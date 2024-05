Economía peruana arroja su primer resultado negativo del 2024: los factores de la caída del PBI

Economía peruana arroja caída en marzo. Sector manufactura se contrajo, mientras que la minera apenas aumentó. Foto: composición Infobae/aNDINA

Luego de dos meses continuos de crecimiento, la economía peruana registró su primera caída en lo que va del 2024. De acuerdo con el reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la producción nacional arrojó en marzo una contracción de -0,28%, comparado al mismo mes del año pasado.

El resultado negativo del Producto Bruto Interno (PBI) del país fue determinado principalmente por la caída del sector Manufactura (-9,63%) y en menor medida por la disminución de los sectores Financiero, Construcción, Pesca y Telecomunicaciones.

Desde la otra orilla, los sectores productivos que mostraron un aumento, aunque ligero, fueron Minería e hidrocarburos (+2,6%), Comercio (+1,82%) Transporte (+2,97%), Alojamiento y restaurantes (+5,62%), Servicios Prestados a Empresas, Agropecuario, Electricidad Gas y Agua y Otros servicios.

En el primer trimestre, la economía arrojó un crecimiento de 1,38%. Foto: Infobae/INEI

¿Cuáles son las razones que explican la caída del PBI?

Según el INEI, la cifra negativa de marzo responde a los dos días menos de actividad productiva (feriado) por la festividad de Semana Santa, la cual se calendarizó el 28 y 29 de marzo del 2024, mientras que en el 2023 se celebró el 6 y 7 de abril. Otro de los factores que puede explicar la caída es por la menor producción minera en marzo (ligero aumento de +2,6%), en comparación con el alza registrado en febrero (+16%).

Evolución del PBI peruano. Foto: Ojo Público

Si observamos el resultado del primer trimestre del año (de enero a marzo 2024) se visualiza que la economía peruana arroja un aumento de +1,38%, mientras que en los últimos 12 meses, registra aún una cifra negativa de -0,09%.

Recordemos que en enero se registró una tasa de crecimiento de 1,37%, en febrero un alza de 2,85%, los mismos que son considerados rebotes estadísticos tras un pésimo 2023 de producción nacional. El año pasado, el PBI arrojó un resultado negativo en 10 de los 12 meses.

En marzo, el sector Minería e Hidrocarburos mostró una menor producción y apenas creció 2,60% por el avance de la actividad minera metálica.

Resultados de la economía por sectores productivos

Pesca aún en rojo

El sector pesca cayó 32,48% por la menor extracción de especies de origen marítimo para consumo humano directo, de especies destinadas a congelado, para la elaboración de enlatado y para preparación de curado. Por otro lado, la pesca para consumo humano indirecto (anchoveta para harina y aceite de pescado) alcanzó las 800 toneladas que, al compararlas con las 28 toneladas reportadas en marzo 2023, significó un aumento de 772 toneladas.

Se anunció la primera temporada de pesca de la anchoveta para este 2024, en la zona centro-norte. - Crédito Andina

Persiste la caída de la manufactura

El sector manufactura se redujo en 9,63% y contabilizó 14 meses de comportamiento desfavorable, sustentado por la menor actividad del subsector fabril no primario en -8,25% y del subsector fabril primario en -13,88%. Ello va en línea también que durante marzo, se perdieron 20.000 puestos de trabajo en este sector, según datos del Banco Central de Reserva.

En el subsector fabril primario se observó la menor actividad en la rama de elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos; la elaboración de azúcar y la fabricación de productos de la refinación del petróleo. No obstante, creció la fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos en 2,4%, así como la elaboración y conservación de carne en 1,5%. La contracción del subsector fabril no primario se sustentó en la menor actividad presentada por la industria de bienes intermedios, industria de bienes de consumo e industria de bienes de capital.

Durante marzo, se perdieron 20.000 puestos de trabajo en el sector manufactura. Foto: composición Infobae/Andina

El sector manufactura agrupa todas las actividades dedicadas a la transformación mecánica o química, de materiales o componentes en productos nuevos. Los trabajos pueden ser efectuados con máquina, a mano, en fábrica o en domicilio. Esta actividad abarca etapas desde la transformación de los productos de extracción, el procesamiento de productos semielaborados hasta la elaboración de productos complejos obtenidos de prolongados y complicados trabajos de alta tecnología.

Sector Construcción se redujo en 2,48%

En marzo, el sector Construcción disminuyó en 2,48%, reflejado en el menor consumo interno de cemento (-7,00%). Sin embargo, creció el avance físico de obras públicas (11,39%). El consumo interno de cemento se vio afectado por la menor ejecución de obras privadas. En cambio, se incrementó el avance físico de obras públicas, en el ámbito del gobierno nacional y regional, en proyectos de prevención de riesgos; infraestructura vial; construcción de edificios no residenciales y los proyectos de servicios básicos. A pesar de la caída del mes, en el primer trimestre arroja una cifra positiva (5,12%).

A pesar de la caída de la construcción en marzo, en el primer trimestre arroja una cifra positiva (5,12%). Foto: kawpay.com

Sector agropecuario creció en marzo

La producción del sector Agropecuario creció en 1,08% por el resultado positivo del subsector agrícola (2,33%); sin embargo, se redujo el subsector pecuario. Así, se registraron mayores volúmenes de páprika, palma aceitera, palta, maíz amarillo duro, papa , alfalfa y arroz cáscara; ante la mayor superficie sembrada y condiciones climáticas favorables, que permitieron el desarrollo de los cultivos.