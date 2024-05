Trabajador pide indemnización a PepsiCo: quedó lesionado luego de explosión en fábrica de Santa Anita

El abogado del afectado también pidió celeridad en las investigaciones para determinar a los culpables - crédito composición Infobae Perú / Canal N

Wilmer Martínez, trabajador de una empresa que prestaba servicios a PepsiCo, pide una indemnización al grupo empresarial debido a las lesiones que sufrió. El denunciante estuvo presente en la explosión de la fábrica ubicada en Santa Anita, el pasado 29 de enero. En ese momento, tres personas perdieron la vida y al menos dos resultaron heridas.

El operario manifestó que se encontraba aproximadamente a dos metros del punto donde ocurrió el estallido. Luego del incidente fue diagnosticado con una fractura de fémur en su pierna derecha.

Como consecuencia, sostiene, no puede trabajar debido a su condición médica y que fue desalojado del lugar que alquilaba para vivir junto a su familia. “Estoy en un cuartito. Yo me siento frustrado con esta situación. Quiero justicia porque al día de hoy no me dan resultados”, dijo en entrevista con Canal N.

Explosión en fábrica provocó daños en autos e inmuebles cercanos - crédito

Según el mismo medio, el Ministerio Púbico todavía no ha determinado a las personas que se denunciarán, aunque existe un informe pericial Departamento Forense de la Policía Nacional que indicaría que la causa que ocasionó el siniestro sería una posible presión hidráulica dentro del tanque. Esto habría provocado la rotura de placas.

PepsiCo se pronuncia sobre el caso

Snacks América Latina S.R.L., empresa del grupo PepsiCo, emitió un comunicado donde se solidarizan con los “difíciles momentos que están atravesando las familias y seres queridos de quienes se vieron afectados por el accidente”.

Luego, señalan que, por normal laboral, todos los trabajadores de las empresas contratistas que ingresan a prestar servicios a su planta deben contar un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)

“Este caso no fue la excepción, por lo que, inmediatamente ocurrido el siniestro, desde Snacks América Latina S.R.L. nos comunicamos con las empresas contratistas para coordinar la activación de los respectivos seguros y que todos los afectados reciban atención oportuna”, explican.

En el comunicado lamentan lo sucedido y afirman que mantuvieron comunicación constante con los afectados - crédito PepsiCo

“Actualmente, estamos teniendo contacto con los afectados y sus familias de manera directa, también a través de nuestra aseguradora y, además, continuamos haciendo seguimiento a través de sus empleadores. Tal es el caso de Wilmer Martínez Camizán, trabajador de Emi y Das Servicios Generales EIRL, con quien nuestra aseguradora ya se ha reunido y hemos recibido el pasado viernes la documentación sustentatoria de la indemnización solicitada. Al momento esta información ya está en evaluación”, también se lee en el comunicado.

Wilmer confirmó que la compañía para la cual trabajaba contaba con un seguro. “El SCTR se activa en cualquier accidente que pase. Los responsables son de la service, que están viendo mi diagnóstico”, dijo a Canal N.

Sin embargo, el abogado del operario comentó que no se sienten satisfechos con lo que se ha recibido por parte del seguro, como el pago de los medicamentos. “Piensan que esa es una forma de indemnizar, pero no se dan cuenta de que la familia de Martínez está sufriendo porque los botaron del local donde vivían, no estudian sus hijos y tienen muchos problemas económicos”, indica.

Vecinos de la zona pidieron cerrar la fábrica por los olores que destilan sus operaciones - crédito

En esa misma línea, criticó el pronunciamiento de PepsiCo, ya que, desde su perspectiva “más allá de la buena voluntad que podrían tener con la familia”, las indagaciones para encontrar responsabilidades, hasta el momento, no habrían avanzado lo suficiente.

“La fiscal se lavó las manos, tomó conocimiento del hecho y lo que hizo fue derivar todo a la Policía. 90 días y no hay ni siquiera se ha terminado la primera parte de la investigación, que son las diligencias preliminares”, aseveró.

“Del Ministerio Público esperamos que se señale quiénes son los responsables en este caso y de la empresa, lo que esperamos es que respondan con la familia de Wilmer para pagarles una indemnización que sea razonable”, añadió el abogado.