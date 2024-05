Andrea San Martín y su novio se prueban anillos en joyería: pareja genera sospechas de posible boda

Andrea San Martín y su novio son grabados probándose anillos en una joyería. | Instagram

Andrea San Martín y Yerko Santiago, quien se ha ganado una notable popularidad en la plataforma de TikTok, se convirtieron en el foco de atención luego de ser vistos el fin de semana en una joyería de la ciudad de Trujillo, donde aparentemente estuvieron probándose anillos. Esto generó rumores sobre un posible compromiso matrimonial entre ambos

Como se recuerda, la pareja oficializó su relación en enero de este 2024, y se han mantenido al margen de la exposición mediática. Desde que confirmaron su relación, la modelo no ha escatimado en mostrar su afecto y amor por el creador de contenidos, destacando cada momento compartido junto a él como parte de un romance de cuento de hadas.

La exchica reality, quien anteriormente estuvo vinculada sentimentalmente con Sebastián Lizarzaburu, el padre de su primera hija, parece haber encontrado nuevamente el amor en el influencer, dedicándole tiempo y compartiendo aspectos cotidianos de su vida en redes sociales, incluyendo los momentos en que prepara sus “loncheritas saludables”.

Andrea San Martín y Yerko Santiago estarían dando el siguiente paso en su relación. | Instagram

¿Qué estuvieron haciendo Andrea San Martín y Yerko Santiago?

La posible insinuación hacia una futura boda se hizo más fuerte tras la difusión de videos, también mostradas en Instarándula, donde ambos se observan en una joyería probándose anillos, lo cual usualmente se asocia a la preparación para un compromiso formal.

Aunque no hay confirmación de parte de los involucrados, las imágenes han sido suficientes para que se especule sobre la posibilidad de que las figuras públicas estén considerando llevar su relación a un siguiente nivel.

¿Qué piensa Andrea San Martín sobre casarse?

Seis años atrás, en una entrevista, Andrea San Martín expresó sus puntos de vista sobre el matrimonio, indicando que no lo consideraba una meta esencial en su vida. “Nunca me ilusionó casarme... o sea, qué lindo si me lo proponen, pero no es un tema que me preocupe o con el que sueñe,” comentó a un medio local en 2018.

Yerko Santiago, tiktoker vínculado sentimentalmente a Andrea San Martín. Instagram.

Sin embargo, estas recientes imágenes podrían sugerir un cambio en su percepción acerca de dar el “Sí, acepto”, especialmente ahora que parece estar viviendo una relación significativamente feliz y estable con Santiago. Por otro lado, este hasta el momento no ha realizado declaraciones sobre su intención de comprometerse.

Mientras los seguidores de Andrea San Martín y Yerko Santiago esperan confirmación o detalles adicionales sobre este posible paso hacia el matrimonio, lo cierto es que la pareja continúa disfrutando de su relación y compartiéndola con el público. Si bien este interés fue anteriormente minimizado por la joven, las experiencias vividas juntos pueden influir en cómo ambos visualizan su futuro compartido.

El influencer se destaca como modelo y creador de contenidos, consolidando una significativa presencia digital en TikTok, YouTube, e Instagram. Por otra parte, Sebastián Lizarzaburu ha iniciado una relación con Andrea Román, una modelo y nutricionista, compartiendo una afición por el fitness y un estilo de vida saludable.

Andrea San Martín.

Andrea San Martín recuerda sus pasados romances

Andrea San Martín se defendió de críticas sobre su vida amorosa, destacando que estuvo tres años soltera, tras terminar con Sebastián Lizarzaburu. La figura pública utilizó una transmisión en vivo en TikTok para aclarar su situación sentimental ante los recientes señalamientos que la acusan de involucrarse rápidamente en nuevas relaciones.

Desde el fin de su relación en septiembre de 2022, fue objeto de especulaciones sobre su vida amorosa, incluyendo supuestas interacciones cariñosas con Elías Montalvo y Francesco Méndez. La ruptura con el ‘Hombre Roca’, fue atribuida al desgaste de la relación, más allá de los rumores de infidelidad.

Andrea San Martín se defendió de las críticas en su contra.

“Y si quieren contabilizar a los hombres con los que yo he chapado durante esos tres años, cuéntenos y no lo metan como si fueran mi flaco. Han sido una huevada de una noche porque me dio la gana, tengo el mismo derecho como mujer soltera [que tiene él] hombre soltero, absolutamente todos. Entonces, no digan: ‘siempre busca marido’”, expresó.