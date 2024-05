Doña Charo recuerda la vez que casi pierde la vida con Jefferson Farfán: “Lo aventé para salvarlo”

Rosario Guadalupe y Jefferson Farfán han evidenciado su cercanía como madre e hijo y en más de una oportunidad el futbolista ha dejado en claro que todo lo que tiene es para su progenitora, quien lo cuidó sola y lo ayudó a luchar por sus sueños.

En su podcast, Enfocados, el exintegrante de Alianza Lima entrevistó a su madre y hablaron de diversos temas que muchos desconocían. En la conversación, Doña Charo se animó a contar un tenso momento que vivió con su hijo cuando era tan solo un bebé.

Como se recuerda, ambos vivían en Villa El Salvador y eran una familia muy humilde, que empezó en un asentamiento humano. Durante los primeros meses de vida del popular ‘10 de la calle’ hubo un apagón que los dejó en completa oscuridad, pero Doña Charo decidió salir de casa sin imaginar lo que pasaría más adelante.

“Hubo apagón y salí con mi hijo a ver a mi primo para conversar, Jefferson tenía 9 meses”, comentó al inicio entre las risas de su hijo y Roberto Guisazola.

Tras ello, Guadalupe confesó que en ese momento todo estaba completamente oscuro, pero ella llevaba en brazos a su hijito. En el camino, que casi no veía, cayó a un hondo hueco, por lo que su reacción fue tomar entre sus brazos a ‘Jefry’.

“Estaba todo oscuro y en la oscuridad se te cierran los ojos. Iba caminando con mi hijo cargado y, en eso, piso y caigo en un hueco, aparentemente era silo que tenía más de metro y medio, caímos y lo agarré en mis brazos”, relató la abnegada madre.

En medio de ese suceso, comentó que prefería poner en riesgo su vida que la de su hijo, por lo que en medio de su desesperación lo lanzó hacia fuera del hoyo para así salvarle la vida. “Dije, no importa, me puede pasar lo que sea y me pudo morir, pero agarre a mi hijo y lo aventé. Comencé a excavar para salir, yo quería vivir por mi hijo”, agregó.

Finalmente, no todo salió mal, pues logró salir de ese hueco y caminó despacio para buscar a su hijo. Doña Charo, comenta que este es un momento que jamás podrá olvidar. “Salí y comencé a caminar despacito hasta que le pisé el pie, lo agarré y comencé a llorar. Entonces dije, yo me puedo morir, pero mi hijo no, está comenzando a vivir, esa anécdota me ha quedado marcada”, sentenció.

Jefferson Farfán habla de sus demandas

Jefferson Farfán, reconocido tanto por su carrera deportiva como por sus controversias fuera del campo, ha enfrentado diversos problemas legales con personajes del medio, incluyendo a su expareja Melissa Klug, Olenka Mejía y la periodista Magaly Medina, entre otros. Estas disputas legales han provocado críticas por parte de la opinión pública, quienes cuestionan la necesidad de involucrar a la justicia peruana en conflictos considerados triviales entre figuras públicas.

Durante su reciente aparición en el podcast La Linares, conducido por Verónica Linares, Farfán abordó este tema de las demandas en el ámbito de la farándula. En un segmento del programa donde la periodista le planteó preguntas del público, se tocó el punto de su predisposición a utilizar la vía legal frente a conflictos mediáticos.

Jefferson Farfán explica por qué suele demandar a personajes de la farándula. (Composición Infobae)

Farfán, al ser consultado sobre el motivo por el cual opta por demandas en situaciones de conflicto con otras figuras del entretenimiento, respondió con humor antes de dar su punto de vista. Aclaró que considera el procedimiento legal como el único medio adecuado para defenderse sin tener que entrar en enfrentamientos públicos, particularmente por respeto hacia las mujeres.

“¿Tú crees? ¿De qué manera nos podemos defender los futbolistas? No tenemos. Yo no me puedo pelear públicamente con una mujer por respeto, ni con nadie. Por eso, creo que la única forma de poder defendernos es llevar las cosas legalmente”, declaró.