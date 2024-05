María Pía Copello revela que se implantó chip rejuvenecedor: “Es importante para mi marido”

María Pía Copello admite haberse colocado el chip rejuvenecedor | LaPortoTV - Youtube

María Pía Copello, conductora del programa ‘Mande Quien Mande’, fue invitada al canal de YouTube de Patricia Portocarrero, donde habló abiertamente sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido. Durante la entrevista, la exanimadora infantil reconoció que sí ha pasado por el quirófano para mejorar su anatomía, siendo uno de sus procedimientos más recientes la implantación de un chip rejuvenecedor.

En respuesta a quienes aseguran que se ha sometido a una rinoplastia, María Pía Copello aseguró que no se ha realizado ninguna cirugía para cambiar su perfil. Sin embargo, admitió haberse puesto implantes mamarios y haberse sometido a una liposucción para eliminar grasa abdominal previo a sus embarazos. Además, recurrió al botox para aparentar una apariencia más juvenil.

María Pía Copello se sinceró sobre sus cirugías estéticas. Instagram/@piacopello

“No me he operado la nariz, sigo teniendo el tabique pronunciado, solo que en esa época (cuando era más joven) no había contorno, éramos 100% al natural. Pero sí me operé los senos porque era planaza (...), botox también y acá (en el vientre) me quité una grasita, pero hace años, con el primer embarazo se me fue”, mencionó en el espacio LaPortoTV.

La declaración más sorprendente surgió cuando María Pía Copello admitió haberse sometido a la implantación del ‘rejuvchip’, un dispositivo subcutáneo de testosterona natural. Explicó que esta elección se basó no solo en los beneficios para su salud, sino también en su vida conyugal junto a Samuel Dyer Coriat, padre de sus hijos y su esposo durante más de 15 años.

“El rejuvchip me he puesto, es una pequeña operación. [Patricia Portocarrero: es importante para la familia] No, para mi marido nomás, para mi familia no”, mencionó entre risas.

María Pía Copello mantiene un matrimonio de 17 años con el empresario Samuel Dyer. Instagram/@piacopello

Melissa Klug también tiene el chip rejuvenecedor

Melissa Klug fue una de las primeras en hacer público que se había sometido a la implantación del ‘Rejuvchip’. Inicialmente, compartió la noticia en sus redes sociales, enfatizando que lo hizo en aras de mejorar su salud. Posteriormente, en mayo de 2022, la empresaria amplió sobre los detalles del tratamiento durante una aparición en el programa ‘En Boca de Todos’.

“Yo me lo coloqué en la clínica con mi doctor de confianza. Es un chip que te colocan para que las mujeres de nuestra edad (38) o de 30 para arriba para que te de colágeno, te ayude con el cabello y una mejor piel. Rejuvenecer”, detalló la influencer, quien negó tajantemente que Jesús Barco haya costeado este procedimiento.

Melissa Klug dio detalles del tratamiento de rejuvenecimiento.

Famosas con el ‘Rejuvchip’

En una búsqueda constante por la juventud y un mejor estilo de vida, Magaly Medina, Melissa Klug, Alejandra Baigorria, Mariella Zanetti, Mayra Goñi, Fiorella Rodríguez, Fernanda Kanno y recientemente María Pía Copello, se han sumado a la tendencia de colocarse un chip rejuvenecedor. Esta tecnología, cada vez más popular entre las celebridades peruanas, promete no solo una apariencia más juvenil, sino también una vitalidad incrementada, permitiendo a quienes lo usan realizar un mayor número de actividades y mantener un modo de vida más saludable.

En Instagram, Mayra Goñi mostró que ya se colocó el famoso 'rejuvchip'.

Alejandra Baigorria destacó cómo el tratamiento le ha permitido disfrutar de una notable mejora en su concentricidad, enfoque, y calidad de sueño, añadiendo esperanza por que la terapia le dure otro año más.

Por su parte, Fiorella Rodríguez expresó: “Estoy concentrada, estoy enfocada, duermo mejor. Tengo deseo a todo nivel, en todo sentido. Siento que me ha mejorado el brillo en la piel, en el cabello, en las uñas. Estoy repotenciada. De verdad me siento hecha un avión”.