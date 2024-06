'Magaly TV La Firme' EN VIVO: La respuesta de Magaly Medina a Yahaira Plasencia por desmentirla

¿Por qué Yahaira Plasencia afirmó que Magaly Medina decía ‘estupideces’?

En su programa del 24 de mayo, Magaly Medina reveló que Yahaira Plasencia no iba más en su programa ‘Al Sexto Día’. De acuerdo a informaciones de la presentadora, la salsera había grabado su último episodio y estaba próxima a ser reemplazada porque no tenía los resultados que se esperaban.

“La Yaha, nadie se había dado cuenta que conducía un programa los sábados, pero hoy está grabando su último programa. Le dijeron chau, bye, bye ¿por qué?, porque no funciona, por eso es que sales de la Tv porque no funciona y no hay audiencia. Nosotros somos esclavos del rating, el público te baja el dedo o te sube el dedo y a ella se lo bajaron”, mencionó al inicio.

Al día siguiente, el sábado 25 de mayo, la salsera salió en sus redes sociales a desmentir a Medina y afirmar que hablaba ‘estupideces’. “Para decirles que no se dejen llevar por tanta estupidez que habla la única persona de este mundo que ni su canal la quiere, ni la gente de ahí la quiere. No se dejen llevar por tanta estupidez que habla esa señora a veces me impresiona, de verdad. Los espero hoy en ‘Al Sexto Día’ y yo me voy a trabajar feliz porque yo soy una persona feliz”, expresó en sus historias de Instagram.