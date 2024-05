Aldo Miyashiro afirma que no odia a Magaly Medina pese a ampays: “Eso requiere tiempo que no tengo”

Fiorella Rétiz dentro del departamento de Óscar Del Portal en románticos besos, cuando aún se encontraba en una sólida relación con Aldo Miyashiro estuvo en el ojo público en el 2022, cuando fue captado con su entonces reporteradentro del departamento de Óscar Del Portal en románticos besos, cuando aún se encontraba en una sólida relación con Érika Villalobos.

Fue Magaly Medina quien expuso las imágenes en su programa y criticó duramente al presentador de televisión. Desde entonces, lo ha tenido en el ojo de la tormenta y no ha dudado en hablar de él. Al respecto, recientemente, Miyashiro se refirió al tema.

El también actor concedió una entrevista al podcast La Lengua y en el adelanto del episodio habla de las críticas en su contra. Al respecto, el conductor señaló que las recibe sin problemas porque no es algo que le interese. “(No cierras comentarios cuando le cae con todo) Es que no me importan”, expresó.

Aldo Miyashiro no odia a Magaly Medina.

En esa línea, se refirió a Magaly Medina, sobre la presentadora, comentó que muchas veces la gente cree que él debe tener un sentimiento contra la ´popular ‘Urraca’, pero afirmó que no la odia ni nada por el estilo.

“(Me dicen) Oye ha hablado de ti, Magaly, debes odiarla. Eso requiere tiempo que no tengo, el día que odie se va a tener, la otra persona, que preocupar”, sentenció en este clip.

Incluso, en otro momento, Aldo Miyashiro dejó entrever que no tendría problemas en ser entrevistado por cualquier persona que lo ha criticado, por lo que dejó en claro que no tiene miedo. “Me siento que con quien sea. (Así sea alguien que te va a meter toxicidad), Miedo no le tengo a ninguno que tenga micrófono”, finalizó.

Aldo Miyashiro escribió novela ‘Perdóname’ luego del ampay

Unos meses más tarde del ampay entre Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz, se vio al presentador volver a América Televisión, esta vez siendo protagonista de una telenovela. El nombre de la ficción era Perdóname y la protagonizaba junto a su expareja Érika Villalobos.

Aunque en un inicio, Miyashiro aseguró que ya tenía este proyecto tiempo atrás, en una entrevista a OUKE de Carlos Orozco, el artista mencionó que escribió esta ficción luego de su ampay y se lo propuso a Michelle Alexander.

“Empecé a escribir esta novela después (del ampay). A mí me llama Michelle Alexanderpara hacer ‘Señores papis 2′, que es una novela que habíamos hecho con André Silva. En la conversación, sale un tema y le digo que tenía una novela como idea, el cual quería hacerla yo”, dijo.

Seguido, mencionó que le pidieron que converse con Villalobos para llevar este proyecto al canal. “Ella me dijo que hable con Érika, que la novela podía salir en América Televisión. Yo le dije que había un tema con Erika y que todo iba a explotar, pero igual se lo propusimos”, añadió.

Finalmente, defendió su posición y aseguró que la vida no está en las críticas de las que siempre era víctima, por lo que recalcó que logró una buena relación con su expareja y dejaron pasar ese momento. “La gente puede ver y entender lo que le dicen 5 conductores de espectáculos, además creen que esa es la vida, pero esa no es la vida, la vida está en otro lado. Con Erika tenemos una muy buena relación, hablamos bien, pasó lo que pasó, lo lamentaré toda mi vida, pero igual, la vida continua”, sentenció.