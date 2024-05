Magaly Medina se burla de fría interacción de Paco Bazán con Ely Yutronic: “Le puso el parche”

Ely Yutronic le da pase frío a Paco Bazán, y este la ‘parcha’ en vivo. (Captura: Magaly TV La Firme)

En un reciente episodio del programa ‘Magaly TV La Firme’, emitido el 14 de mayo, Magaly Medina se refirió a la notoria tensión entre los periodistas Ely Yutronic y Paco Bazán durante un enlace en vivo el pasado 10 de mayo. La presentadora señaló que ya no percibió química en su interacción frente a las cámaras.

Para Magaly Medina, los coqueteos entre los presentadores de televisión era evidente. Sin embargo, ya no notó ello en sus últimos enlaces en vivo.

“¿Han visto cómo se enfrió aquella química? Que cuando se hacían el pase Ely Yutronic y Paco Bazán decían que había una cierta conexión y se bromeaban. Incluso acá hablamos un día que parecía que ella le coqueteaba, hicimos nota porque era visible que había un coqueteo, más de parte de ella que de él”, empezó Magaly Medina.

Magaly Medina se burla de la fría interacción entre Ely Yutronic y Paco Bazán. IG / ATV

“Anoche el pase fue como si estuvieran en la Antártida, fue hielo total”, acotó la periodista, presentando el video de las últimas interacciones de Ely y Paco.

“Eso fue el lunes, pero el viernes fue premonitorio”, dijo Medina entre risas, sobre todo al escuchar lo que le dijo Bazán a Yutronic sobre su esposa.

Paco Bazán no apoya la molestia de Ely Yutronic por la exposición de su pasado candente. (Captura: Magaly TV La Firme)

“Oye, de verdad, sí. Ella le dice ‘que disfrutes a tu familia’, y él contesta ‘si yo disfruto a mi familia y con la gracia de Dios, me entregue a mi esposa de regreso’. Caracho, eso fue como poner, hasta ahí nomás. Ely le dice (eso), no creo que de manera cachosa, burlona, ¿no?”, detalló Magaly Medina saboreando el momento.

Después de mostrar nuevamente la respuesta de Paco, la comunicadora sentenció: “Es como poner su parche. Vaya, vaya, eso sí fue tipo ‘parche’, parcharla a la chica, pero bueno”.

¿Qué pasó entre Ely Yutronic y Paco Bazán?

La conductora solía darle pase al programa de Paco Bazán entre jugueteos, los cuales eran correspondidos por parte del presentador. Hecho que le llamó mucho la atención a Magaly Medina, quien hasta hizo una nota sobre el tema.

Sin embargo, esta relación cordial se habría visto resquebrajada después de un informe que presentó la comunicadora, donde muestra el pasado Ely Yutronic. La periodista antes de estar al frente del noticiero fue modelo y lucía diminutas prendas en las pasarelas.

El mismo día, la conductora de ATV Noticias indicó que en efecto había sido modelo con el fin de generar dinero y solventarse los estudios, hecho que no le avergonzaba. “Desde muy jovencita, trabajo desde los 16 años, siempre tuve los deseos y las ganas de comunicar. Fui anfitriona, fui modelo y con eso pude generar los recursos y ahorrar para poder ir a Madrid a estudiar periodismo, que era mi anhelo. Lo logré haciéndome un espacio como reportera, estudie periodismo, estuve cuatro años en España”, fueron las palabras de la profesional.

Ely Yutronic responde a Magaly Medina al revelar su pasado de modelo hot en Chile. ATV.

Lejos de lograr una reacción a su favor de parte de Paco Bazán, el conductor señaló que no vio nada de malo el informe de Magaly TV La Firme. Después de ello, se notó la fría interacción de los conductores.

Magaly Medina compara a Ely Yutronic con Tula Rodríguez

Después que la conductora Ely Yutronic le respondiera a través de su programa por haber expuesto su pasado en ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina no se quedó callada e indicó que no ha desmerecido a nadie.

“Uno no puede escapar de su pasado porque tu pasado está ahí, uno tiene que asumirlo. Ella no nos había contado ni le había contado a nadie que en alguna época se paseaba en la televisión en hilo dental. Es que es difícil imaginarla en hilo dental cuando ahora está vestida de desastre y muy seria, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a evolucionar, todo el mundo tiene derecho a dejar su pasado atrás. No estamos ni a favor ni en contra de lo que la gente ha hecho atrás”, dijo.

La animadora señaló que no es el primer caso de evolución que se conoce en la farándula peruana. Acto seguido, presentó un informe donde compara la historia de la periodista con las de Tula Rodríguez, Mónica Cabrejos, Karla Tarazona, entre otros.

“Estas personas vistieron plumas y lentejuelas y se calatearon para calendarios. Hablamos de Tula Rodríguez, Mariela Zanetti, Karla Tarazona, Mónica Cabrejos, Leysi Suárez, que ahora las vemos como panelistas, como invitadas en diferentes programas familiares”, añadió.