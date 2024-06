Cámara de Comercio de Lima: ¿Cómo actuar ante modalidades de extorsión que enfrentan empresas y pequeños negocios?

Crédito Colprensa

En el marco de la XXIII edición de la EXPO PYME, denominada “Oportunidades globales, pymes sostenibles: El camino hacia el éxito”, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) presentó las siete modalidades de extorsión que afectan principalmente a las micro y pequeñas empresas (mypes).

Este evento, de relevancia para el sector empresarial, se llevó a cabo en un contexto donde la seguridad y el apoyo financiero son temas cruciales para el desarrollo y sostenibilidad de las pymes.

Jorge Carpio Ordaya, jefe de la División de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional del Perú (PNP), destacó mediante un comunicado de prensa que el año pasado las modalidades de “escopetazo”, “chalequeo” y “contrato para matar” representaron casi el 60% de las denuncias por extorsión a nivel nacional.

El “escopetazo”, refirió, se refiere al envío masivo de mensajes extorsivos, el “chalequeo” implica la exigencia de dinero a cambio de falsa seguridad, y en el “contrato para matar” se engaña a la víctima alegando que se ha contratado a un asesino para matarla, exigiendo un pago para evitarlo.

Otras modalidades mencionadas incluyen los rescates de vehículos y los cobros de cupos, especialmente dirigidos a empresas de transporte público. También se habló del préstamo ‘gota a gota’, que se efectúa de manera presencial y virtual.

En esa línea, la PNP indicó que el 98% de las extorsiones son perpetradas mediante llamadas telefónicas y recomendó no responder estos mensajes y denunciarlos inmediatamente a la División de Secuestros y Extorsiones de la PNP.

El acceso a mercados globales, según la CCL

Durante la inauguración del evento, Guillermo Marroquín, director de la CCL, dirigió un mensaje a los presentes enfatizando la representatividad de las pymes en el país y los desafíos que deben enfrentar. Marroquín aseguró que la Cámara ofrecerá su apoyo en las acciones que las pymes decidan llevar a cabo para contrarrestar las extorsiones. “Las pymes son de gran representatividad en el país, arriesgan y afrontan retos. Hoy, como empresario, quiero decirles que he enfrentado esos problemas y, como Cámara, los acompañaremos en las acciones que decidan hacer”, expresó Marroquín.

Según el comunicado de prensa, EXPO PYME 2023 tiene como objetivo incrementar la presencia de las pymes en mercados globales, promoviendo la digitalización, tecnología e inteligencia artificial para lograr competitividad empresarial. “Aspiremos a hacer no solo empresas sostenibles sino empresas en constante desarrollo”, añadió Marroquín, llevando el saludo del presidente de la CCL, Roberto De La Tore.

Asimismo, Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL, subrayó la importancia de ofrecer créditos de financiamiento a tasas menos elevadas para que las pymes puedan mantener y expandir sus operaciones. “Unidos podemos salir adelante ante cualquier adversidad”, afirmó Ojeda, quien también destacó la necesidad de impulsar la formalización del sector, ya que el 80% de las empresas en el país operan de manera informal, limitando su acceso a mercados internos e internacionales.

Extorsión sin límite en distritos de Lima

La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha registrado 1,599 denuncias por extorsión en Lima durante lo que va del año 2024. Esta cifra representa un aumento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según el coronel Jorge Carpio, jefe de la División de Extorsión, esta tendencia ha venido acompañada de un cambio en el perfil de las víctimas, que ahora son mayoritariamente dueños de pequeños negocios y profesionales independientes.

El coronel Carpio explicó en declaraciones a Latina Noticias que las modalidades de extorsión más comunes son el ‘chalequeo’ y el ‘contrato para no matar’. En el ‘chalequeo’, los delincuentes exigen un pago a la víctima a cambio de protección para su familia o su negocio. El ‘contrato para no matar’ consiste en hacer creer a la víctima que han sido contratados para eliminarla, pero se comprometen a no hacerlo a cambio de una suma de dinero.

Las víctimas preferidas de estas extorsiones suelen ser microempresarios, bodegueros y comerciantes, especialmente en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Los Olivos, Ate y Cercado de Lima. Carpio señaló que este sector es particularmente vulnerable debido a la falta de seguridad que lo caracteriza.