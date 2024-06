Ministros Rómulo Mucho y Juan José Santiváñez se enfrentan por audio filtrado con el que se buscaba silenciar a periodista

Fuente: RPP

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se mostró descontento este jueves con la recomendación del titular del Ministerio de Energía y Minas, Rómulo Mucho, quien sugirió que debería disculparse tras la difusión de un audio donde presuntamente pide “controlar” a un periodista.

En declaraciones para Canal N, Mucho afirmó que los integrantes del Gabinete son evaluados constantemente por la prensa y la ciudadanía, y que nadie está exento de cometer errores. “Nosotros no podemos caer en esa situación porque la prensa informa lo que tiene que ser. Es su trabajo. Simplemente, tiene que disculparse [...] Todos los días la prensa nos observa y evalúa. Cada uno tiene la convicción de hacer las cosas bien, pero podemos cometer algún error. Creo que debe pedir disculpas”, declaró.

Santiváñez, por su parte, replicó que no entiende por qué su homólogo tendría que hablar por él. “No he escuchado las declaraciones del ministro de Energía y Minas y no entiendo por qué tendría él que responder por mí. No he conversado ni con él ni con ningún ministro con respecto a este tema. Tengo mis propias objeciones respecto a esta cuestión”, dijo en una rueda de prensa.

De igual modo, se refirió a la información proporcionada por Miguel Pérez Arroyo, abogado del coronel Harvey Colchado, quien mencionó la existencia de una carpeta fiscal relacionada con el audio. “Bueno, si es así, entonces, como un hombre de derecho, esperaré alguna notificación y me someteré a la ley como siempre lo he hecho”, señaló.

En la grabación, quien sería el titular del Mininter, pide “controlar” a director de medio digital. | La Encerrona

El ministro del Interior, sin embargo, se mostró firme en no querer pedir disculpas. “[Pues] implicaría reconocer algo que yo no reconozco. No lo he conversado [con Dina Boluarte] porque yo, como sostengo y refiero, es un hecho que no he reconocido”, agregó.

El audio, divulgado por el portal La Encerrona, supuestamente registra la voz de Santiváñez solicitando al “doctor” que “controle” a Marco Sifuentes, director del medio. “Querido amigo, ¿cómo estás? Oye, dile, pues, al doctor que controle a ese h***** de La Encerrona, porque ya la gente cree que me están empezando a golpear y no es la idea, pues. Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado. Yo voy a apoyar en la medida de lo posible”, se escucha en el registro de voz.

El abogado de Colchado aseguró que, si bien no puede dar fe de si es la voz del ministro, el audio es real. “Y existen más, inclusive. [...] No soy perito acústico, pero pareciera que sí [es el ministro]. El ‘doctor’ es Colchado. Se refieren a Colchado como ‘el amigo’, ‘el doctor’. Este audio, supuestamente, se lo remite el ministro Santiváñez a este oficial y este oficial le remite los audios al señor Colchado”, precisó.

Las investigaciones sobre el ‘Rolexgate’, un caso que sacudió el mandato de Boluarte, comenzaron precisamente tras un reportaje publicado el 14 de marzo por La Encerrona. Un informe reveló que la gobernante usó más de una docena de costosos relojes, algunos de la marca Rolex, desde su tiempo como vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Igualdad, y más adelante como sucesora del expresidente Pedro Castillo.

Los periodistas analizaron miles de fotografías de archivo que la mostraban en eventos públicos mientras lucía estos artículos valorados en miles de dólares. Como parte de la pesquisa, las autoridades realizaron allanamientos en su residencia y en el Palacio de Gobierno. Posteriormente, Boluarte reconoció que los Rolex fueron entregados por el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y actualmente enfrenta una denuncia constitucional.