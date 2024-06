Acusan a alférez de la PNP de feminicidio en Ventanilla: víctima lo había denunciado por violencia

Fuente: Latina

Un alférez de la Policía Nacional (PNP) fue arrestado este domingo tras ser acusado del feminicidio de su expareja, quien lo había denunciado por violencia machista. La víctima, madre de un hijo de tres años y dedicada la venta por internet, fue impactada con cuatro disparos. Su cuerpo fue hallado a pocos metros de su vivienda.

El detenido, identificado como Christian Rojas, permanece en la División de Investigación Criminal (Depincri) de la jurisdicción. El comandante Luis Igreda de la Fuente Chávez, jefe de esta unidad especializada, confirmó que el efectivo labora en la comisaría Playa Rímac.

El jefe policial también mencionó que Rojas fue denunciado por agresión física en una dependencia de Pachacútec. Actualmente, las autoridades esperan los resultados de los exámenes periciales para determinar la participación en el crimen. Por su parte, el Ministerio de la Mujer anunció que está proporcionando “atención integral” a la familia de la víctima y colaborando en las diligencias fiscales para esclarecer los hechos.

En diálogo con RPP, la hermana de la víctima, María Isabel Huertas, declaró que el agente había insistido en retomar la relación con Rosa Luz. Además, indicó que vecinos lo habían visto rondando cerca de su vivienda, incluso en horas de la madrugada.

“Hay una vecina que me dice que afuera de la casa lo han visto al chico parado, en sandalias, con un celular en la mano (…) Una vecina lo vio a la una de la madrugada, no sospechó nada; y otra vecina que vive a cuatro casas grabó un video, otro día, en que se veía al chico escondido, esperándola. El video se lo mandó al WhatsApp de ella”, relató.

“Lo que sé es que se llama Christian Rojas. (Mi hermana) me dijo que consumía drogas (…), que es una persona tóxica. Decía que terminaba con él y luego le mandaba un montón de mensajes, le llamaba. Eso es lo único que sé (...) No me gustaba ver a ese chico, no hablábamos, solo nos mirábamos. No era una persona jovial”, agregó.

Durante la indagación preliminar, el oficial negó haber participado en el crimen machista. Hasta abril pasado, Perúregistró 23 feminicidios, según cifras oficiales. En las últimas 24 horas, Lima vivió un día de terror con tres dobles asesinatos en Ate, Puente Piedra y San Juan de Lurigancho (SJL). Las seis víctimas fueron acribilladas en la vía pública.

En Ate, Alberto Taipe Escobar y Elvis Torres Reymundo murieron en un presunto ajuste de cuentas. En Puente Piedra, mataron a Mario Antonio Hernández (51) junto a otra persona. En SJL, dos individuos murieron tras un ataque de sicarios al salir de una fiesta.

Policía feminicida se dio a la fuga

Los feminicidios perpetrados por policías ponen en evidencia una alarmante crisis dentro de la institución encargada de proteger a la ciudadanía. Alan Joel Segovia Sierra, agente de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), fue condenado en abril a 25 años de cárcel por feminicidio. Sin embargo, fue promovido a técnico en la institución, solicitó vacaciones y ahora está prófugo.

El crimen machista ocurrió en agosto de 2021. Milagros Chanquetti, hermana de la víctima, denunció que se llevó su arma de reglamento al huir. La PNP también ha sido salpicada por casos de corrupción y otros escándalos que han puesto en entredicho su credibilidad y funcionamiento.

Un informe de Panamericana reveló que al menos 100 policías han sido detenidos hasta el momento por cobro de coimas y que, cada 16 horas, se reporta un nuevo caso de presunta corrupción. En 2023, las fiscalías del país iniciaron 523 investigaciones por cohecho pasivo contra agentes. De acuerdo con El Comercio, además, hubo un aumento del 700% en denuncias de cohecho contra policías en los últimos cinco años.