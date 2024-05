Ely Yutronic habría conducido el noticiero con unas copas de más, y Magaly se burla: “No tengo autoridad moral” (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. La conductora Magaly Medina inició su programa de este jueves 30 de mayo, abordando la peculiar actuación que tuvo la periodista Ely Yutronic en el noticiero de ATV el pasado miércoles 29 de mayo, donde la presentadora lució desorientada y con dificultades para articular correctamente las palabras al narrar las noticias.

En medio de las risas, Magaly reveló cómo se enteró de la situación, ya que no ve su programa. Según se reveló que varios espectadores contactaron su “chismefono” para comentar que la comunicadora aparentaba tener dificultades para narrar las noticias y parecía estar somnolienta.

Por ello, Medina y su equipo se dispusieron a verlo: “Les explico el contexto. Ayer al Chismefono nos escriben los televidentes diciéndonos que la conductora del noticiero de la noche parecía estar un poco somnolienta o quizás había disfrutado de unos vinos de más. Seguramente estaba celebrando algo, todos tenemos derecho a festejar, tal vez era su cumpleaños, aunque nosotros no estemos en su lista de invitados, quizás hizo una fiesta y no nos invitó”, comentó Medina entre carcajadas con su equipo.

Ely Yutronic habría conducido el noticiero con unas copas de más, y Magaly se burla: “No tengo autoridad moral” (Captura: Magaly TV La Firme)

La presentadora de ATV resaltó que Yutronic estuvo visiblemente fuera de lo común durante el noticiero, mostrando dificultades para expresarse con claridad. Además, mencionó que estuvo al borde de quedarse dormida mientras narraba las noticias, ya que se tambaleaba en varias ocasiones.

“No tengo autoridad moral para juzgarla. Si se tomó sus vinos y vino a trabajar, lo único que le puedo decir es ‘salud’, y que la próxima vez invite a los chicos porque aquí somos bien sedientos. Yo ya no ando en esos pasos, aprendí de mala manera; calladita me veo más bonita”, añadió Medina de manera burlona.

Por último, reveló que su producción le informó sobre una supuesta fiesta que se habría llevado a cabo la noche del miércoles con el equipo del noticiero de ATV. “Había fiesta en el noticiero... Cómo no nos dimos cuenta, nos hubiéramos pasado. No, no nos invitan ahora, a Paco menos pues, somos personas no gratas”, concluyó Medina.

Ely Yutronic defendió su pasado frente a declaraciones de Magaly Medina

Ely Yutronic, se vio en el ojo del huracán recientemente debido a la revelación de aspectos de su pasado por parte de Magaly Medina en su programa ‘Magaly TV La Firme’. Entre los detalles expuestos se incluyen su paso como modelo de lencería y su participación en reality shows, así como rumores sobre un posible romance con Paco Bazán.

Medina presentó estos aspectos de la vida de Yutronic en su programa, lo que generó una reacción inmediata por parte de la comunicadora. Ante esta situación, la conductora del noticiero de ATV tomó la palabra para responder y defenderse de las afirmaciones realizadas sobre su pasado, señalando la importancia de separar su vida personal de su carrera profesional en el periodismo.

Visiblemente afectada, la conductora del noticiero de ATV resaltó su trayectoria profesional y su derecho a evolucionar en entrevista para ‘Día D’. “A veces las sociedades dicen, ella fue modelo, ya no puede ser conductora, periodista, abogada o ingeniera. ¿Y por qué no? ¿Acaso no tenemos derecho a formarnos y estudiar? No tengo nada de lo que avergonzarme, pero sí es cierto que ha sido un golpe bajo, un trago amargo, porque no refleja la profesional que soy hoy”, expresó Ely.

¿Cuál la nacionalidad de Ely Yutronic?

Ely Yutronic se ha posicionado como una figura destacada en el periodismo peruano, reconocida por su labor en el noticiero nocturno de ATV. Originaria de Chile, se mudó a Perú tras su formación académica en Madrid y una breve estancia en Bogotá, Colombia.

Inició su carrera en televisión en el país sureño, participando en varios programas y reality shows. Con un marcado interés en los medios desde una temprana edad, trabajó como modelo y anfitriona para financiar sus estudios.

Después de completar su educación en España y mudarse temporalmente a Bogotá por motivos familiares, decidió establecerse en Perú buscando nuevas oportunidades profesionales.

Pamela Vertiz hizo un llamado a la sororidad a Magaly Medina por caso Ely Yutronic. (Captura: Día D)