Delincuentes encapuchados agreden a amigo de Ricardo Mendoza que buscaban al comediante:“¿Dónde está el gordo?”

Delincuentes encapuchados amenazan y agreden a amigo de Ricardo Mendoza en busca del comediante. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En el más reciente episodio de ‘Magaly TV La Firme’ del 3 de junio, Magaly Medina impactó al iniciar su programa con el reporte policial de un preocupante suceso: el amigo del comediante Ricardo Mendoza fue víctima de un violento abordaje por parte de delincuentes armados, quienes lo interceptaron aparentemente siguiéndolo.

Durante la emisión, la periodista detalló la denuncia presentada por un policía amigo del comediante, cuyo nombre se mantuvo en secreto por motivos de seguridad. Este amigo manejaba el vehículo del comediante en el momento del incidente. Según la declaración, cuatro individuos con pasamontañas y armas de fuego abordaron al conductor, exigiendo información sobre el paradero de Mendoza.

“Yo tengo acá una denuncia y este policía que se encontraba en su día de franco, que dice que estaba manejando el auto de ‘Richavo’, el auto del comediante Ricardo Mendoza, ha denunciado que ha sido víctima de delito contra el patrimonio y robó agravado. ¿Pero acá hay algo bien, bien raro que yo creo que debería el comediante y su entorno tomarlo con bastante precaución, porque este señor dice que estaba al bordo de un vehículo Mustang, que es un vehículo que suele manejar?’”, relató Medina.

“Él dice que estaba en el auto de mi amigo Ricardo Mendoza cuando dos vehículos estaba parado frente un edificio en surco, cuando dos vehículos desconocidos de color negro lo interceptan, uno delante y el otro por la parte posterior, bajaron cuatro sujetos con pasamontañas. Cuatro sujetos desconocidos, provistos de armas de fuego, amenazaron a este señor que conducía el auto de Ricardo y le decían que baje del automóvil y le preguntaban, ¿dónde está el gordo? Es así que al no ver a la persona a quien buscaban, al señor Ricardo Gabriel Mendoza Castillo, refirieron, ¿dónde está la camioneta ploma? Porque el comediante también tiene una camioneta de ese color”, agrega el parte policial.

“Y diciéndole al denunciante que no lo conocía y que él solo estaba ahí para ir a ver a su flaca en ese edificio. Dice que le siguieron insultándolo y amenazándolo, tratando de quitarle las llaves del vehículo, ya que no le daban respuesta porque ellos seguían insistiendo donde está el gordo, ¿no? ¿Dónde está Ricardo Mendoza? ¿Dónde está el gordo? Y ¿dónde está el autoplomo?”, mencionaron.

Ante la falta de éxito en su búsqueda, los delincuentes no dudaron en robar la billetera, el teléfono celular, la licencia de conducir y una tarjeta bancaria del conductor, además de agredirlo con una pistola antes de huir. Este incidente ha planteado serias dudas sobre la seguridad de Ricardo Mendoza y sus allegados, así como sobre las motivaciones detrás de este ataque violento.

Ricardo Mendoza denuncia seguimiento de un automóvil

En las últimas semanas, Ricardo Mendoza, conductor del programa ‘Hablando Huevadas’, utilizó sus historias de Instagram para revelar que se sentía amenazado. Según explicó, un automóvil estacionado frente al teatro Canout comenzó a seguirlo durante un buen trecho.

“Hay un carro que me está siguiendo, vamos a esperar que aparezca. Ahí está... ese carro me está siguiendo, qué divertido, ya se dio cuenta de que ya me di cuenta, entonces se va. Así es esta huevada, es locaza”, comentó Mendoza, también conocido como ‘Richavo’. En aquella oportunidad, no se proporcionaron más detalles sobre la identidad del vehículo ni las posibles razones de esa persecución.

Ricardo Mendoza alertó de vehículo sospechoso a la salida del Teatro Canout. | Composición/Infobae