Travis regresa a Perú: Link y precio de entradas para el concierto

Travis regresará a Lima el 13 de noviembre para deleitar a sus seguidores en el Arena 1, coincidiendo con el lanzamiento de su décimo álbum, “L.A. Times”. El evento promete una noche inolvidable con una selección de canciones de los más de 25 años de trayectoria de la banda. Las entradas estarán disponibles en Ticketmaster.pe desde el 18 de julio.

Formada en la Escuela de Arte de Glasgow en 1990, Travis ha desarrollado un estilo musical único que les ha asegurado un lugar entre las bandas más influyentes de su generación. La banda ha sido una fuente de inspiración para grupos como Coldplay, Keane y The Killers. Su habilidad para mezclar melodías pegajosas con letras profundas ha dejado una huella importante en la música británica, ganando numerosos premios y reconocimientos a nivel internacional.

“L.A. Times”, lanzado 25 años después de su aclamado álbum “The Man Who”, refleja la evolución constante de Travis. Producido por Tony Hoffer y compuesto por Fran Healy en Los Ángeles, este disco es considerado por el grupo como su proyecto más personal. Canciones como “Gaslight”, “Raze The Bar” y “Bus” son algunas de las principales que los fanáticos podrán disfrutar en vivo durante el concierto en Lima.

La relación especial de Travis con su público peruano comenzó en 2008 en el Lima Hot Festival, donde compartieron escenario con R.E.M., y se reforzó con su presentación en 2016. El concierto de noviembre no solo ofrecerá nuevos temas, sino también clásicos como “Sing”, “Why Does It Always Rain on Me”, “Side” y “Closer”.

Travis visitará Lima como parte de su gira mundial Raze The Bar, organizada por Move Concerts, una de las principales empresas de entretenimiento de la región. Move Concerts ha destacado por traer a artistas de renombre como Arctic Monkeys, The Cure, R.E.M., Echo & the Bunnymen, Radiohead y Keane.

Link y cuánto están las entradas para ver a Travis

Las entradas estarán a la venta general en Ticketmaster.pe partir del 20 de julio y contarán con un descuento del 25% para quienes paguen con tarjeta BBVA. Además, habrá una preventa exclusiva para clientes BBVA los días 18 y 19 de julio.

La venta general inicia el 20 de julio y la preventa BBVA el 18 y 19 de julio. Los precios varían según las zonas.

Campo A: S/285

Campo B: S/150 (incluyen descuento y comisión de Ticketmaster)

Travis sigue siendo una banda de referencia en la escena musical, manteniendo su esencia y atrayendo a nuevos seguidores con cada álbum. Su próximo concierto en Lima es una oportunidad para experimentar en vivo la evolución musical de una banda que ha influido a varias generaciones.

Los inicios de Travis

La banda de rock alternativo Travis, originaria de Glasgow, Escocia, ha sido una presencia influyente en la escena musical británica. Formado por Francis Healy, Andy Dunlop, Dougie Payne y Neil Primrose, el grupo ha destacado por su impacto en el panorama del rock alternativo y ha sido reconocida con dos premios al álbum del año en los Brit Awards.

Travis es conocida por haber allanado el camino para otras bandas británicas de renombre como Coldplay y Keane. A lo largo de su carrera, la banda ha lanzado nueve álbumes de estudio, comenzando con “Good Feeling” en 1997 y más recientemente con “10 Songs” en 2020. Su discografía también incluye álbumes como “The Man Who” (1999), “The Invisible Band” (2001) y “Everything At Once” (2016).

Además del trabajo en estudio, Travis ha publicado un álbum en vivo titulado “Live in Glastonbury 99″ en 2019 y un compilado de temas inéditos, “Singles” en 2004. La influencia de la banda ha sido notable no solo por su música, sino también por su capacidad para inspirar a otras bandas británicas que han emergido en el panorama musical.

El grupo sigue siendo una entidad activa dentro del rock alternativo, contribuyendo de manera constante a la música contemporánea con nuevos lanzamientos y presentaciones en vivo.