los cuales, en algunos casos, no tenían el mismo sabor ‘familiar’ para los consumidores.

Sin embargo, ya se pueden notar en algunas tiendas que los snacks de siempre ya están regresando a los anaqueles. Infobae Perú pudo comprobar esto consultando a dos bodegueros, quienes antes ya habían reportado a este medio la desaparición de estos productos.

Los productos de Pepsico desaparecieron de las bodegas en marzo de 2024. - Crédito Composición Infobae/Difusión/Vecteezy/iStockPhoto/TikTok

Regresan los productos de Pepsico

Justo para la campaña de Fiestas Patrias, los productos de Pepsico están regresado a las tiendas, bodeguas y supermercados en todo el Perú, tal como lo dice un video compartido por Jorge Enríquez Aldana, de Minimarket George (ganador a la Bodega del Año 2021, 2022 y 2023, influencer y representante de la Asociación de Bodegueros del Callao) a este medio.

“Sabemos que durante este tiempo nuestro bodegueros y consumidores han extrañado sus marcas de snacks favoritas. (...) Volvimos con el sabor y precio de siempre”, resalta el video promocional al que pudo acceder Infobae Perú.

Anteriormente, cuando estos productos fueron reemplazados por sus versiones hermanas de otros países, Yulisa Torres Castro (de La Bodeguita Magdalena), presidenta de la zona Lima centro de Asociación de Bodegueros del Perú, comentó a este medio que “el cliente peruano es muy fiel y tradicional a los productos de siempre y le cuesta aceptar ‘nuevos productos’”.

Estos son los snacks que están regresando a las tiendas y bodegas peruana. - Crédito Composición Infobae/TikTok

Por el lado del otro bodeguero, este sostuvo en su momento que “un 20% de los consumidores aún busca los productos que no se han sustituido, como los Chizitos, un producto bandera que no tiene reemplazo”. Pero esto ya no tendrá que ser un problema, dado el regreso de estos productos a los anaqueles.

“Los productos volvieron desde este último Lunes [22 de julio] y ya están en proceso de distribución a nivel nacional”, señala el bodeguero Enríquez Aldana.

¿Qué productos de Pepsico han vuelto?

Como se señala, los productos de Pepsico vuelven a las bodegas y tiendas peruanas con el “sabor de siempre” y el mismo precio por el que pagaban los consumidores.

Infobae Perú pudo acceder a la lista de productos que estaría regresando, la que nos confirmaron ambos bodegueros consultados:

Lays clásica, en ondas, ondas picante, ondas mayonesa, al hilo, artesanales (en alita BBQ y sal marina), pollo a la brasa

Cheetos horneados, boliqueso, queso picante, flaming hot

Chizitos

Tostitos redondos y salados

Doritos queso atrevido, queso fuego

Doritos flaming hot, dinamita flaming hot, dinamita limón

Tortees normal y picante

Cheese Tris

Karinto chifles

Cuates normal y picantes

Algunos snacks de Pepsico se importaron de otros países vecinos, mientras productos como las Papas Lays se estaban produciendo en alianza locales. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/iStock/Unsplash

“Lo único que no ha ingresado son los camotes y el chicharrón”, señaló Torres, mientras Enríquez resaltó que “aún falta ingresar es la línea de Karinto Maní y Habas en tiras”.

Sin embargo, un producto aún aparece ausente de la lista: el Piqueo Snack. Las buenas noticias es que Infobae Perú pudo comprobar por medio de redes sociales que este producto también está regresando, y con un nuevo empaque. Pero, dado que la distribución se ha empezado a dar recientemente, aún no podrían encontrarlo los consumidores en las tiendas más cerca a su barrio.

Estos eran los productos ‘reemplazo’

“Los nuevos productos que están ingresando tienen otros nombres diferentes, pero tienen sabores similares”, había señalado Enríquez Aldana. Estos eran los snacks que estaban viniendo en reemplazo:

En vez del Piqueo Snack , ahora se venden los DeTodito en tamaño familiar y personal

Cheetos Boliqueso horneado (pero importados)

Doritos dinamita, presentación limón

Cheetos horneados, en vez de Cheese Tris

Papas Lays tradicionales y con sabor a BBQ

Chifles Karinto