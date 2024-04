La ‘Bebecita del crimen’ en entrevista desde Colombia: “Amo y extraño (a Maldito Cris), todos tenemos un corazón”

Wanda del Valle Bermúdez, alias ‘La Bebecita del Crimen’ brindó una entrevista desde la cárcel en Colombia. | Testigo Directo

Wanda del Valle, conocida en Perú como la ‘Bebecita del crimen’ y expareja del fallecido sicario identificado como Christopher Joseph Fuentes Gonzales, alias el ‘Maldito Cris’, fue detenida en diciembre del 2023 en Colombia luego de seis meses en la clandestinidad y huyendo de la Policía Nacional del Perú (PNP). Ahora, a la espera del resultado de su proceso de extradición, reapareció en una entrevista a un medio de Colombia en el que se mantiene en su inocencia.

“Yo estoy aquí con mi frente en alto. Tengo miedo de ser extraditada, de que mi vida corra peligro (...) Pido perdón de mi parte a las personas a las que él (Maldito Cris) causó daño”, indicó Del Valle en conversación con el medio colombiano Testigo Directo. Además, aseguró que es inocente y que “no soy culpable de lo que me están sindicando”.

En Perú, se acusó a la ‘Bebecita del crimen’ de ofrecer una recompensa al criminal que logre acabar con la vida del coronel PNP Víctor Revoredo, quien estaba detrás del proceso de búsqueda y captura del ‘Maldito Cris’. Sin embargo, durante su entrevista negó que esto sea verdad. “Eso es totalmente falso. Nunca he tenido esas intenciones”

En otro momento de la conversación con Testigo Directo, Del Valle asegura que no sabía cuál era el origen del dinero que utilizaba el fallecido sicario y líder de una facción de la peligrosa organización criminal ‘El Tren de Aragua’.

“En ningún momento supe de dónde venía su dinero (...) Todos tenemos derecho a distraernos y algunos de manera distinta y otros de mejor manera”, sostuvo la presunta criminal. También afirmó que “si tu esposo te invita de vacaciones (...) Yo arreglaba mi bolso e iba (...) Tu esposo te da un regalo ¿Vas a preguntar de dónde sacó el dinero? Es un obsequio”

Wanda del Valle, la 'bebecita del crimen', reapareció en una entrevista desde Colombia, país en el que se mantiene detenida y a la espera de ser extraditada al Perú próximamente. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Testigo Directo)

Pese a esto, sí afirmó haber visto videos del ‘Maldito Cris’ “atracando” y “disparando”, por lo que no tiene la intención de limpiar la imagen de su expareja.

Sobre el momento de su captura en Colombia

La ‘Bebecita del crimen’ fue prófuga de la justicia en Perú por alrededor de seis meses, desde el momento en el que el ‘Maldito Cris’ fue abatido en un operativo policial en el que se enfrentó con agentes de la PNP. Su huida, según ella, fue de forma regular por la frontera e indicó que cambió su color de cabello “por Cristopher, no porque me estuvieran buscando”. Esto, pues al momento de su detención había cambiado su tono rubio por un tono oscuro

En conversación con el medio colombiano, Del Valle indicó que el día de su detención sabía que la capturarían, pues vio movimientos inusuales cerca a la calle donde vivía. Actualmente, se encuentra en un centro de detención, en un área de seguridad y a la espera de que culmine su proceso de extradición que podría obligarla a retornar al Perú luego de casi un año del fallecimiento del ‘Maldito Cris’.

Incluso a día de hoy, la ‘Bebecita del crimen’ indica que no hubiese sido capaz de entregar a las autoridades a quien fue su pareja. “No sé si era mi responsabilidad ir a entregarlo. “¿Quién entrega a un familiar? ¿a una persona que ama? Si era mi responsabilidad no lo hice, ese fue mi error, pero yo no lo iba a entregar a él”, sostuvo.

Wanda del Valle fue detenida en Colombia, casi seis meses luego de la muerte de su pareja, el sicario conocido como 'Maldito Cris'. (Foto composición: TikTok de Wanda Del Valle).

“Yo nunca recibí ningún dinero de ningún tipo de extorsión ni de ninguna trata de personas. Yo hasta trabajaba, era comerciante informal porque siempre me gustó tener lo mio en el bolsillo”, indicó Wanda del Valle durante su entrevista al medio Colombiano.

Pese a que se encuentra detenida en Colombia y podría recibir prisión preventiva por un plazo de 18 meses una vez que regrese al Perú, Wanda del Valle indica que “lo amo y lo extraño (al ‘Maldito Cris‘). Porque todos tenemos un corazón (...) Él me decía que no iba a pagar cárcel”.

Además, cuestionó una posible condena de 20 años de cárcel por el delito de conspiración y ofrecimiento de sicariato. “Imagínate 20 años por quedarte callada ¿Y si tenías miedo? Porque el amor sí existe (...)”.

Sobre su hijo, sostiene que está escondido y que sigue en Perú. “Es un niño que me ama y que me hace llorar porque me dice ‘mamá, tú eres todo menos lo malo’”.