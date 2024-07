Alcalde de centro poblado reclamado por Colombia denunció intenciones expansionistas y abandono por parte del Estado peruano

Fuente: Canal N

La mañana de este miércoles 10 de julio se generó un conflicto diplomático entre los gobiernos de Perú y Colombia por la jurisdicción del centro poblado Isla Santa Rosa, ubicado en la provincia Mariscal Ramón Castilla, en la región Loreto.

El problema se hizo de público conocimiento luego que el Director de Soberanía de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores del país vecino, Diego Cadena, en una reunión de la Mesa Técnica de Seguridad Fronteriza en Leticia, manifestó que Isla Santa Rosa no le pertenece al Perú.

Este comentario lo realizó cuando el alcalde del mencionado centro poblado, Iván Yovera, iniciaba su intervención. “Usted puede hablar como representante del Gobierno del Perú, pero si es como alcalde de una isla, yo tengo que decir que esa isla es nueva, no asignada, ocupada irregularmente por el Perú”, afirmó el colombiano.

Al respecto, desde la Cancillería peruana expresaron su total respaldo a las autoridades democráticamente elegidas en el mencionado territorio fronterizo. Además, dieron a conocer que ya se contactaron con el Encargado de Negocios de Colombia “con el fin de hacerle entrega de una Nota de Protesta” para reafirmar sus derechos de soberanía y jurisdicción.

Pronunciamiento del alcalde de Isla Santa Rosa

En medio de este nuevo conflicto entre países, el alcalde Iván Yovera brindó una entrevista para Canal N, desde donde aseguró que Isla Santa Rosa pertenece al territorio peruano, pero que, desde hace años, Colombia lo reclama como suyo.

“Nos invitan a la reunión técnica, pero luego desconocen nuestro cargo, me cayó como un balde de agua fría. Este tema no es de ahora, viene de hace muchos años. En el 2021 me di cuenta que en Leticia (Colombia) no reconocen a Isla Santa Rosa como jurisdicción peruana. Hice la denuncia al alcalde de ese entonces, pero nunca me hicieron caso”, informó.

“El ministro de Relaciones Exteriores de aquel entonces vino a Isla Santa Rosa. Yo le mostré pruebas de lo que sucedía en la frontera, pero nunca me respondió, se quedó callado. Desde entonces no hemos tenido respuesta. Ahora vuelve el tema por parte de Colombia y sus intenciones expansionistas hacia nuestro territorio”, continuó.

De acuerdo a las palabras del burgomaestre de este centro poblado, su jurisdicción es la “despensa” de Colombia y Brasil. “Somos una zona comercial y turística, tenemos esta convivencia con estos dos países, vivimos casi como una sola región, por lo que nos sorprende la actitud de Colombia”, determinó.

Asimismo, lamentó que el Estado peruano tenga en abandono a Isla Santa Rosa. “No tenemos infraestructura, no tenemos más calles, no tenemos agua y desagüe. Muchas cosas nos hacen falta, nosotros tenemos el proceso de creación del distrito, pero como centro poblado no tenemos presupuesto. Nos dan un incentivo entre el distrito y la provincia de 7.500 soles para sostener a 10 comunidades que están asignadas a nuestro centro poblado”, aseveró.

Por último, hizo hincapié en la necesidad que existe por ser declarados como distrito para mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Isla Santa Rosa, en el Amazonas, pertenece a la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil. Según RPP, tiene tres mil habitantes que usan el sol peruano, el peso colombiano y el real brasileño para sus transacciones diarias.

Llegar hasta allí requiere navegar 12 horas desde Iquitos. En 2022, el exalcalde Max Ortiz solicitó al entonces premier Aníbal Torres que agilice a los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para obtener el informe necesario para la creación del distrito. Asimismo, invitó al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) a entregar la resolución, algo que nunca se concretó.