Magaly aplaude anulación de licencia a Fiorella Cayo y critica falta de disculpas: “Solo hizo su jugo antiresaca”

Magaly Medina aplaude revocación de licencia a Fiorella Cayo y critica falta de disculpas: "Solo hizo su jugo antiresaca". (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuerte y claro. En el programa ‘Magaly TV La Firme’ de este 24 de junio, la conductora Magaly Medina abordó con firmeza el reciente incidente de Fiorella Cayo, quien fue arrestada por conducir en estado de ebriedad en Miraflores. La actriz se negó a seguir las indicaciones de las autoridades, lo que llevó a su traslado a un policlínico en Surquillo para realizarle un dosaje etílico.

Según se informó, Cayo se pasó una luz roja y se negó a realizar las pruebas de coordinación y equilibrio. Como era de esperarse, la figura de ATV no dudó en comentar al respecto y compartió imágenes inéditas del momento en que la modelo está esposada junto al logotipo de la Policía Nacional del Perú.

“¡Sí, amaneció el domingo y se fue a hacer su juguito! A ver qué agregaba de alcohol, pero parece que solo era un antiresaca,” comentó Medina con ironía. Criticó la actitud de Cayo antes y después de ser detenida: “Ella salió bien fresca, se maquilló y tomó su jugo verde, como si nada. ¿Será su receta para la resaca?”, dijo en un inicio Magaly.

Magaly Medina aplaude revocación de licencia a Fiorella Cayo y critica falta de disculpas: "Solo hizo su jugo antiresaca". (Captura: Magaly TV La Firme)

Medina también señaló la actitud desafiante de Cayo durante su arresto: “Pasó la noche en la comisaría por pasarse una luz roja. Cuando los policías le pidieron confirmar si había bebido, se negó y amenazó con llamar a su abogado.” La conductora destacó la importancia de respetar las leyes de tránsito y la política de tolerancia cero hacia el alcohol al volante en Perú: “No puedes manejar con 0.61 gramos por litro de alcohol en sangre. Aquí tenemos tolerancia cero debido a los accidentes que causa el alcohol.”

Medina aplaudió la decisión de las autoridades de retirar la licencia de Fiorella Cayo: “Ella estaba en falta y es bueno que se haya aplicado la ley. Así que la llevaron esposada y la ficharon. Pasó la noche en la comisaría de Miraflores y fue liberada recién el domingo por la mañana.”

Finalmente, Magaly Medina enfatizó la responsabilidad que implica conducir bajo los efectos del alcohol: “Es una falta grave que pone en riesgo no solo su vida, sino la de cualquier persona inocente en la vía. No se puede violar las reglas de tránsito de esa manera.”

Magaly Medina aplaude revocación de licencia a Fiorella Cayo y critica falta de disculpas: "Solo hizo su jugo antiresaca". (Captura: Magaly TV La Firme)

Fiorella Cayo es liberada tras pagar reparación civil

Fiorella Cayo fue detenida recientemente por conducir en estado de ebriedad en Miraflores. Durante su detención, que duró algunas horas en la comisaría de Miraflores, su madre, Ana Cecilia Sanguinetti, estuvo presente para brindarle apoyo. No se observó la presencia de otros familiares cercanos, como sus hermanas.

Cayo se acogió al principio de oportunidad, lo que le permitió recuperar su libertad tras realizar el pago de una reparación civil. Este incidente subraya la importancia de las medidas de seguridad y responsabilidad al volante, especialmente en contextos de consumo de alcohol.

Fiorella Cayo reapareció en Instagram tras manejar en estado de ebriedad. (Instagram)

No es la primera vez

Este no es el primer enfrentamiento de Fiorella Cayo con la ley. En junio de 2010, la actriz fue detenida por conducir mientras hablaba por su celular, lo que derivó en un altercado con la policía. Según reportes, Cayo se resistió a recibir una multa y, en el proceso, causó daños a la agente Angélica Mendoza Torres con su vehículo.

El caso se prolongó judicialmente por dos años y culminó con una sentencia que halló a Fiorella Cayo culpable de delito contra la administración pública y resistencia a la autoridad. Como consecuencia, fue condenada a cuatro años de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de S/ 10,000 a favor de la policía.

Cayo expresó su desacuerdo con la sentencia de 2010, afirmando: “No fue justa la sentencia. Si fuera culpable, lo aceptaría, pero no fue así. Yo considero que voy a apelar ante la justicia peruana si Dios quiere. Siempre he dicho la verdad, soy una persona correcta y a mí me ha ayudado la verdad. No se puede tomar las cosas de una manera equivocada.”

La madre de Fiorella Cayo acompañó a la artista durante su estancia en la comisaria de Miraflores. Captura/América TV