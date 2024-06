Ministro Santiváñez habría pedido ayuda de Harvey Colchado para silenciar a periodista, asegura abogado del coronel PNP

Abogado Miguel Pérez Reyes confirmó la veracidad de la grabación difundida y mencionó que “existen más audios”. | Canal N

El abogado de Harvey Colchado, Miguel Pérez Arroyo, se refirió al audio difundido por La Encerrona en donde se escucha a un hombre que sería el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, solicitando “controlar” al periodista Marco Sifuentes. La defensa legal del exjefe de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) confirmó que la grabación fue entregada a su patrocinado.

“Hay declaraciones de mi patrocinado en función a estos eventos. Puedo decir que esos audios son reales y que existen más audios. [¿Confirma que es la voz del ministro del Interior?] Pareciera que sí, no soy perito acústico, pero pareciera que sí. La dinámica es esta: se entregó el audio a un oficial de la Policía y él se lo hizo legar a mi patrocinado”, detalló en Canal N.

En ese sentido, confirmó que cuando se menciona al “doctor”, se refieren a su cliente. “El doctor es Colchado, se refieren a él como el doctor”, indicó.

“Querido amigo, ¿cómo estás? Oye, dile, pues, al Doctor que controle a ese h***** de La Encerrona, porque ya la gente cree que me están empezando a golpear y no es la idea, pues. Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado, yo voy a apoyar en la medida de lo posible; y estoy siendo respetuoso, pero no generemos esta disparidad que entre hoy a la actualidad habíamos llegado”, se escucha en la grabación obtenida por el noticiero digital.

En la grabación, quien sería el titular del Mininter, pide “controlar” a director de medio digital. | La Encerrona

“Hay límites para todo”

A través de un comunicado, la cartera negó la autenticidad de la grabación y desconoció que Santiváñez sea el autor del audio. Agregaron que “el titular del sector siempre ha mostrado apertura para responder ante la prensa local, regional e internacional”. No obstante, en conversación con Exitosa, adelantó que procederá legalmente contra el hombre de prensa.

“Voy a proceder legalmente porque es una infamia. Todo tiene un límite y él hace mofa contra mi persona”, sostuvo. Al ser cuestionado por la conductora, quien lo calificó de “intolerante con el trabajo periodístico”, el ministro retrocedió e indicó que las acciones que adopte serán analizadas de manera privada.

“Yo no soy intolerante, jamás lo he sido. Muchísimos periodistas saben cómo soy, lo que sí soy intolerante es a las faltas de respeto porque considero que cuando las faltas de respeto o los insultos entran en la conversación, esta se termina. [He visto el programa completo y no he escuchado faltas de respeto] Te recomendaría que veas los programas anteriores en donde me dice ‘fujitrol’, ‘swingvañez’ es decir, cuestionando mi identidad”, declaró.

Insistió en que no tiene algo personal contra el hombre de prensa, pero que “simplemente creo que existen límites para toda cuestión”. “Creo que la gran mayoría de periodistas conocen la apertura que siempre he tenido, […] Pienso que la libertad de expresión acá no se afecta, porque una cosa es la libertad y otra el libertinaje”, sentenció.

Titular del Ministerio del Interior dio su descargo sobre las acusaciones de reglaje. | Exitosa

Gremios de prensa se pronuncian

Ante estas denuncias, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y el Instituto Prensa Y Sociedad (IPYS), dos organizaciones que defienden la libertad de expresión en Perú, se pronunciaron en contra del contenido del audio.

La ANP criticó a Santivañez afirmando que “no es la primera vez que el titular del Mininter se refiere despectivamente a La Encerrona”, señalando que este comportamiento forma parte de un patrón de hostigamiento. Además, la ANP exigió responsabilidades políticas por los dichos atribuidos al ministro.

Por otro lado, el IPYS no solo condenó las expresiones del ministro del Interior, sino que también las calificó como un “atentado contra la libertad de expresión” del periodista Sifuentes. Además, esta organización exigió que las autoridades investiguen las presuntas órdenes de seguimiento en contra del periodista.