Christian Thorsen opina sobre Mónica Sánchez y rechaza volver a ‘Al Fondo Hay Sitio’: “No me quieren”

El reconocido actor Christian Thorsen, famoso por su papel como ‘Raúl del Prado’ en la popular teleserie ‘Al Fondo Hay Sitio’, se ha unido a la novena temporada de ‘El Gran Chef Famosos’. Durante la conferencia de prensa, en la que Infobae Perú estuvo presente, el artista expresó su satisfacción por regresar a la pantalla chica tras un largo periodo de ausencia.

“Este es mi regreso desde que… me sacaron. Desde el 2015, que fue mi último año que hice ‘Al Fondo Hay Sitio’. Han sido nueve años [alejado de la televisión]. Me siento muy bien ahora, me siento cómodo”, declaró el actor, resaltando la prolongada pausa que mantuvo desde que Efraín Aguilar le comunicó que su personaje no iba más en la teleserie.

Thorsen dejó claro que no ve a ‘Al Fondo Hay Sitio’ como competencia para ‘El Gran Chef Famosos’, argumentando que se tratan de formatos completamente distintos. “No son competencia para nosotros”, mencionó con orgullo para luego añadir: “Esta es una televisión familiar y estoy aquí por eso. Me encanta la idea”.

El recordado ‘Raúl del Prado’ fue enfático al descartar cualquier posibilidad de regresar a ‘Al Fondo Hay Sitio’ en el futuro. “Es una etapa terminada. No me quieren… Yo no tengo ningún sinsabor, pero ellos creo que sí. No me quieren por una demanda que yo les hice”, afirmó.

¿Qué piensa de la salida de Mónica Sánchez?

Christian Thorsen también ha compartido su opinión sobre el reciente anuncio del retiro de Mónica Sánchez de ‘Al Fondo Hay Sitio’. La actriz, quien interpretó a ‘Charito’ y fue pareja sentimental del actor en la trama, ha decidido poner fin a su participación en la teleserie después de más de 10 años de grabaciones.

“No hay mucho que opinar. Se cansó, me imagino”, expresó Thorsen, evitando profundizar en detalles o emitir una opinión sobre la decisión de Mónica Sánchez.

Por otro lado, Christian Thorsen indicó que, aunque no sigue las temporadas actuales de ‘Al Fondo Hay Sitio’, sigue manteniendo una sólida amistad con algunos integrantes del elenco, cuyos nombres prefirió no revelar. “No sigo la serie, pero tengo dos o tres amigos muy queridos ahí”, sostuvo.

Christian Thorsen se mostró entusiasmado por su participación en la novena temporada de ‘El Gran Chef Famosos’. En su presentación oficial, compartió sus sentimientos sobre esta nueva etapa en su carrera televisiva.

“Me he encontrado con gente muy bonita, está muy divertido, creo que pasaremos una bonita temporada. En la cocina me va más o menos, he vivido solo muchos años y sigo viviendo solo, entonces tengo que cocinarme. Algo de picar cebollas y ajos sé, pero me cuesta”, comentó Thorsen, señalando que aunque no es un experto en cocina, está dispuesto a aprender y disfrutar la experiencia.

El actor también resaltó la satisfacción que siente por su retorno a la televisión-. “Se siente bonito, no pensaba volver y si tenía que volver era en un programa como este, entonces estoy feliz de la vida. Me gusta [la televisión blanca], yo creo que es una postura que seguro al canal le ha costado tener, pero los aplaudo de sobremanera, a eso tenemos que apuntar todos los peruanos”, afirmó.

Sobre su decisión de participar en el programa culinario, Christian Thorsen explicó que no fue complicado convencerlo. “Tuvimos una charla prolongada, pero no fue difícil. Me gustó la idea, pregunté algunas cosas y me explicaron cómo era el asunto, me gustó mucho”, compartió, revelando que la propuesta le resultó atractiva desde el inicio.

Finalmente, el exactor de ‘Al Fondo Hay Sitio’ mencionó que tiene algunos amigos que han participado en el programa y que planea contactarlos para obtener algunos consejos. “Tengo un par de datos, tengo un par de amigos que han participado acá, posiblemente los llame. Tengo un amigo que cocina extraordinario, pero no puedo dar nombres”, sentenció.