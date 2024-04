Maju Mantilla se aleja de los escándalos con ‘Arriba Mi Gente’: “Yo soy pública, pero mi familia no”

A casi dos años de su ingreso a ‘Arriba Mi Gente’, Maju Mantilla habló sobre su experiencia en el magazine. Además, contó cómo resuelve sus diferencias con sus compañeros. (Video: Paula Elizalde)

No existen palabras suficientes para describir a María Julia Mantilla García, la segunda peruana en llevarse el título de Miss Mundo en la historia. Además de ser exreina de belleza, también es atleta, influencer, empresaria, actriz, madre y conductora de televisión. Desde hace un año y medio, se desempeña como presentadora del programa ‘Arriba Mi Gente’, donde guardó silencio al atravesar el episodio más mediático de su carrera.

Maju Mantilla hizo su debut en el magazine de Latina TV en febrero de 2023, siendo recordada por su inusual aparición: a bordo de una mototaxi y en tacones. A pesar de los nervios por cambiar de casa televisiva después de 10 años, la presentadora demostró estar a la altura de las circunstancias desde el primer día, contando con el respaldo de sus experimentados compañeros Fernando Díaz, Karina Borrero y Santi Lesmes.

“Ellos fueron los que iniciaron este viaje, cargando una maleta llena de ideas, de motivación, ganas, dedicación y esfuerzo. Me dieron la posta, y yo he continuado el viaje. El recibimiento fue el mejor. Santi, Fernando y Karina, al igual que todo el equipo de producción, periodístico y de entretenimiento, han estado allí para apoyarme. Ha sido una experiencia muy gratificante”, comentó Mantilla en entrevista para Infobae Perú.

Ante la salida de Karina Borrero, Maju Mantilla es el rostro femenino de 'Arriba Mi Gente'. (Paula Elizalde/Infobae Perú)

¿Amigos en televisión?

La ex Miss Mundo recuerda que fueron sus compañeros de conducción quienes le demostraron el verdadero significado de solidaridad, cuando su nombre y el de su esposo, Gustavo Salcedo, se vio envuelto en un supuesto episodio de infidelidad, expuesto por el programa ‘Magaly TV La Firme’. Tras bambalinas, Santi, Fernando y Karina la apoyaron a su manera, sin exigir explicaciones de por medio, mucho menos al aire.

“Nosotros compartimos camerinos, tenemos una mesita de maquillaje cada uno, así siempre nos encontramos todos los días. Cuando yo llegaba, siempre tenía las palabras más bonitas de cada uno de ellos”, señaló Mantilla, quien resalta las profundas conversaciones que tenía con Karina Borrero después que el programa llegara a su fin.

Antes de ingresar a Latina TV, Maju Mantilla fue conductora de 'En Boca de Todos'. (Paula Elizalde/Infobae Perú)

“Ella es una hermosa persona, un gran ser humano y una estupenda periodista. Cuando las cámaras se apagaban, teníamos conversaciones largas y nos quedábamos algunas horas después del programa. Eso era bonito: escucharla a ella y que ella me escuche a mí [...] La extraño bastante. Si alguien tiene que regresar, que sea Karina”, sostuvo.

Para Maju Mantilla, la creencia de que no es posible tener amigos en televisión es falsa. Ella está segura de tenerlos, y trabaja con ellos de lunes a viernes. “Definitivamente encuentras amigos en televisión, no sé cuántos, pero los encuentras”, indica la exmodelo trujillana, quien no negó haber tenido sus diferencias con sus compañeros en alguna oportunidad. En estos casos, no teme reconocer sus errores y pedir perdón; siempre en privado.

“Cualquier cosa que no estemos de acuerdo porque quizás en algún momento del programa cada uno estuvo desconcentrado y no le dio pase, porque a veces pasa… Uno da las disculpas del caso. Acá nadie quiere protagonismo. Somos un equipo y nos complementamos. Si hay algo que tenemos que tocar, hablamos entre nosotros y lo debatimos. Cualquier cosa que nos desagrade, lo resolvemos de manera interna”, destacó.

'Arriba Mi Gente' cumplió dos años al aire. El magazine se emite de lunes a viernes, desde las 9:00 a.m. (Paula Elizalde/Infobae Perú)

Alejada del escándalo

En agosto de 2023, Maju Mantilla atravesó el episodio más mediático de su carrera cuando el programa de Magaly Medina difundió unas comprometedoras imágenes de su esposo Gustavo Salcedo con otra mujer. Aunque muchos creían que la exreina de belleza respondería a las acusaciones de infidelidad en ‘Arriba Mi Gente’, ella prefirió guardar silencio sobre su vida privada y bailar marinera norteña como un gesto de resiliencia. Y está feliz de haberlo hecho.

“Muchos creen que tú tienes la obligación de responder acerca de un tema personal que puedes estar pasando, cuando no hay ninguna obligación. Es tu vida y tú sabes cómo manejar tus problemas. Yo soy pública, pero mis padres, mi hermana y mi familia no lo son. Ellos no desean que su vida personal se toque en todas partes, y eso hay que respetarlo”, expresó la presentadora de televisión sin perder la sonrisa, aunque recordando la presión mediática que enfrentó meses atrás.

De momento, Maju Mantilla afirma que prefiere continuar cuidando su privacidad y la de su esposo, a pesar de la insistencia de algunos programas de espectáculo. “Si yo no deseo hablar de un tema personal y no les gusta a algunos, yo entiendo que no les guste, pero es la decisión que yo he tomado, y nadie me va a hacer cambiar de opinión. Es una tema de empatía”, dijo.

La conductora de Latina TV resaltó el enfoque familiar del programa y expresó que, en esta etapa de su vida, prefiere evitar temas mediáticos, especialmente aquellos relacionados con su vida personal. (Video: Paula Elizalde)

Mirando hacia atrás con la experiencia hoy tiene, Maju Mantilla, quien solía abordar temas de farándula cuando trabajaba en América TV, reflexionó sobre las veces en las que pudo haber tocado un tema delicado para algún artista que deseaban mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. “Quizás en ese proceso, yo también me he equivocado”, admitió.

“No era fácil hacerlo porque son momentos sensibles que cada uno va pasando. Y si lo he hecho, pues uno pide disculpas, pide perdón y trata de hacer las cosas mejor. Esta nueva etapa de mi vida es distinta porque la línea del programa es distinta [más familiar]. Le ofrecemos a la familia lo que quieren y ellos desean ser escuchados”, complementó Maju.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo permanecen juntos. La pareja se casó en 4 de febrero de 2012. (Paula Elizalde/Infobae Perú)

Su opinión sobre el Miss Perú

A sus 39 años, Maju Mantilla continúa siendo un referente de la belleza peruana. No por nada fue ganadora del Miss Mundo 2004 y recientemente actuó como jurado en la última edición del certamen, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Jio World de Bombay, India. Según nos contó, su aparición en el ultimo concurso de belleza fue inesperado.

“Yo fui al concurso porque la organización me pidió que los acompañe. También para cubrir un poco con las cámaras de Latina y para apoyar a Lucía [representante peruana]. Resulta que cuando saludé a la presidenta en la final, me dijo que me iba a sentar en otro lado. Me jaló de la mano. ‘Vamos a estar todas juntas’. Entramos al auditorio y ahí me avisaron que iba a acompañar a Julia Morley en la mesa de jurado. Me enteré a última hora, por eso es que fue una sorpresa para todos, porque yo tampoco sabía que iba a ser jurado”, recordó Maju, lamentando que Lucía Arellano no haya clasificado.

La exreina de belleza está de acuerdo con la participación de modelos de talla grande, pero no con la inclusión de candidatas trans. (Video: Paula Elizalde).

Por otro lado, a puertas de realizarse el Miss Perú 2024, que tiene como objetivo elegir a la candidata que nos representará en el Miss Universo, Maju Mantilla expresó su aprobación ante la participación de una modelo de talla grande. “Me parece sumamente positivo la inclusión en los reinados”, fue lo primero que dijo.

“Yo creo que hay muchas mujeres que tienen ganas de participar en un concurso. Y a veces no lo ven atractivo porque piensan que hay un estereotipo de belleza marcado, que deben ser de cierta forma para ganar el concurso; y no es así. La belleza es subjetiva, bellas somos todas. Tenemos que deshacernos de esos pensamientos tan negativos y tan errados que existen en cuanto a la belleza”, señaló.

No obstante, la conductora de ‘Arriba Mi Gente’ se mostró en desacuerdo con la participación de mujeres trans en los concursos de belleza, específicamente en el Miss Universo.

“El concurso nació de una determinada manera y las reglas han ido cambiando, lo que me parece bien… Pero hay reglas que se tienen que respetar. Yo respeto la decisión de cada persona, pero los cambios causan polémica en general porque no se sabe cuáles son realmente los requisitos que se necesitan. Las personas que deseen participar de concursos de belleza tienen que ser aceptadas, pero hay que tener claridad en los requisitos para que el certamen se dé sin polémica. Yo he participado en el Miss Mundo y la única regla que ha cambiado es la clasificación a la final, yo estoy de acuerdo que se mantenga así”, sentenció la exreina.