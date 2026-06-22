Perú

Científicos advierten que El Niño 'Godzilla' podría intensificar los impactos climáticos en Perú y el mundo

La capital peruana, que suele mantener 18 °C y cielos cubiertos por la corriente de Humboldt, atraviesa días soleados por una masa de agua cálida llegada desde el Pacífico occidental

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Vista aérea de la costa de Perú con un barco pesquero en el mar azul oscuro. Una franja rojo-naranja atraviesa el agua. En la orilla, campos agrícolas y montañas.
Vista aérea de la costa peruana con una franja roja que simboliza El Niño, mostrando un barco pesquero y campos agrícolas vulnerables ante el cambio climático y condiciones meteorológicas adversas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lima experimenta un invierno atípico mientras el fenómeno de El Niño se fortalece. La ciudad, habitualmente fría y gris durante esta estación, enfrenta temperaturas elevadas y una inusual presencia de sol, según informó NPR. Científicos advierten sobre la posible llegada de un evento climático de magnitud extraordinaria al que ya denominan “Godzilla El Niño”, con amplias repercusiones en el clima mundial.

La capital de Perú, ubicada junto al océano Pacífico, suele mantener un clima estable por la influencia de la corriente de Humboldt. Este fenómeno genera una atmósfera predecible, con temperaturas promedio de 18 °C (64 °F) durante el invierno y cielos persistentemente cubiertos. Según reportó NPR, este año la situación cambió de forma abrupta debido a una masa de agua cálida proveniente del Pacífico occidental.

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Vista aérea de la ciudad de Lima con rascacielos, edificios, un río seco, carreteras con vehículos y palmeras, todo bajo un cielo brumoso y anaranjado.
Una vista aérea de la ciudad de Lima envuelta en una intensa calima de tono anaranjado, reflejando una severa ola de calor atribuida al fenómeno del Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA), existe una probabilidad del 63% de que se desarrolle un El Niño “muy fuerte” entre noviembre y enero. Severine Fournier, investigadora de la NASA, explicó a NPR que este fenómeno podría extenderse hasta 2027 y provocar alteraciones climáticas desde el sudeste asiático hasta el noroeste de América. “El calentamiento del mar es sorprendente”, declaró Fabricia Laura, residente de Lima, tras disfrutar de las playas sin necesidad de traje de neopreno, algo inusual en el inicio del invierno austral.

Las autoridades peruanas y la comunidad científica coinciden en que el impacto de El Niño puede sentirse de manera especial en la región. “Las aguas cálidas se están acumulando en la costa peruana, intensificando El Niño”, señaló Fournier. NPR detalló que la combinación entre el fenómeno y el cambio climático global está amplificando los efectos, con riesgos de inundaciones en Perú, huracanes en el Pacífico central, sequías en Australia y el norte de África, y olas de calor en América del Norte y Europa.

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Vista aérea de un mapa físico de Perú mostrando el océano Pacífico con franjas de calor rojo, iconos de tormenta, sequía, flechas de viento, peces y mangos.
Un mapa conceptual ilustra el fenómeno El Niño en Perú, mostrando franjas de calor oceánico, tormentas, sequías, flujos de viento y sus efectos geográficos en las regiones costeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria pesquera y la economía en alerta

El sector de la pesca de anchoveta, uno de los más grandes del mundo, ya sufre consecuencias. Según NPR, Perú aporta cerca del 40% de la harina de pescado utilizada globalmente en la alimentación animal y la acuicultura. La suspensión temporal de la pesca, anunciada por el gobierno el 11 de junio, busca proteger los recursos ante la disminución de los bancos de anchoveta, que podrían haberse desplazado a zonas más frías y profundas.

El fenómeno también genera preocupación internacional. En los Estados Unidos, el incremento de lluvias podría beneficiar a los agricultores afectados por la sequía, aunque existe el riesgo de inundaciones y cosechas deterioradas. Fournier precisó a NPR que “todo apunta a un El Niño”, aunque su intensidad récord dependerá de la evolución en los próximos meses.

Vista urbana de una avenida en Lima con edificios, árboles, palmeras y personas caminando bajo un cielo con tonalidades cálidas y luz intensa.
El paisaje urbano de Lima muestra el impacto del calor inusual de un otoño atípico, con cielos cálidos e intensa luz que reflejan el fenómeno El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un fenómeno en evolución y vigilancia constante

Especialistas de la NOAA y la NASA mantienen una vigilancia estricta sobre la evolución de El Niño. Las proyecciones sugieren que el fenómeno podría transformar los patrones climáticos globales y afectar la seguridad alimentaria en distintos continentes. El impacto en la economía mundial se suma a las tensiones generadas por conflictos internacionales, según lo analizado por NPR.

La comunidad científica recomienda monitorear los próximos meses para determinar si este evento alcanzará el nivel histórico anticipado. Las autoridades peruanas continúan adoptando medidas para mitigar los efectos, mientras la población observa con atención los cambios en el clima y el mar.

Varias personas pasean y se relajan en una playa soleada con un malecón. Edificios urbanos y palmeras se ven al fondo.
Paseantes disfrutan de un día soleado en la costa de Lima, evidenciando el fenómeno del 'invierano' con temperaturas elevadas atípicas para la estación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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