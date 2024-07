Jhovan Tomasevich, vocalista de Zen, denuncia robo dentro de supermercado de Surco: “Tengan cuidado”

Jhovan Tomasevich denuncia robo dentro de supermercado | Twitter/@jhovantomasevic

Jhovan Tomasevich, cantante peruano y vocalista de la banda de rock alternativo Zen, dio a conocer a través de sus redes sociales que su madre fue víctima de un robo en un conocido supermercado ubicado en la cuadra 4 de Caminos del Inca, en el distrito de Surco, el pasado sábado 13 de julio.

Según relató el artista en un video publicado en su cuenta de Twitter, su madre estaba realizando sus compras cuando un desconocido le sustrajo dinero y un teléfono móvil sin que ella se diera cuenta. Al percatarse del robo, solicitó ayuda a personal del establecimiento, incluyendo a la jefa de cajas, quienes le prestaron un celular para que pudiera cancelar sus tarjetas, pero la asistencia fue insuficiente.

“Mi mamá siempre pedía hablar con el gerente de tienda para que le ayude con el tema de las cámaras y activar protocolos de seguridad, pero esta persona no aparecía; y las señoras que la ayudaban no podían darle más información. En ese momento, como media hora después, llegó mi hermano y lo primero que pide es buscar al jefe de seguridad de la tienda. Una señora decía que no tenían y otra que sí”, manifestó Jhovan Tomasevich.

El vocalista de Zen indicó que, una vez arribó al establecimiento en compañía de agentes de la Policía Nacional del Perú, recién apareció el gerente del supermercado.

“[Estaba] sonriente, de buen semblante, tranquilo, preguntando qué ha pasado. El policía y yo le explicamos, y le digo que me muestre el cartel donde dice que todos los clientes son responsables de sus cosas dentro de la tienda. Me dijo que sí había, le pedí que me acompañara a la puerta para revisar el cartel y lo filmé, claramente no lo pudo encontrar. Se dio media vuelta y se fue”, explicó.

No sería el primero robo

Jhovan Tomasevich destacó que, mientras su madre realizaba su queja junto a su hermano, otros clientes se acercaron a comentar que los robos eran frecuentes en esa tienda.

“Durante todo el tiempo que mi mamá estuvo haciendo su reclamo junto a mi hermano, la gente se acercaba a decir que en esta tienda no era la primera vez que robaban. Habían robado la semana pasada, antepasada, sino eran los clientes, eran a sus familiares”, expresó.

Jhovan Tomasevich hizo advertencia a usuarios

Finalmente, Jhovan Tomasevich detalló que acompañó a su madre a realizar la denuncia correspondiente ante la policía. Hasta el momento, no ha podido acceder a las cámaras de seguridad para encontrar al culpable, por lo que alertó a los ciudadanos sobre la vulnerabilidad a robos dentro del mencionado establecimiento y la aparente indiferencia por parte de su administración.

“Tengan cuidado con sus cosas, dentro de la tienda les van a robar y nadie va a hacer nada”, concluyó el cantante en su mensaje.

¿Quién es Jhovan Tomasevich?

Jhovan Tomasevich es un cantante y compositor peruano, conocido principalmente por ser el vocalista de la banda de rock Zen. Nacido en Lima, ha destacado en la escena musical peruana desde principios de los años 2000. Con Zen, ha lanzado varios álbumes y sencillos que han resonado en el público local, posicionándolo como una figura importante del rock en el país. Además de su trabajo con la banda, Tomasevich también ha desarrollado proyectos solistas y ha colaborado con otros artistas de la escena musical peruana.

