“Las ratas pasean por el colegio”: niños de Villa El Salvador estudian cerca de montículos de tierra y basura

Niños estudian cerca de montículos de basura en Villa El Salvador

Los niños de 3, 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial Los Portales n.° 652-23, en el distrito de Villa El Salvador, estudian cerca a enormes montículos de desmonte, cúmulos de basura y ratas que merodean atraídas por los desperdicios, denunciaron un grupo de padres de familia.

En un enlace en vivo para el noticiero 24 Horas, numerosas mamás y papás alzaron su voz de protesta contra las autoridades competentes por la difícil situación que viven a diario sus menores hijos.

“Los niños no pueden ni caminar por acá. Hay bastante basura y, además, el desmonte es más grande que el mismo colegio. Así no debe ser. Que venga acá alguien, no sé, el alcalde o alguna otra autoridad, para que vea”, dijo una la madre de uno de los estudiantes afectados.

Los padres de familia están preocupados e indignados por la situación a la que están expuestos sus menores hijos en Villa El Salvador. (Panamericana)

De acuerdo a los indignados padres de familia, ‘hay muchas ratas’ que se meten al patio y los demás espacios de la institución, lo que termina enfermando a sus pequeños.

“Hay muchas ratas. Las ratas pasean por todo el colegio y están por todos los juegos y las cosas que usan nuestros hijos. Elllos agarran sus materiales y las cosas están infectadas y se enferman del estómago”, reclamó la misma mamá.

Otra madre de familia se sumó a los pedidos desesperados para que las autoridades solucionen ese problema en el corto plazo. Son decenas de niños que se encuentran expuestos a enfermarse o accidentarse, pues en los exteriores del colegio entre la basura hay pedazos de vidrios y botellas rotas.

Vecinos y gente desconocida viene a arrojar desmonte y basura a esta zona de Villa El Salvador.

Según los padres denunciantes, llevan en esta caótica situación hace más de seis meses y que personal de la Municipalidad de Villa El Salvador se acercó, pero solo a retirar ‘un poco’ de todo el desmonte y basura.

“Hemos puesto hasta letreros, por las puras, porque la gente viene acá de todos modos a tirar su basura. A la municipalidad la llamamos la vez pasada y vinieron a recoger un poquito, pero todo sigue igual. A causa que ellos han dejado ese enorme desmonte, es que vienen otras personas a tirar tierra y de todo”, reprochó otra mamá.

‘Todo era libre’

Las madres de familia aseguraron que hace meses esto era ‘todo libre’ y de que los niños del plantel y los vecinos de la zona podían desplazarse sin problemas.

Lima concentra varios puntos que se encuentran llenos de basura.

“Desde que empezó el año está así. Los niños que vienen de la parte alta tienen que cruzar todo ese desmonte para poder llegar al colegio. Imagínense a los pequeños pisando todo ese camino de basura, no es posible”, agregó la mujer.

Los papás indicaron que tienen conocimiento que se está realizando una obra para que ese lugar se convierta en una área verde, pero que durante las últimas semanas no han visto a ningún obrero ni personal que realice los trabajos de construcción.

“¿Dónde están los camiones? No hay nada, todo sigue igual y ya son varios meses así. Deben buscar una solución a este problema. Yo no sé qué están esperando, ¿a que un niño se enferme o accidente?”, insistieron los padres.