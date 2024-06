Fiorella Cayo desafía a policía al ser detenida por conducir ebria: “Ubícate, a mí no me vas a tratar así”

Fiorella Cayo desafía a la policía tras ser detenida por conducir ebria: “Ubícate, a mí no me vas a tratar así”. (Captura: Magaly TV La Firme)

La bailarina Fiorella Cayo ha sido detenida el pasado fin de semana después de pasarse una luz roja mientras manejaba en estado de ebriedad. El incidente ha generado gran controversia, especialmente tras la divulgación de un video donde se muestra su actitud desafiante frente a los efectivos policiales.

Así, lo dejó entrever este 25 de junio en ‘Magaly TV La Firme’ donde la conductora Magaly Medina compartió el parte policial, que señala que la modelo se negó a realizar la prueba de coordinación y equilibrio durante la detención, lo que llevó a su traslado a la comisaría de Miraflores. En la comisaría, se tomaron las fotos correspondientes para el expediente y fue esposada para ser llevada a un laboratorio en Surquillo, donde se le practicó el dosaje etílico.

El informe reveló que la actriz tenía 0.61 g/L de alcohol en la sangre, superando el límite legal de 0.50 g/L para conducir un vehículo motorizado. Medina presentó imágenes del preciso instante de la intervención policial en su programa, donde se puede ver a Fiorella Cayo amenazando a los policías. “Si yo voy a la comisaría y te compruebo que no estoy etílica, vas a tener un grave problema porque yo soy abogada,” se le oye decir en el video.

Fiorella Cayo se puso a la defensiva con policía tras intervención

“¿Ustedes quieren ser el tipo de por equilibrio acá? Dame, aquí no va a ser, vamos al comisario. Dame mis documentos, vamos al comisario y voy a pedir hablar con el comisario, porque si no me voy a hacer una prueba. Voy a hacer primero la sopla delante al comisario y luego la prueba de equilibrio. Feliz de la vida, no se preocupe. Y luego voy a ir por mi hijo a la casa porque ya se va a regresar con un amigo. Y les voy a decir que han hecho que yo no vaya por mi hijo. Me han hecho salir del santo de mi mejor amiga para ir por mi hijo y no me han dejado ir a recoger a mi hijo”, mencionó.

“Imaginas, o sea, el colmo. Estoy realmente sorprendida con esos tres hombres, o sea, tres hombres en el Perú. Yo hago empresa hace 25 años en el Perú, dando trabajo, preocupándome por hacer lo mejor por los demás, y me encuentro con tres hombres, lidiando con una mujer que se sobrepasan un poquito para ver una dirección”, se le escucha decir a la modelo.

Cayo también reclamó a los policías por su intervención, diciendo: “Tres hombres, como ustedes, paran a una chica,” a lo que uno de los oficiales le recordó que se había pasado la luz roja. Visiblemente molesta, la actriz respondió: “Ubícate, a mí no me vas a tratar así, qué te pasa, estás loco tú... no, ya me molesté, ya me molesté.”

“No vas a obtener de mí un sol porque mira, antes me pido 30 préstamos para pagarte la multa. ¿Qué merezco la multa? Primero me compruebas que merezco la multa, pero me pido el préstamo y la pago. Chicos, escúchame, ya me cansé. Estoy agotada. A las 10 de la noche, ya pude haber hecho tres horas de ejercicio hoy y un maratón. Estoy agotada, entonces necesito que me devuelvan mis documentos porque por ley no te los puedes quedar. Y segundo quiero ir a la comisaría y hablar con el comisario porque me siento víctima ahorita de abuso de autoridad”, fueron los comentarios de la bailarina.

