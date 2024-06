¿En cuánto años prescribe una deuda en Perú y qué significa? Lo que debes saber

Las deudas en Perú presciben, según el Código Civil. Sin embargo, en algunas otras entidades pueden seguir apareciendo hasta que se paguen. - Crédito Composición Infobae/Andina

Recientemente un reciente estudio realizado por Equifax, empresa líder en data y analítica que realiza el reporte Infocorp —la base crediticia del Perú, el buró que recopila la información más completa de endeudamiento del país— reveló que los millennials en Perú acumulan una deuda promedio de S/9 mil 614,83, lo que incluye diferentes tipos de créditos a los que acceden.

Así, hay miles de peruanos que acceden a préstamos bancarios, y en otras entidades, para poder empezar negocios, pagar estudios, gastos en salud, entre otros. Dado que se conoce que las deudas en Perú pueden prescribir, algunos piensan que tan solo si se pasa el tiempo necesario para que esta ‘venza’, se podrán deshacer de ella.

A pesar de que algunas deudas solo tomen de 2 a 5 años en que prescriban, según el caso, hay algunos detalles que se deben tomar en cuenta primero.

Una deuda prescribe en 10 años

Cuando uno tiene una deuda vencida con alguna entidad es común recibir llamadas para que se acerque a cancelarla o ofertas de poder pagar la deuda en cuotas, o de alguna forma. Sin embargo, esta exigencia judicial hacia los malos pagadores, pasado un periodo de tiempo, termina por acabar. Este acto de prescribir hace que legalmente no te puedan cobrar.

Así, el Código Civil peruano señala que el plazo de prescripción general para una deuda es de 10 años —estos son contados desde que dejaste de pagar—. Las obligaciones como las deudas prescriben tal como detalla la norma:

“A los diez años, la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico”, según revela el el apartado de plazos de prescripción en su artículo 2001.

Según revela Rex Capital, esto significa que, “si el deudor no paga durante 10 años, el acreedor ya no podrá reclamar la deuda por vía judicial”. Así, la entidad financiera con la cual tengas el pago pendiente no podrá iniciarte un proceso judicial para obligar a pagar esta deuda. Tampoco podrán embargarte bienes para saldar este pago.

¿Una deuda puede prescribir en 2 años?

Tal como informó Patricia Willstatter, jefa de la Oficina de Servicio al Ciudadano de la SBS al diario Gestión, en su momento, en las centrales de riesgo privadas, la información reportada sobre las deudas prescriben a los 2 y 5 años.

Sin embargo, esto quiere decir que si bien la deuda ha prescrito y no hay una obligación judicial de que pagues el monto adeudado, la información de que tienes la deuda no desaparecerá instáneamente, sino que podrá demorar el tiempo establecido anteriormente. Pero esto no es igual en la SBS, ¿qué pasa con las deudas registradas en la central de riesgos de la entidad? “En el caso de la SBS no prescribe”, señaló la funcionaria Willstatter en Gestión.

“Cabe señalar que el hecho que una deuda prescriba no quiere decir que no siga siendo una obligación, pero ya no la pueden cobrar judicialmente”, agregó.

Así, en la SBS aún podrán ser visibles estas deudas. Solo el pagar esta obligación en su totalidad, es la forma de que se regule la situación del ciudadano deudor. Se debe tener en cuenta de que si se quiere acceder a un producto financiero, como un crédito o préstamos, se deberá por eso primero mejorar el historial crediticio, lo que incluye hacer el debido pago de las deudas que uno tenga pendientes, así hayan prescrito.

¿Cómo se consulta tu reporte en Infocorp?

Javier Mori, Gerente Legal de Equifax Perú, empresa que otorga este reporte Infocorp, informó que es posible consultar el score crediticio de manera fácil por internet. Para ello, se debe ingresar a Equifax y seguir los pasos indicados, como validar la identidad y realizar un pago de S/29 (aproximadamente US$ 8). Luego de esto, el reporte se enviará al correo electrónico registrado.

Asimismo, el gerente de Equifax mencionó que registrarse en la Zona Equifax permite consultar el Score de Crédito gratuitamente. Solo debes crear una cuenta en este portal y podrás consultar de modo resumido tu calificación. Este puntaje, que va del 1 al 999, determina la percepción de las entidades respecto a la solvencia del individuo. “Mientras más cerca estés al 999, mejor visto serás por las entidades”, enfatizó Mori.