Magaly Medina se burla porque fuerte oleaje inundó locación del ‘Miss Perú’: “Suerte con el frío este domingo”

Magaly Medina se burla porque se sale el mar en locación donde se hará el ‘Miss Perú’. (Captura: Magaly TV La Firme)

¿Fracaso? En medio de las risas, la conductora Magaly Medina usó parte de su programa ‘Magaly TV La Firme’ el 5 de junio para informar que el escenario del ‘Miss Perú’, por el cual se cobraron 740 soles por asistencia, fue inundado debido a un oleaje anómalo en la playa del Callao, provocando que el mar se desbordara.

Como era de esperarse, todo el espacio elegido por Jessica Newton, incluyendo el escenario en la ‘Plaza Grau’ y los parques, están inundados. Esto podría ser un problema, ya que el certamen está muy cerca, programado para este domingo 9 de junio. La conductora no pudo evitar reírse de la situación que enfrenta la suegra de Deyvis Orosco.

“Se salió el mar. Por favor, atención, emergencia nacional, el lugar donde este domingo se realizará el magno evento de la coronación de ‘Miss Perú’, donde la gente que ha comprado sus entradas por 740 soles estará en una silla incómoda sentada a la intemperie con todo el frío que hace por las noches al aire libre por 740 soles. Yo no pago eso”, dijo en un inicio la periodista.

“Mejor voy a una tienda y me compro una frazada y me la pongo encima. Supongo que cada asiento vendrá con calentador propio, ¿no? O cada asiento vendrá con frazadita para abrigarse. Debe ser eso, ¿no? Supongo. Bueno, pero se salió el mar. Hay corrientes anómalas en el Callao y miren eso. ¿Llegó hasta dónde? Hasta el mismísimo escenario, todo el escenario lo inundó este oleaje anómalo que hubo hoy día”, agregó en medio de las risas.

“Dicen tal vez que para el sábado este oleaje ‘malcriadón’, intempestivo, como la Ana Paula Consorte, de repente se tranquilice y mejore. Pero con la naturaleza uno nunca se sabe. Pero bueno, de repente, si no es en la ‘Plaza Grau’, lo correrán un poquito más allá, huyendo de la agüita salada que les cae por ese lado”, concluyó.

Como se recuerda, fue la misma, Newton que confirmó que la ‘Plaza de Grau’ sería el lugar elegido en vez de ‘Real Felipe’.“El evento se va a realizar en la Plaza Grau... Hemos estado en la Real Felipe y yo les voy a pedir una cosa... yo feliz, le mando un beso a Magaly, feliz de que ella viva tan pendiente de mí, pero creo que no es que se haya prometido algo y luego no, esperen el domingo y lo van a ver, me imagino que con mucha felicidad”, declaró Jessica a Magaly Medina con un leve tono de incomodidad, aunque se esforzaba por ser cortés.

¿Cuándo y dónde será el Miss Perú 2024?

Este fin de semana, el esperado evento del Miss Perú 2024 nos revelará quién será la próxima Miss Perú Universo, quien representará con orgullo a nuestro país en el certamen internacional. La gran final se acerca, y este año, la ganadora no solo llevará la corona, sino que también se convertirá en una embajadora de nuestros valores y cultura en el escenario global del Miss Universo.

El certamen de belleza se llevará a cabo el próximo domingo 9 de junio en la impresionante Plaza Grau, ubicada en el Callao. Este emblemático lugar, cargado de historia y belleza arquitectónica, será el escenario donde las participantes exhibirán su gracia, talento y dedicación en la competencia por la corona de la mujer más bella de Perú.

Diferente a ediciones anteriores, Jessica Newton, la organizadora del evento, ha anunciado que este año el Miss Perú 2024 no será transmitido por ningún programa de televisión. En su lugar, podrás disfrutar de toda la emoción y el glamour del evento a través del canal de YouTube oficial del evento.

Jessica Newton y su contundente mensaje a Magaly Medina sobre el ‘Miss Perú’. (Captura: Magaly TV La Firme)