Ely Yutronic confronta a Magaly Medina al revelar su pasado como modelo hot en Chile: “No me avergüenzo”

Eliana Yutronic o Ely Yutronic, como se presenta en ATV, usó unos minutos del noticiero ‘ATV Noticias: Edición Central’, que conduce para responderle de manera contundente a Magaly Medina, luego de difundir un reportaje, donde revelaron su pasado como chica reality y modelo hot en Chile.

Resulta que Magaly Medina emitió una nota periodística en el cual mostró el trabajo no conocido, que hizo la periodista chilena en su país natal. En las imágenes se pudo ver a Ely en diminutos bikinis, siendo la modelo hot, apodada con el nombre de la ‘Bruja más sexy de la TV’ de un programa nocturno y deportivo en Chile.

Además, la respetada comunicadora también habría sido chica reality porque, según en el reportaje que se emitió el jueves 9 de mayo en el programa ‘Magaly Tv La Firme’. Ely participó del reality de competencia ‘El Pelotón’ en el 2007.

Ante ello, Ely Yutronic no dudó en responder fuerte y claro a Magaly Medina y afirmó que efectivamente había trabajado como modelo y anfitriona desde muy jovencita porque tenía un solo objetivo poder ahorrar para estudiar periodismo en Europa.

“Desde muy jovencita, trabajo desde los 16 años, siempre tuve los deseos y las ganas de comunicar. Fui anfitriona, fui modelo y con eso pude generar los recursos y ahorrar para poder ir a Madrid a estudiar periodismo, que era mi anhelo. Lo logré haciéndome un espacio como reportera, estudie periodismo, estuve cuatro años en España”, contó al casi finalizar su noticiero.

La periodista chilena enfatizó que trabajó como periodista en España y Colombia, y por cosas de la vida llegó al Perú en el 2019, país que considera su segunda casa y al que le agradece por todas las oportunidades y el cariño que el público le ha dado a ella y a su familia.

“Me siento tan agradecida con ustedes, no se lo pueden imaginar y mi familia también. Durante estos 5 años casi 6, quienes conocen mi carrera, saben que he trabajado como reportera, como periodista y conductora de noticias. Trabajé en tiempo de pandemia, de protestas, ha sido de mucho esfuerzo. Todo lo que he logrado ha sido por mérito y por trabajo”, agregó.

Finalmente, Ely Yutronic comentó que no tiene nada de que avergonzarse porque todo lo que ha hecho ha sido para concretar sus sueños. “No tengo nada de lo que avergonzarme, todo lo contrario, me siento orgullosa de la mujer en la que me he convertido ... Nadie es perfecto y todos los seres humanos crecemos, evolucionamos y mejoramos”, sentenció.

Ely Yutronic recibe el respaldo de los cibernautas

El extracto, donde la narradora de noticias Ely Yutronic le contesta a Magaly Medina y admite que ha sido modelo y anfitriona, se encuentra circulando en redes sociales de ATV y en otras plataformas digitales convirtiéndose en viral.

Ante ello, los seguidores de la comunicadora han aplaudido la historia de superación de la chilena y han criticado la actitud de Medina por publicar el pasado de la conductora con la intención de perjudicarla.

“Tú sí terminaste, ahora me pregunto, ¿terminó Magaly?”, “Muy bien, nadie tiene derecho a juzgar a nadie de su pasado. Nadie es perfecto en esta vida, felicitaciones por tu éxito profesional”, “Toma Magaly, se te salió el tiro por la culata, hay niveles Magaly. A sus 36 años se come el mundo, y tú, ¿terminaste?”, fueron algunos de los comentarios.