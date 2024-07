Yola Polastri falleció a los 74 años: seguidores de ‘La Reina de los Niños’ llegaron a darle el último adiós

Yola Polastri es despedida por decenas de personas en la Parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación, en La Molina. Video: Latina

Yola Polastri nos dijo adiós este domingo 7 de julio, luego de una larga lucha tras haber estado en UCI a causa de un infarto cerebral. La artista peruana fue muy querida por más de una generación que bailó, cantó y disfrutó con cada una de sus canciones, las mismas que pusieron a divertir en las fiestas infantiles y shows inolvidables.

Aunque en mayo de este año, Magaly Medina dio a conocer el estado de salud de la artista, nadie esperaba que su partida se diera tan pronto, por el contrario, las esperanzas estaban puestas en la posibilidad de su recuperación. Sin embargo, luego de enterarse de esta noticia, muchos de los fanáticos esperan poder darle su último adiós.

Fue su hermano Augusto Polastri quien, en una corta comunicación con Canal N, mencionó que la familia ha decidido despedir a la artista junto a sus cientos de fanáticos. Por ello, hicieron un llamado a hacer su visita a la Parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación, que abrió sus puertas desde las 4:00 p.m. para que los seguidores dela artista puedan despedirse brevemente de ella.

Yola Polastri es despedida por sus seguidores en su velatorio. (Andina)

De acuerdo a imágenes de Latina, los fanáticos ya se encontraban haciendo fila para poder entrar y decir adiós. Incluso, la actriz y exburbujita Ebelin Ortiz también llegó hasta La Molina para dar su último adiós. Los admiradores de la ‘Chica de la Tele’ estaban ordenados en una fila e iban ingresando de forma ordenada para que, por unos segundos, pudieran decir adiós frente a su ataúd.

Yola Polastri es despedida por sus cientos de fanáticos. (Latina)

Una admiradora de la artista, dio algunas declaraciones a Canal N y reveló que siguió la carrera de la artista desde antes de los años 80. Confesó que vivió cada una de las etapas de crecimiento de ‘La Reina de los Niños’. “Mi admiración por Yola desde los 5 años, siempre veía sus programas. Recuerdo en esa época en blanco y negro, luego en los años 80, luego cuando fue Yola Rocket y así la he estado siguiendo”, mencionó Beatriz Bravo.

Incluso, mencionó que su fanatismo por la animadora fue tal que no tuvo mejor idea que disfrazarse de Yola Polastri para la celebración del primer cumpleaños de sus hijas y así pasar de generación en generación este legado infantil.

“Estuve en el extranjero y estuve siguiendo a Yola. En la fiesta del primer año de mi hija me disfracé de Yola con un cabello de lana que yo me confeccioné. Para inculcarle a mi hija toda esta alegría que me dio esta gran artista y que ella cante sus canciones”, sentenció la mujer.

Una mujer llamada Beatriz Braco reveló que sigue a Yola desde sus inicios y ha pasado su legado a nuevas generaciones | Canal N

Yola Polastri continuará siendo velada en el Ministerio de Cultura

A través de las redes sociales del Mincul, se dio a conocer que los restos de Yola Polastri también serán velados en sus instalaciones. El lugar elegido es el foyer Los Incas del Ministerio de Cultura ubicado en la avenida Javier Prado 2465, en el distrito limeño de San Borja. El horario para que los seguidores puedan acercarse será únicamente de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

Cabe precisar que el ingreso se dará por orden de llegada y solo hasta agotar el aforo que se permite en este espacio. De esta manera, Yola se despide de su público, luego de más de 50 años de trayectoria, haciendo bailar y cantar a sus cientos de seguidores y admiradores que, hasta el día de hoy, siguen disfrutando de su música.

Ministerio de Cultura anuncia velorio de Yola Polastri.