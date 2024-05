Magaly Medina responde a Ely Yutronic y compara su historia con la de Tula Rodríguez y Mónica Cabrejos

Magaly Medina le responde a Ely Yutronic en Magaly TV La Firme. ATV

Después que la conductora Ely Yutronic le respondiera a través de su programa por haber expuesto su pasado en ‘Magaly TV La Firme’, donde era modelo y lucía diminutas lencerías en la TV, Magaly Medina no se quedó callada e indicó que no ha desmerecido a nadie. Además, presentó un informe con casos similares de superación, donde estaban Tula Rodríguez, Mónica Cabrejos, Karla Tarazona, entre otros.

“Uno no puede escapar de su pasado porque tu pasado está ahí, uno tiene que asumirlo. Ella no nos había contado ni le había contado a nadie que en alguna época se paseaba en la televisión en hilo dental. Es que es difícil imaginarla en hilo dental cuando ahora está vestida de desastre y muy seria, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a evolucionar, todo el mundo tiene derecho a dejar su pasado atrás. No estamos ni a favor ni en contra de lo que la gente ha hecho atrás”, empezó diciendo la conductora de TV.

La animadora señaló que no es el primer caso de evolución que se conoce en la farándula peruana. Existen historias muy parecidas, señaló Magaly Medina, comparándola con Tula Rodríguez, Mónica Cabrejas, entre otras exvedettes.

“Estas personas vistieron plumas y lentejuelas y se calatearon para calendarios. Hablamos de Tula Rodríguez, Mariela Zanetti, Karla Tarazona, Mónica Cabrejos, Leysi Suárez, que ahora las vemos como panelistas, como invitadas en diferentes programas familiares”, señaló la comunicadora, dando paso así a su informe.

Ely Yutronic y su pasado como modelo hot y chica reality en Chile. Magaly TV La Firme.

Después de emitir el video, Magaly Medina resaltó a cada uno de los personajes mencionados. “Claro, no es el primer caso, hay mucha gente que ha empezado como vedette, como bataclana, como bailarinas, haciendo calendarios, y luego, por ejemplo, Mónica Cabrejos ahora es psicóloga y se pasea por los programas familiares hablando del tema que ella domina. Tula Rodríguez ha sido conductora de programas matutinos, Mariela Zanetti se alejó de la televisión y ahora la invitan como opinóloga (...) La gente evoluciona”, acotó.

La conductora indicó que al igual que Ely Yutronic, ella también ha evolucionado, resaltando que lo hizo físicamente, más no quitándose las prendas en televisión abierta. “Yo he evolucionado también, claro, yo nunca me calateé, pero ese pasado está en todo YouTube y me lo recuerdan a cada rato (mientras se veía imágenes de su rostro años atrás). Todos hemos evolucionado, yo no me ponía hilo dental en un set de televisión, pero definitivamente la cara con la que empecé no le ganaba a nadie”, dijo entre risas.

'Magaly TV La Firme'. (Captura de ATV)

La respuesta de<b> </b>Ely Yutronic tras exposición de Magaly Medina

En una de sus últimas ediciones, Magaly Medina expuso el pasado de Ely Yutronic, donde la presentadora de ATV bailaba y lucía diminutas lencerías. La chilena usó unos minutos de su programa para responderle a la periodista de espectáculos.

“Desde muy jovencita, trabajo desde los 16 años, siempre tuve los deseos y las ganas de comunicar. Fui anfitriona, fui modelo y con eso pude generar los recursos y ahorrar para poder ir a Madrid a estudiar periodismo, que era mi anhelo. Lo logré haciéndome un espacio como reportera, estudie periodismo, estuve cuatro años en España”, contó al casi finalizar su noticiero.

La comunicadora enfatizó que trabajó como periodista en España y Colombia, y por cosas de la vida llegó al Perú en el 2019, país que considera su segunda casa y al que le agradece por todas las oportunidades y el cariño del público.

Ely Yutronic respondió a Magaly Medina tras revelar su pasado como modelo hot en Chile. ATV.

“Me siento tan agradecida con ustedes, no se lo pueden imaginar y mi familia también. Durante estos 5 años casi 6, quienes conocen mi carrera, saben que he trabajado como reportera, como periodista y conductora de noticias. Trabajé en tiempo de pandemia, de protestas, ha sido de mucho esfuerzo. Todo lo que he logrado ha sido por mérito y por trabajo”, agregó la conductora, resaltando que no tiene nada de qué arrepentirse.

“No tengo nada de lo que avergonzarme, todo lo contrario, me siento orgullosa de la mujer en la que me he convertido ... Nadie es perfecto y todos los seres humanos crecemos, evolucionamos y mejoramos”, concluyó.