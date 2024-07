Yaco Eskenazi se quebró por emotiva sorpresa de sus hijos con Natalie Vértiz en ‘El Gran Chef Famosos’

Yaco Eskenazi se conmovió por saludo de sus hijos con Natalie Vértiz | Latina TV

Yaco Eskenazi protagonizó un emotivo momento en el más reciente episodio de ‘El Gran Chef Famosos’, emitido el sábado 20 de julio. Al inicio del programa, los participantes fueron felicitados por haber llegado a la recta final de la competencia, por lo que la producción les preparó una sorpresa especial: los saludos de sus familiares más cercanos.

Desde el principio, Yaco Eskenazi se mostró conmovido al escuchar las palabras de su hermana y de su madre. Sin embargo, el exchico reality no pudo contener las lágrimas al ver a sus hijos, fruto de su romance con Natalie Vértiz, dándole apoyo en la etapa final del concurso. “Felicidades papito, estamos orgullosos de ti”, le dijeron.

Visiblemente conmovido, el expresentador de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ rompió en llanto al referirse a lo que significan sus dos hijos y su esposa Natalie Vértiz en su vida.“No hay un solo paso que yo dé en esta vida que no sea pensando en ustedes, los amo y gracias”.

Hijos de Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi aparecieron en 'El Gran Chef Famosos'. Captura/Latina TV

Yaaco Eskenazi continuó elogiando a su familia detrás de cámaras, manifestando: “La familia es lo más importante en la vida, los amo, amo a mi esposa, a mis hijos, a mi hermana, a mi mamá, a mi familia. Gracias por hacer de mí el hombre que soy”.

Yaco Eskenazi disputará la gran final

En el último episodio de ‘El Gran Chef Famosos’, la periodista Karina Borrero se convirtió en la última eliminada del concurso culinario. Con su salida, se determinó que Santiago Suárez, Yaco Eskenazi y Brenda Carvalho serán los participantes en disputar la gran final de la octava temporada del programa. El próximo lunes 29 de julio, a partir de las 7:45 p.m., se conocerá al ganador de la ‘olla dorada’.

Santiago Suárez, Yaco Eskenazi y Brenda Carvalho se enfrentarán en la gran final de 'El Gran Chef Famosos'. Latina TV

¿Quiénes estarán en ‘El Gran Chef Famosos’ 9?

El popular reality culinario de Latina, ‘El Gran Chef Famosos’, regresa con su novena temporada llena de sorpresas. José Peláez dio la bienvenida a los nuevos concursantes, entre ellos: Adolfo Aguilar, Israel Dreyfus, Jely Reátegui, Vanessa Terkes, Carlos Palma, Matilde León, Leslie Shaw, Phillip Chu Joy, Christian Thorsen, Diana Sánchez, Wendy Menéndez y Gachi Rivero.

Este grupo variado promete no solo impresionar con sus habilidades culinarias, sino también entretener con su carisma y esfuerzo. Supervisados por el jurado compuesto por Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio, los famosos demostrarán su talento y creatividad en cada desafío gastronómico.

La novena temporada de 'El Gran Chef Famosos' iniciará este martes 23 de julio. Latina TV

Christian Thorsen, el nuevo jale de ‘El Gran Chef’

El conocido actor Christian Thorsen, célebre por su interpretación de ‘Raúl del Prado’ en la popular serie ‘Al Fondo Hay Sitio’, formará parte de la novena temporada de ‘El Gran Chef Famosos’. En la conferencia de prensa, con la presencia de Infobae Perú, el artista expresó su alegría por volver a la televisión después de haber sido despedido de la serie de América TV hace nueve años.

“Este es mi regreso desde que… me sacaron. Desde el 2015, que fue mi último año que hice ‘Al Fondo Hay Sitio’. Han sido nueve años [alejado de la televisión]. Me siento muy bien ahora, me siento cómodo”, declaró el actor, resaltando la prolongada pausa que mantuvo desde que Efraín Aguilar le comunicó que su personaje no iba más en la teleserie.

Thorsen enfatizó que no considera a ‘Al Fondo Hay Sitio’ como un competidor de ‘El Gran Chef Famosos’, ya que, según él, son formatos completamente diferentes. “No son competencia para nosotros”, mencionó con orgullo para luego añadir: “Esta es una televisión familiar y estoy aquí por eso. Me encanta la idea”.

Christian Thorsen regresa a la televisión peruana después de nueve años. El actor participa en novena temporada de 'El Gran Chef Famosos'.

Finalmente, Christian Thorsen se mostró entusiasmado por su participación en la novena temporada de ‘El Gran Chef Famosos’. “Se siente bonito, no pensaba volver y si tenía que volver era en un programa como este, entonces estoy feliz de la vida. Me gusta [la televisión blanca]”, sentenció.