Audio atribuido a Ministro del Interior revela presunto hostigamiento y reglaje a periodista Marco Sifuentes

Ministro del Interior, Juan José Santivañez, es acusado de intentar silenciar críticas del periodista Marco Sifuentes. Audio revela presuntas presiones que tenían esa intención. Composición Infobae.

El Ministro del Interior, Juan José Santivañez, se encuentra nuevamente bajo cuestionamientos. Esta vez, por arremeter contra diversos medios periodísticos. En las últimas semanas, el periodista Beto Ortiz alzó su voz de protesta ante el presunto reglaje que existía en contra de un grupo de periodistas; ahora, una denuncia del medio La Encerrona, lo muestran, por medio de un audio que se le atribuye, como un ministro que no permite opiniones contrarias. Como si esto no fuera suficiente, también se alertaron órdenes de reglaje y seguimiento al director de dicho equipo, Marco Sifuentes.

En el audio revelado este miércoles 19 de junio; en el que no se detalla la existencia manipulaciones ni montajes, se escucha una voz atribuida al titular del Mininter, pidiéndole (en medio de improperios) a un personaje bajo el alias de ‘doctor’ que “controle” al director periodístico de dicho medio. Ello, luego de que Sifuentes alertara, al igual que la prensa en general, los cuestionables antecedentes de defensor de policías corruptos que pesan contra Santivañez.

“Querido amigo, ¿cómo estás? Oye, dile, pues, al Doctor que controle a ese h***** de La Encerrona, porque ya la gente cree que me están empezando a golpear y no es la idea, pues. Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado, yo voy a apoyar en la medida de lo posible; y estoy siendo respetuoso, pero no generemos esta disparidad que entre hoy a la actualidad habíamos llegado”, se escucha en la grabación obtenida por el noticiero digital.

Audio atribuido a Juan José Santivañez generó críticas hacia el Gobierno. Composición Infobae.

Pero este pedido de “controlar” no es el único hecho bajo dudas de presuntos ilícitos; pues luego de buscar acallar las denuncias de sus antecedentes como abogado, se comprometió a “apoyar” en todo lo que necesite la persona que recibe el audio. “Mi ayuda y mi apoyo en lo que necesiten, pero que controlen a ese h*****, ‘pe. Porque la verdad que ese ‘ón’ insulta, agrede y uno no va a aguantar coj******, porfa”; se escucha en la última parte de la conversación.

Juan José Santivañez niega audio y advierte demandar al medio

Este audio, que en conversación con el área de prensa del Ministerio del Interior, fue negado por el mismo Santivañez; lleva poco más de un mes circulando por Whatsapp en reducidos círculos policiales. Según el medio periodístico de investigación, corresponde al 17 de mayo, apenas un día después de haber jurado como ministro de la presidenta Dina Boluarte.

El material audiovisual, llegó al equipo periodístico por medio de una de sus fuentes, fue consultado al titular de dicha cartera; quien, por medio del área de comunicaciones, afirmó: “Jamás utilizo adjetivos y mucho menos me expreso de manera despectiva en ninguna de mis conversaciones, ni siquiera las amicales. No solo no reconozco ninguna mención, sino que además la rechazo tajantemente, porque no es ni mi forma de hablar ni las formas en las que yo me expreso. Puedo discrepar con alguien, pero no en ese nivel”.

Marco Sifuentes señaló que el Ministro del Interior amenazó con demandar a La Encerrona. Infobae Perú.

Sin embargo, y ya estando alertado de la existencia de esta grabación; el ministro señaló en una segunda parte de la comunicación, unas horas después de la respuesta oficial; que se solicitaba al equipo “que tengan mucho cuidado con imputarme un supuesto audio que no reconozco como mío, porque eso claramente es difamatorio y en todo caso, voy a pedir formalmente un análisis fonético ante una denuncia formal”.

Ministerio del Interior inició acciones de reglaje contra Marco Sifuentes

Como respuesta a este audio, en el que se da a entender que existe un ‘doctor’ capaz de controlar los pronunciamientos del periodista, Sifuentes refirió que “sea quien sea ese doctor, nadie se me ha acercado a intentar tratar de conciliar por él o por algo semejante”. Pero lo que sí advirtió es que el verbo “controlar” podría acarrear otro entendimiento más desafortunado.

“No existe nadie en capacidad de controlar lo que pase en este programa salvo el resto del equipo. A menos que el ministro por “controlar” se haya referido a otra cosa más fea”, aseveró dejando entrever el contenido amenazador del audio.

Como si esto no fuera suficiente y los pronunciamientos en los que se hacía referencia a los cuestionamientos de Santivañez no habían surtido efecto; fuentes de dicho medio cercanas al Ministerio del Interior refirieron también que “se dio la orden de que me hagan seguimiento a mí”. “Esto fue recibido con estupor, porque, como ustedes saben, yo no vivo en el Perú. Pero igual por cumplir, mandaron a un pobre agente a vigilar a un domicilio en Lima en el que yo no vivo”; detalló el periodista.

ANP e IPYS: “Audio es un atentado a la libertad de expresión”

ANP e IPYS denuncian amedrentamiento y atentado contra la libertad de expresión tras difusión del audio. Composición Infobae.

Esta medida se condice con denuncias que vienen siendo propaladas por otros medios, uno de los primeros en cuestionarlas fue el periodista Beto Ortiz, quien reveló la existencia de una lista que estaba compuesta por periodistas y a los que se les hacía seguimiento por parte del Ministerio del Interior.

Ante las claras muestras de hostigamiento, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y el Instituto Prensa Y Sociedad (IPYS), ambas instituciones veladoras de la libertad de expresión en el Perú, presentaron sus respectivos comunicados rechazando el contenido del audio del que el medio La Encerrona presume, el protagonista sería Juan José Santivañez.

Mientras que la ANP advirtió que “no es la primera vez que el titular del Mininter se refiere despectivamente a La Encerrona; por el contrario, es el corolario del ensañamiento del funcionario contra el periodista, sumado a que días atrás, se había referido de forma peyorativa a Sifuentes en un programa televisivo. La ANP demanda responsabilidades políticas frente a los dichos atribuidos al ministro del Interior”.

Por otro lado, el IPYS no solo rechazó “las expresiones del ministro Santiváñez”; sino que también las consideró como “un atentado contra la libertad de expresión de Sifuentes”. “Al mismo tiempo, exige a las autoridades investigar las supuestas órdenes de seguimiento contra el periodista”, se lee en su comunicado.