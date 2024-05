Eva Ayllón y Myriam Hernández juntas en concierto gratuito por el Día de la Madre, ¿cómo conseguir las entradas?

Eva Ayllón y Myriam Hernández juntas en concierto gratuito por el Día de la Madre.

Este viernes 10 de mayo será una fecha muy especial, como previo a la celebración por el Día de la Madre. La música latina se vista de gala con la presentación gratuita de la cantante criolla peruana, Eva Ayllón, y la cantante chilena de música romántica y baladas, Myriam Hernández.

Estas dos grandes artistas se unirán en un gran concierto que promete ser inolvidable para los amantes de su música.

Eva Ayllón, cuyo nombre real es María Angélica Ayllón Urbina, es una destacada cantante y compositora peruana, famosa por su interpretación de géneros afroperuanos y valses criollos, además de ser conocida popularmente como la ‘Reina del Landó’. Sin duda, la cantante ha sabido ganarse un lugar privilegiado en el corazón de todos sus seguidores.

Con un Grammy Latino a la excelencia musical bajo el brazo y diez nominaciones al mejor álbum folklórico, Ayllón ha demostrado ser una de las voces más destacadas de la música criolla y afroperuana. Su talento no solo se limita a los géneros folclóricos; su versatilidad le ha permitido explorar con éxito diversos estilos musicales. Entre sus más grandes éxitos se encuentran ‘Ritmo, color y sabor’, ‘Nuestro secreto’ e ‘Ingá’.

Eva Ayllón, ‘la reina del landó’, es una cantante peruana cuya voz ha conquistado corazones en todo el mundo. (Andina)

Por su parte, Myriam Hernández, es una conocida cantautora chilena, denominada ‘La baladista de América’. Ella ha dejado una marca indeleble en el género de la balada romántica.

La chilena ha capturado a una legión de fans a lo largo y ancho de América Latina con éxitos como ‘Huele a peligro’, ‘El hombre que yo amo’ y ‘La Fuerza del amor’, entre muchos otros. Su contribución a la música de su país la ha consolidado como una de las artistas más relevantes de Chile.

Eva Ayllón y Myriam Hernández: ¿dónde será su concierto?

Además del Día de la Madre, Eva Ayllón y Myriam Hernández se unen gracias a las celebraciones que se realizan por los 104 años de creación política del distrito de San Miguel.

La iniciativa de ofrecer un concierto sin costo es un regalo para los habitantes del distrito, brindando una oportunidad única para disfrutar del talento reconocido a nivel internacional, en un ambiente festivo y familiar. Ambas cantantes ya han compartido escenario anteriormente, lo que anticipa una noche memorable de momentos musicales inolvidables.

Fotografía personal cedida hoy donde aparece la cantante chilena Myriam Hernández, quien presenta este jueves en Miami su nuevo tema "Invencible", el segundo adelanto de un nuevo disco que saldrá en octubre. EFE/Myriam Hernández

Este evento único se realizará en el Multi espacio Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel. El alcalde Eduardo Bless ha visto en este concierto la manera perfecta de agasajar tanto a las madres en su día como a los vecinos del distrito, ofreciendo las entradas de manera gratuita.

La cita es a las 6 de la tarde y se espera que, además de rendir un homenaje a las madres, sea una ocasión para disfrutar de la rica diversidad musical latina.

¿Cómo se podrá asistir al concierto?

Si bien solo los vecinos de San Miguel podrán acceder a las entradas, cabe indicar que a cada persona se le dará un pase doble, por lo que su acompañante no está obligado a vivir en el distrito.

Las entradas se podrán canjear en la Casa de la Cultura de San Miguel de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. También en el Centro de Atención al Ciudadano, sótano 1 de Plaza San Miguel, de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. Así como en los stands de las tiendas Wong de San Borja, C.C. Bajada Balta en Miraflores, San Miguel, Chacarilla y en Metro de Plaza Norte, de lunes a domingo de 8:30 a.m. a 10:00 p.m.

El único requisito es ir con su documento de identidad que muestre que reside en San Miguel. Por cada identificación se le dará una entrada doble. La entrega es personal e intransferible.