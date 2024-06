El top de las mejores series de Netflix en Perú

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix Perú:

1. Ni una más

Unos días antes de la semana de exámenes finales de segundo de bachillerato, Alma (Nicole Wallace), una adolescente de 17 años, conflictiva, mala estudiante y con baja autoestima, extiende frente a la fachada de su instituto una tela blanca donde la noche anterior ha escrito en grandes letras de color rojo: “Cuidado. Ahí dentro se esconde un violador”. ¿Cómo y cuándo ha sucedido esa agresión sexual? ¿Quién es ese violador? ¿Quién es la víctima? ¿Es verdad lo que denuncia Alma o es mentira?

2. Una familia atípica (히어로는 아닙니다만)

Bok Gwi Joo y su familia nacieron con diferentes poderes sobrenaturales. Bok Gwi Joo puede viajar en el tiempo, pero sólo a momentos felices de su vida. No puede cambiar el pasado, por lo que sólo puede vivir en esos momentos felices. Bok Gwi Joo sufre depresión y esto lo lleva a perder su poder sobrenatural. Su familia también pierde sus propios poderes debido a problemas modernos como el insomnio, la bulimia y la adicción a los teléfonos inteligentes. Un día, Do Da Hae se involucra con Bok Gwi Joo y su familia, comienza a vivir con ellos y se produce el cambio.

3. Eric

En el Nueva York de los años 80, un padre desesperado lucha contra sus propios demonios, junto a un tenaz policía, mientras busca a su hijo desaparecido de nueve años.

4. Los Bridgerton

Inspirada en las exitosas novelas, esta serie presenta a los ocho inseparables hermanos de la poderosa familia Bridgerton y sus intentos por encontrar el amor.

5. Geek Girl

Harriet es una peculiar adolescente que siempre ha querido encajar, hasta que la descubre un importante agente de modelos y comprende que algunas personas han nacido para destacar.

6. La vida que querías (La vita che volevi)

Gloria por fin es feliz después de la transición y de estabilizarse.. pero una vieja amiga reaparece con una impactante noticia y pone su vida patas arriba.

7. Jujutsu Kaisen

Yuuji Itadori, un estudiante de secundaria, que posee una rara habilidad física, pasa sus días visitando a su abuelo que se encontra hospitalizado. Pero un día, espíritus malditos que duermen en su escuela, se liberan y aparecen criaturas fantasmas. A pesar de ello, Yuuji entra al complejo escolar para salvar a sus compañeros..!

8. La reina de las lágrimas

Baek Hyun Woo trabaja como director legal del conglomerado Queens Group. Es la persona más exitosa que ha venido de su pueblo natal de Yongdu ri y es el orgullo de ese pueblo. Baek Hyun Woo está casado con Hong Hae In, quien es hija de la familia propietaria y operadora de Queens Group. Se la conoce como la "Reina arrogante" en los grandes almacenes de Queens.

9. La reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton

Precuela del universo de 'Los Bridgerton' centrada en el ascenso a la relevancia y al poder de la reina Carlota que cuenta la historia de cómo el matrimonio de la joven reina con el rey Jorge provocó tanto una gran historia de amor como un cambio social, creando el mundo de Ton heredado por los personajes de 'Los Bridgerton'.

10. Hitler y los nazis: La maldad a juicio (Hitler and the Nazis: Evil on Trial)

Esta fascinante docuserie analiza el ascenso y la caída de Adolf Hitler y los nazis, desde antes de la Segunda Guerra Mundial hasta el Holocausto y los juicios de Núremberg.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

La revolución de Netflix

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ja logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.