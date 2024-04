Tomás, hijo de Pedro Suárez Vértiz: su debut como solista, la muerte de su padre y su reacción ante las comparaciones

Tomas Suárez Vértiz cuenta por qué tomó la decisión de dedicarse a la carrera de música como su padre PSV. (Video: Paula Elizalde)

Tomás Suárez- Vértiz Martínez tiene 19 años y, a pesar de su corta edad, tiene claro lo que quiere para su naciente carrera en la música. Al igual que su padre, Pedro Suárez-Vértiz, es consciente que no será un camino fácil y se siente seguro de su talento y la experiencia de la gente que lo acompaña para poder ganarse un espacio en la difícil escena musical peruana.

El parecido físico que Tomás tiene con su papá es impresionante; el mismo cantante en algunas entrevistas comentó que su hijo menor era el más parecido a él.

Suárez- Vértiz Martínez ofreció una entrevista a Infobae Perú y comentó por qué decidió seguir los pasos de su padre en la música, quien falleció a los 54 años, el pasado 28 de diciembre, producto de paro cardiaco.

El hijo de Cinthya Martínez comentó que desde muy niño se sintió atraído por los instrumentos musicales porque su progenitor se encargó de cultivar ese arte en él. Su preferido es el piano.

En las tardes, después del colegio, jamás faltaron los Beatles y los Rolling Stone, bandas favoritas de Pedro y ahora de Tomás.

Con respecto al canto, reveló que al inicio entonada algunos temas cuando estaba solo en su habitación, pero luego ingresó al coro de su colegio y al interpretar un tema de los Beatles, le fascinó.

“Me costaba un poco soltar la voz, muchas veces aprovechaba cuando estaba solo, pero en cuarto grado me metieron al coro de mi colegio, me gustó y dejé el coro al año. Luego empecé las clases de canto, me empecé a grabar y a mostrarle a mi familia y ahora ya tengo dominado el tema del canto”, detalló.

Tomás Suárez Vértiz y sus inicios en la música. Instagram.

Los motivos por los que decidió seguir la carrera de su padre

Tomás Suárez-Vértiz comentó que la carrera de cantante solista era algo que tenía pensando desde cuando estaba en la universidad, pero luego de su participación en el concierto tributo a su papá, el pasado 16 de febrero, se terminó por convencer de que se quería dedicarse a esta profesión.

“Lo estaba pensando hace mucho tiempo, luego pasó la partida de mi padre y no tenía cabeza para otra cosa. Pero después llegó el concierto y al momento de estar en el escenario tocando frente a todos, la sensación y vibra fue algo que jamás experimenté antes. Allí pensé que esto es a lo que me quiero dedicar. La música siempre fue mi pasión. Ahora que veo esto, este estilo de vida quiero que sea parte de mi vida y de esto quiero vivir”, contó.

Tomás Suárez Vértiz y lo que piensa a cuatro meses de la muerte de su padre PSV. Infobae Perú: Paula Díaz.

Los consejos que le dio Pedro Suárez Vértiz

Tomás confesó que desde muy pequeño le dijo a su papá que quería hacer música y Pedro lo mandó a llevar clases de música y de canto con su tía Nina Mutal. Además, señaló que su papá sabía perfectamente que él tenía un interés muy serio en la música. Tan es así que compartieron composiciones y arreglos musicales.

“Recuerdo que le mostraba mis micro composiciones, que hacía jugando con los acordes del piano y a mi papá le gustaba y me sugería canciones. Él escribía textos de cada canción, la historia detrás y todo me lo enviaba para ampliar mi conocimiento musical. Mi papá era consciente y siempre fue consciente que yo tenía este gran interés por la música profesionalmente”, acotó.

Fotografía de archivo fechada el 28 de abril de 2010 que muestra al cantante peruano Pedro Suárez-Vertiz. EFE/THAIS LLORCA

Su concierto debut

Tomás hará su debut como solista el 1 de junio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición de Lima. Este concierto marcará su inicio en la carrera de manera oficial es la escena musical.

“Siento mucha emoción y siento adrenalina. Estoy un poquito nervioso, pero nervios de emoción, porque estoy feliz y seguro de que les van a gustar las canciones que vamos a tocar”, argumentó Suárez-Vértiz Martínez.

Lo acompañará Raúl Romero y el grupo peruano Amén, y está muy agradecido por ello. “Son maestros (de las música)”, agregó.

Además, comentó que dicho show servirá para que el público conozca que no solo heredó el apellido de su padre, sino también el talento para cantar y tocar instrumentos musicales.

“Va a ser una oportunidad para que todos puedan conocerme un poco más... será mi oportunidad para por primera vez demostrar musicalidad, demostrar que canto y puedo tocar instrumentos”, dijo.

Aclaró que, para él, la música es algo importante, que maneja con mucho respeto y no a la ligera o que la tiene fácil por ser hijo de uno de los referentes del rock peruano. Tomás está luchando por su propio espacio en la industria musical.

“Porque yo sí quiero demostrar a todos que esto no solamente es el hijo de un cantante, que está aprovechando ser el hijo de un cantante para salir a la luz, considero a la música uno de los tres factores importantes de mi vida”, manifestó.

Tomás Suárez Vértiz, hijo de Pedro Suárez Vértiz, se lanza como solista y realizará su primer concierto.

Su opinión ante las comparaciones con PSV

Acerca de las comparaciones que hacen y harán entre él y Pedro Suárez-Vértiz con respecto a su música, Tomás revela que lo toma de manera relajada y positiva, porque para él siempre su padre estará por sobre todas las cosas.

“Yo siempre voy a tener a mi papá por encima, así haga una canción con más reproducciones en el mundo. Siempre voy a tener por encima a mi papá por un tema de respeto, porque es mi padre y por agradecimiento, ya que gracias a él, estoy donde estoy”, indicó.

Sin embargo, resaltó que a nivel artístico son personas muy diferentes y que tienen historias distintas. “Somos padre e hijo, pero artísticamente somos personas diferentes y cada uno tendrá su repertorio. Pero como su hijo no voy a dejar de tocar sus canciones porque sé que le gusta a la gente”, indicó.

Tomás Suárez Vértiz explica que para él su padre siempre será un gran referente en la música por un tema de respeto y gratitud. (Video: Paula Elizalde)

Después de la muerte de su padre

A cuatro meses de la muerte de Pedro Suárez Vértiz, el hijo menor del cantante comenta que se siente tranquilo y feliz porque, curiosamente, lo siente más cerca que nunca, incluso comentó que lo percibe mediante unos colibríes que se le aparecen en su casa.

“Estoy más feliz que nunca, porque ahora siento a mi papá más presente que nunca. Lo siento en todo momento conmigo. Todo lo bueno que me pasa y todo lo malo que no me pasa es gracias a él”, expresó.

Tomas cuenta que hoy más que nunca siente a su padre presente y a su lado, apoyándolo en todos sus proyectos. (Video: Paula Elizalde)

Señaló que, de acuerdo a sus creencias, sabe que las inspiraciones que llegarán será por su padre que le estará enviando señales para indicarle como componer sus temas.

Asimismo, comentó que el colibrí es un ave simbólica que siempre ha estado en las canciones de Pedro y que ahora los acompaña a él y a su madre. “Es un pajarito bien icónico para mi mamá más que nada. No sé si sea común, peor antes no me sucedía, ahora se me está apareciendo, es alucinante y siento sus buenas vibras en el pecho”, complementó.