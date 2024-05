¿Por qué las carreteras en Perú se han convertido en escenarios frecuentes de accidentes mortales?

Desde la invasión de carril hasta la fatiga del conductor: un estudio profundo sobre las principales causas detrás de los siniestros en carreteras. Foto: Composición Infobae Perú | Andina

En Perú, las carreteras se han convertido en escenarios de numerosos accidentes, dejando tras de sí una estela de preguntas sobre su seguridad. Según lo reportado por Agencia Andina, episodios devastadores han sacudido a la nación recientemente; en Celendín, Cajamarca, la caída de un autobús interprovincial a un abismo arrebató 27 vidas, mientras que en Chachapoyas, Amazonas, otro accidente similar dejó un saldo de 10 heridos y una persona desaparecida. La continuidad de este patrón de desgracias pone en relieve una alarmante frecuencia de siniestros viales en el país.

La trágica tendencia se mantiene, como lo demuestra el reciente suceso en Ayacucho, donde al menos 13 personas perdieron la vida. Estas cifras no son solo números; son historias no contadas, sueños no cumplidos, y familias desgarradas por la pérdida. Detrás de cada accidente, se esconden causas complejas y factores recurrentes que parecen configurar un escenario de riesgo constante en las carreteras peruanas. La pregunta obligada surge con fuerza: ¿Por qué estos accidentes se han convertido en una constante en la vida de los peruanos? Una investigación se hace necesaria para desentrañar las razones detrás de esta fatal regularidad.

¿En qué lugar ocurren más accidentes?

Las estadísticas de accidentes de tránsito fatales por regiones, entre 2021 y 2023, revelan una distribución preocupante a lo largo del territorio peruano. La región de La Libertad ocupa el primer lugar con 53 siniestros, seguida de cerca por Lima, que registra 37 incidentes. Puno, con 26 accidentes, Cusco con 21 y Lambayeque con 20, también presentan cifras significativas. Esta tendencia se extiende a otras regiones como Arequipa con 17 casos, Áncash y Junín ambos con 16, Ica con 14, Ayacucho con 9, San Martín con 7, y finalmente, Tacna y Cajamarca con 5 cada uno.

Durante las últimas semanas, accidentes en Cajamarca, Amazonas y Ayacucho han enlutado a todo el país. (Foto: Andina)

Estos datos, basados en informes de la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), resaltan un total de 527 fallecidos en accidentes de tránsito fatales en transporte regular interprovincial en el período mencionado. La información subraya la urgente necesidad de enfocarse en medidas de prevención y seguridad vial, especialmente en las regiones con mayor índice de accidentalidad, para así reducir la alarmante cifra de víctimas en las carreteras del país.

¿Qué causas están detrás de la elevada cifra de accidentes?

La complejidad detrás de los accidentes de tránsito en las carreteras peruanas abarca una gama amplia de causales, tal como lo revela un análisis de la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Un sorprendente 42.8% de estos incidentes mortales, donde están involucrados autobuses interprovinciales, no especifica una causa concreta, lo que plantea un desafío considerable para abordar esta problemática.

Sin embargo, un detallado 18.4% de los siniestros son atribuidos a comportamientos peligrosos como la invasión de carril opuesto, el exceso de velocidad o adelantamientos indebidos; y un porcentaje adicional, 13.5%, es resultado de la imprudencia o negligencia de los conductores. Adicionalmente, factores como conducir bajo la influencia del alcohol o drogas representan un 5.3% de las causas, mientras que la fatiga por manejar durante largas horas continua contribuye en un 3%.

El análisis muestra también que las incidencias se ven influidas por el mal estado de las carreteras y vehículos, así como por las demandantes condiciones geográficas de Perú. Otros factores involucran las fallas mecánicas y la imprudencia peatonal. Este conjunto de datos, recopilados por la Agencia Andina, subraya la necesidad urgente de enfrentar estos problemas desde diferentes ángulos, reconociendo la multifacética naturaleza de los accidentes viales y fortaleciendo las estrategias de seguridad vial en el territorio nacional.

¿En qué horario hay más accidentes?

Los datos indican que los momentos del día con una mayor tendencia a registrar accidentes de tránsito se distribuyen principalmente en dos franjas horarias. Una notable concentración de estos eventos se da en las horas nocturnas y de madrugada, específicamente desde las 18:00 hasta las 22:00 horas, revelando un período de alta vulnerabilidad. De forma similar, las primeras horas del día, comprendidas entre las 02:00 y las 08:00 horas, también muestran una incidencia elevada de accidentes. Este patrón sugiere que tanto la oscuridad de la noche como las primeras luces del amanecer encierran factores de riesgo significativos para los conductores y pasajeros en las carreteras.

Ampliando el análisis, estos intervalos temporales pueden ser indicativos de diversos factores de riesgo, como la fatiga acumulada después de largas horas de conducción sin el debido descanso, la disminución natural de la alerta y la visibilidad reducida. Asimismo, las condiciones de tráfico y el comportamiento de los conductores durante estas horas pueden contribuir al aumento de los siniestros.

Datos revelan las franjas horarias con mayor incidencia de accidentes, apuntando a factores de riesgo como la fatiga y la visibilidad reducida. (Composición Infobae Perú | Andina)

Medidas de prevención y seguridad vial

Para enfrentar el desafío que representan los accidentes en las carreteras, las autoridades han implementado diversas estrategias orientadas a minimizar los riesgos en las zonas más afectadas.

Mejora de la infraestructura vial: Incluye la reparación y mantenimiento de carreteras, así como la implementación de señalización y alumbrado en áreas críticas. Campañas de concientización: Campañas dirigidas a la población para fomentar el respeto a las reglas de tráfico y concienciar sobre los peligros del exceso de velocidad. Inspecciones vehiculares: Aumento en la frecuencia y rigurosidad de las inspecciones, para asegurar que los vehículos cumplan con las normativas de seguridad. Capacitación para conductores: Programas obligatorios de formación para conductores, enfocados en técnicas de conducción segura y prácticas preventivas.