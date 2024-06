Pati Lorena sobre conducción de Ethel: “Copia la fórmula de mamá, pero las señitos de esa época están en el Rebagliati”

Pati Lorena sobre conducción de Ethel Pozo: “Copia la fórmula de mamá, pero las señitos de esa época están en el Rebagliati”

Fuertes declaraciones. En una reciente entrevista con Pati Lorena desde Estados Unidos para ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina abordó sobre la conducción de Ethel Pozo como conductora en ‘América Hoy’, programa matutino de América Televisión. Medina, conocida por su franqueza y experiencia en el medio, cuestionó las decisiones de producción que rodean la carrera televisiva de Ethel, especialmente comparándola con la influencia de su madre, Gisela Valcárcel.

Durante la conversación, Medina consultó a Pati sobre la responsabilidad del productor en la decisión de colocar a Pozo al frente de programas de televisión. “Has trabajado muchos años con Gisela Valcárcel, tú conoces a Ethel Pozo, ¿tú como productora la hubieras puesto a trabajar o a conducir un programa de televisión?”, fue la consulta de Medina. Como era de esperarse, la comunicadora no dudó en responder.

“Yo creo que ahí la responsabilidad está en el productor, porque creo que el productor ha hecho como su grupo y me parece que le han dicho a Ethel que copie la fórmula de su mamá”, comentó la exproductora del ‘Miss Perú 2016′ Lorena no escatimó en señalar que Ethel está siguiendo los pasos de su madre, pero señaló que el panorama actual demanda un cambio en las dinámicas televisivas.

“Las ‘señitos’ de esa época están todas en el ‘Rebagliati’. O sea, ahora las ‘señitos’ de ahora son mujeres que son empoderadas, libres, que tienen otro pensamiento”, agregó.

Pati continuó explicando que las fórmulas del pasado, como las utilizadas por Gisela Valcárcel, ya no son efectivas en la televisión actual. “No puedes estar con una fórmula porque ya las mujeres así, ay, que no, qué tímidas, que no funcionan en una televisión de ahora. No funciona, no funcionan”, afirmó.

Asimismo, la comunicadora sugirió que Pozo debería adaptarse más a las expectativas del público joven y contemporáneo. “Las ‘modocitas’ ya no funcionan en la tele. No, ya no. Y eso pasa hace 26 años, yo llegué hace 26 años a la tele. Nada modosa. Eso era, en los 90, los 90″, concluyó la experimentada productora.

Ethel Pozo confirma continuidad al frente de ‘América Hoy’ hasta finales de año

Hace poco, la conductora del programa matutino ‘América Hoy’, Ethel Pozo, aseguró mediante sus redes sociales que seguirá al mando del magazine televisivo hasta el cierre del año en curso. En una interacción con sus seguidores, la hija de Gisela Valcárcel despejó las dudas sobre su futuro laboral en América Televisión.

La popular presentadora compartió detalles sobre su contrato actual y las posibles negociaciones para el próximo año. “Mi contrato de trabajo con América TV va hasta fin de año. Sobre el próximo, no me he sentado a conversar con ellos aún, porque tenemos un contrato vigente”, afirmó Ethel en respuesta a las consultas de sus seguidores en Instagram.

Ante la sugerencia de modificar el horario de ‘América Hoy’ para acompañar a las amas de casa durante el almuerzo, Ethel Pozo expresó su entusiasmo: “Me encantaría”. Sin embargo, destacó que cualquier decisión sobre ajustes en la programación deberá ser discutida internamente.

La conductora, reconocida por su cercanía con el público y su estilo dinámico en la conducción televisiva, también reflexionó sobre sus perspectivas futuras: “Espero en el 2025 tener vida y buena salud, en primer lugar. Y trabajo, por supuesto. Pero lo veré más adelante, como todos los años pasados”.

