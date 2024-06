Fiorella Cayo acusa manipulación de imágenes al ser detenida por la policía: “La justicia de Dios les llegará”. (Captura: Instagram)

Fuerte y claro. La actriz peruana Fiorella Cayo utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre un reciente incidente en el que se vio envuelta. Como se recuerda, Magaly Medina difundió imágenes inéditas de la intervención policial en la que la bailarina fue detenida por pasarse una luz roja en estado de ebriedad. En el video, Cayo se muestra desafiante con los oficiales.

Sin embargo, lejos de disculparse, la modelo, a través de una historia de Instagram, expresó que el arte existe para permitirnos experimentar emociones sin juicio. En su mensaje, insinuó que las imágenes difundidas fueron manipuladas y criticó a quienes opinan sin conocer el contexto completo.

“El arte existe para que la realidad no nos destruya, nos lleva a un mundo en el que podemos sentir mil emociones y ser libres para sentir sin juzgar y sin juzgarnos. Nunca opinemos si no sabemos ni los antes ni los porqués, y sobre todo si no tienes ni una idea de quién es y cómo es cada uno en la ecuación.”

Fiorella Cayo desafía a la policía tras ser detenida por conducir ebria: “Ubícate, a mí no me vas a tratar así”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Cayo sugirió que las imágenes habían sido alteradas con el fin de perjudicar su imagen y enfatizó que la justicia divina siempre prevalecerá. “Siempre hay personas que manipulan información en función a sus objetivos, pero la justicia de Dios siempre llegará.”

Rodrigo Gónzalez sostiene que Fiorella Cayo miente

El presentador Rodrigo González, conocido como “Peluchín”, respondió con indignación a las declaraciones de Cayo. Afirmó que las imágenes mostraban claramente el comportamiento de la actriz y criticó su actitud hacia los oficiales.

“Se ha visto lo que eres, hay un video que te muestra tal y como eres, no hay nada que manipular, ya todo el Perú ha visto cómo has respondido, cómo has tratado al policía, con aires de grandeza y de superioridad que nuevamente muestras. Tienes la cara para salir a hacerte la sentida, sonriente, ‘la torbellino’ se hace la inteligente, ya hemos visto tu salida primariosa. Dijiste que el policía te había pedido coima, que bueno que te grabó.”

Fiorella Cayo acusa manipulación de imágenes al ser detenida por la policía: “La justicia de Dios les llegará”. (Captura: Instagram)

¿Qué pasó en la intervención de Fiorella Cayo por manejar en estado de ebriedad?

La conductora Magaly Medina compartió el parte policial que señala que la modelo Fiorella Cayo se negó a realizar la prueba de coordinación y equilibrio durante la detención, lo que llevó a su traslado a la comisaría de Miraflores. En la comisaría, se tomaron las fotos correspondientes para el expediente y fue esposada para ser llevada a un laboratorio en Surquillo, donde se le practicó el dosaje etílico.

El informe reveló que la actriz tenía 0.61 g/L de alcohol en la sangre, superando el límite legal de 0.50 g/L para conducir un vehículo motorizado. Medina presentó imágenes del preciso instante de la intervención policial en su programa, donde se puede ver a Fiorella Cayo amenazando a los policías. “Si yo voy a la comisaría y te compruebo que no estoy etílica, vas a tener un grave problema porque yo soy abogada,” se le oye decir en el video.

“¿Ustedes quieren ser el tipo de por equilibrio acá? Dame, aquí no va a ser, vamos al comisario. Dame mis documentos, vamos al comisario y voy a pedir hablar con el comisario, porque si no me voy a hacer una prueba. Voy a hacer primero la sopla delante al comisario y luego la prueba de equilibrio. Feliz de la vida, no se preocupe. Y luego voy a ir por mi hijo a la casa porque ya se va a regresar con un amigo. Y les voy a decir que han hecho que yo no vaya por mi hijo. Me han hecho salir del santo de mi mejor amiga para ir por mi hijo y no me han dejado ir a recoger a mi hijo”, mencionó.

Fiorella Cayo desafía a la policía tras ser detenida por conducir ebria: “Ubícate, a mí no me vas a tratar así”. (Captura: Magaly TV La Firme)