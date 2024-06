Jessica Newton y su contundente mensaje a Magaly sobre el ‘Miss Perú’: “Feliz que viva pendiente de mí”

Jessica Newton y su contundente mensaje a Magaly Medina sobre el ‘Miss Perú’. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. La conductora Magaly Medina presentó en su programa’ Magaly TV La Firme’ la entrevista llevada a cabo por su equipo el 4 de junio, en la cual Jessica Newton, directora de Miss Perú, no dudó en responder a las preguntas directas tanto de la reportera del programa como a las críticas severas de su ex mejor amiga.

Todo surgió, luego que el equipo de Magaly se animaran a ir a un evento auspiciado por una reconocida marca de grifos. Entre los temas tratados se incluyeron el presunto favoritismo en el certamen por Tatiana Calmell del Solar, la venta de entradas para el evento (4 x1) e incluso el cambio repentino de ubicación, que pasó de ‘La Real Felipe’ a ‘La Plaza Grau’. Newton, madre de Cassandra Sánchez, no titubeó al enviar un mensaje claro a Magaly. ¿Qué dijo?

La comunicadora lanzó algunas preguntas inesperadas a la empresaria de la belleza, tales como: “¿Dónde se llevará a cabo el evento?”, “¿Por qué se prometió un lugar y luego se cambió de opinión, de Real Felipe a Plaza Grau?”, y “¿Consideras que 250 dólares es un precio bastante elevado?”. Las respuestas de la directora de Miss Perú resultaron sorprendentes. Esto fue lo que respondió:

“El evento se va a realizar en la Plaza Grau... Hemos estado en la Real Felipe y yo les voy a pedir una cosa... yo feliz, le mando un beso a Magaly, feliz de que ella viva tan pendiente de mí, pero creo que no es que se haya prometido algo y luego no, esperen el domingo y lo van a ver, me imagino que con mucha felicidad”, declaró Jessica con un leve tono de incomodidad, aunque se esforzaba por ser cortés.

Sobre el tema del cobro de entradas para el famoso evento de belleza, la líder del ‘Miss Perú’ dejó claro que a partir de ahora se espera un mayor respeto hacia el certamen: “Es hora de empezar a respetar el ‘Miss Perú’, ya es hora. No te preocupes que todo el mundo que está yendo con su entrada va a estar muy feliz”, mencionó la exmodelo.

“Quedan muy poquitas, hay algunas zonas que ya se agotaron gracias al apoyo de todos los medios, entre ellos Magaly y a la maravillosa publicidad que le hace a todo emprendimiento peruano. Las personas que han comprado su entrada son porque creen en el ‘Miss Perú’ y estoy muy agradecida... queda muy poquitas (entradas) gracias al apoyo de todos los medios, entre ellos Magaly...”, añadió la empresaria un poco ofuscada.

Magaly Medina arremete contra Jessica Newton por comparar show del ‘Miss Perú' con Madonna

Hace poco, Magaly Medina cuestionó a Jessica Newton por comparar los precios de las entradas del certamen ‘Miss Perú’ con los de los conciertos de la icónica ‘Diva del Pop’, Madonna. Las declaraciones de la figura de ATV no pasaron desapercibidas y generaron gran repercusión.

“Ella dijo: ‘¿cómo las entradas, le preguntan, van a estar más caras que el concierto de Karol G?’ Ella dice: ‘la verdad, no sé, yo acabo de ir a ver a Madonna en Miami y me costó carísimo’. Es lo que ella dice, pero no puede comparar un desfile de chicas en ropa de baño, en traje típico, con Madonna. O sea, no puedes comparar”, enfatizó la periodista.

La conductora prosiguió: “Madonna hace un súper show. Además, uno tiene que ir a ese show porque nadie sabe si Madonna el próximo año podrá volverse a parar sobre un escenario. Pero no puedes comparar tu desfilito para elegir a la Miss Perú, que además generalmente ya se sabe cuál va a ser la ganadora, con Madonna. No te pases ahí, te extralimitaste Jessica Newton, te extralimitaste”, mencionó en aquella oportunidad.

