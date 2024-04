Hijo de Pedro Suárez Vértiz dedica emotivo mensaje a su madre: “Estuviste junto a tu esposo en los momentos más difíciles”

Tomás Suárez Vértiz dedica mensaje a su madre Cynthia Martínez. Infobae Perú/ IG

Tomás Suárez Vértiz, joven cantautor peruano de 19 años, ha iniciado su carrera como solista con el lanzamiento de ‘Incondicional’, una canción dedicada a su madre, Cynthia Martínez, y a todas las madres de Perú. Este tema forma parte de una campaña publicitaria para una reconocida marca de vinos, con quien el hijo del fallecido Pedro Suárez-Vértiz se asoció para rendir homenaje a las figuras maternas en su país.

La promoción llega con un emotivo mensaje donde resalta lo mucho que ha hecho Cynthia Martínez por sus hijos y su esposo, quien durante muchos años estuvo delicado de salud. Pedro Suárez Vértiz falleció el pasado 28 de diciembre del 2023.

“Incondicional porque sacaste adelante a tres hijos contra todo, incondicional porque estuviste junto a tu esposo en los momentos más difíciles, incondicional eres tú, mamá”, se puede escuchar en el clip.

Según cuenta el propio Tomás, aceptó participar en este proyecto muy entusiasmado, motivado por la oportunidad de homenajear a su madre y a las madres peruanas. La relación cercana entre el cantante y su madre, Cynthia, ha sido un pilar fundamental en su desarrollo personal y artístico, señala el músico, quien busca continuar el legado de su padre, Pedro Suárez Vértiz.

El amor y la admiración que Pedro tenía por Cynthia fue un tema recurrente en sus publicaciones y entrevistas, lo que destacaba la unión y comprensión dentro de la familia Suárez Vértiz. A través de sus letras, Tomás busca capturar la esencia de ese amor incondicional que caracteriza la relación entre madres e hijos, resonando con muchas familias peruanas que comparten vínculos similares.

Cynthia Martínez y Pedro Suárez Vértiz se casaron religioso en el 2000. Facebook.

Con el lanzamiento de ‘Incondicional’, Tomás Suárez-Vértiz también marca el comienzo de su camino como solista. Este evento coincide con la celebración del Día de la Madre en Perú, añadiendo un significado especial a la difusión de la canción.

“Cuando Tabernero me convoca para esta campaña, no dudé en aceptar, y por ese motivo compuse el tema ‘Incondicional’ para homenajear a todas las madres, pero, en especial, a la mía, quien me ha guiado y me acompaña en cada paso que doy en mi día a día”, manifestó Tomás, cuya canción puede ser escuchada escaneando el código QR que viene junto a los vinos de la mencionada marca.

Los consejos de su padre Pedro Suárez Vértiz

En una reciente entrevista con Infobae Perú, Tomás Suárez Vértiz contó que su padre siempre le inculcó la música y pese a que le costó mucho tener confianza, terminó soltándose y demostrando a su familia que quería seguir los pasos del popular Pedrito. Sin embargo, hubo un momento crucial donde decidió pisar firme e iniciar su carrera profesional como solista, durante el concierto tributo a su papá, el pasado 16 de febrero.

“Lo estaba pensando hace mucho tiempo, luego pasó la partida de mi padre y no tenía cabeza para otra cosa. Pero después llegó el concierto y al momento de estar en el escenario tocando frente a todos, la sensación y vibra fue algo que jamás experimenté antes. Allí pensé que esto es a lo que me quiero dedicar. La música siempre fue mi pasión. Ahora que veo esto, este estilo de vida quiero que sea parte de mi vida y de esto quiero vivir”, contó.

Pedro Suárez Vértiz y sus momentos con Tomás Suárez Vértiz.

Tomás señala que su padre siempre lo supo e intuía que su decisión final solo era cuestión de tiempo. Lo mandó a clases de música y cantó desde muy pequeño con Nina Mutal. Siendo ya más joven, no dudaba en interactuar con él compartiendo composiciones y arreglos musicales.

“Recuerdo que le mostraba mis micro composiciones, que hacía jugando con los acordes del piano y a mi papá le gustaba y me sugería canciones. Él escribía textos de cada canción, la historia detrás y todo me lo enviaba para ampliar mi conocimiento musical. Mi papá era consciente y siempre fue consciente que yo tenía este gran interés por la música profesionalmente”, acotó.