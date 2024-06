María Pía Copello responde a usuarios que la criticaron luego de lucirse con Will Parfitt. (Video: Instagram)

María Pía Copello, influencer y conductora de televisión, respondió a las críticas surgidas tras la publicación de un vídeo en Instagram en el que aparece junto al influencer y stripper australiano Will Parfitt. El video generó una oleada de reacciones entre sus seguidores debido a un comentario en tono humorístico sobre la ausencia de su esposo.

En el video, que publicó en su cuenta de Instagram, Copello mencionó que buscaría aprovecharía que su esposo no esté cerca para grabar con Parfitt, lo que suscitó varios comentarios, tanto positivos como negativos.

“Para la próxima espero que Samuel se vaya a trabajar para empezar a grabar. Ya saben, si van a grabar, sin esposos presentes porque no pueden ser sinceras jajaja”, fue el mensaje que acompañó el video.

¿Qué le cuestionaron a María Pía y cómo respondió?

Uno de los comentarios críticos fue particularmente desatinado, sugiriendo que Copello ya no está en edad para ese tipo de contenido. La conductora respondió calmadamente a este comentario, afirmando que el contenido es parte de su estilo y que quienes no lo disfruten, simplemente pueden optar por no verlo.

María Pía Copello responde a usuarios que la criticaron luego de lucirse con Will Parfitt.

“Pueden ser tus hijos, ya eres tía”, fue uno de los comentarios que un usuario le hizo a la exanimadora infantil. Frente a ello, Copello utilizó sus redes sociales para aclarar su postura y defender su derecho a crear el contenido que considera adecuado para su audiencia.

“Jajaja sí, soy tía… y esto es contenido, si no te gusta no lo mires”, fue la fuerte respuesta de la popular influencer. A pesar de las críticas, una gran cantidad de seguidores mostró su apoyo a la conductora, destacando su carisma y su capacidad para manejar las críticas con humor y serenidad.

“No prestes atención a los criticones, él está como para comer y llevar”, “No eres tía, eres regia y tienes una linda familia, no hagas caso de gente que tiene negro corazón”, y “¡Bien dicho, Pía! Yo también soy tía, pero Will está buenazo”, fueron algunos de los comentarios.

El video con Will Parfitt rápidamente se volvió viral, y la respuesta de Copello ante las críticas fue también objeto de respaldo por parte de más seguidores.

¿Quién es Will Parfitt y por qué causa furor en las redes?

Will Parfitt, un influencer australiano conocido por su parecido con el actor Channing Tatum, llegó a Lima el 24 de junio de 2024. Su llegada ha generado gran expectativa entre sus seguidores peruanos, quienes estaban ansiosos por verlo en persona tras seguirlo en plataformas como TikTok e Instagram.

Will Parfit, el influenciador y 'gemelo' de Channing Tatum, aterriza en Lima. | Instagram

Parfitt, de 30 años, ha ganado notoriedad por su participación en un show basado en la película ‘Magic Mike’, donde interpreta el papel popularizado por Channing Tatum. Este espectáculo, denominado ‘Magic Men Australia’, lo ha convertido en una figura destacada en el mundo del entretenimiento en su país.

Además de su éxito en los escenarios, Parfitt ha capitalizado su parecido con Tatum para construir una sólida marca personal en redes sociales. En TikTok, ha logrado más de 1,4 millones de seguidores, a pesar de haber perdido una cuenta anterior que superaba los seis millones. En Instagram, también cuenta con una base de seguidores significativa, superando los 1,3 millones de fans.

La actuación de Parfitt ha sido especialmente destacada por su habilidad en el baile, una pasión que comparte con Tatum y que ha sido fundamental para su ascenso a la fama. En su show en Lima, que se realizará el 30 de junio en Del Carajo, los asistentes podrán disfrutar de sus coreografías y presencia escénica. Este evento promete ser un espectáculo vibrante, liderado por Parfitt y otros artistas australianos de gran talento. Las entradas están disponibles a través de Teleticket.