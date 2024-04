Wanda del Valle: ¿En qué estado se encuentra el proceso de extradición al Perú de la expareja del Maldito Cris? PNP responde

(Vídeo: Tv Perú)

Desde el último fin de semana, Wanda del Valle, expareja de Christopher Fuentes, alias ‘Maldito Cris’, volvió a convertirse en tendencia tras brindar una entrevista a un medio de comunicación en Colombia.

En dicho diálogo, la popular ‘Bebecita del crimen’ habló de varios de los temas que la atormentaban, como la falta que le hace su difunto compañero de vida, las acusaciones en su contra, su extradición al Perú, etc. Asimismo, se mantuvo firme en su inocencia.

“Yo estoy aquí con mi frente en alto. Tengo miedo de ser extraditada, de que mi vida corra peligro (...) Pido perdón de mi parte a las personas a las que él (Maldito Cris) causó daño. Yo nunca recibí dinero de ningún tipo de extorsión ni de trata de blancas. (...) Yo era comerciante informal, vendía mis ropas, mis carteras y perfumes”, indicó Del Valle en conversación con Testigo Directo.

“Lo amo y lo extraño (a Christopher Fuentes), porque todos tenemos un corazón. Recuerdo lo que siempre me decía, que él no era para la cárcel, que él se iba a hacer matar porque no iba para la cárcel”, continuó la también conocida tiktoker.

Wanda del Valle, la 'bebecita del crimen', reapareció en una entrevista desde Colombia, país en el que se mantiene detenida y a la espera de ser extraditada al Perú próximamente. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Testigo Directo)

¿En qué estado se encuentra su proceso de extradición al Perú?

La joven venezolana de 27 años, que actualmente se encuentra recluida en un centro penitenciario de Bogotá, es sindicada por la presunta comisión del delito de conspiración y ofrecimiento del sicariato, luego de que supuestamente ofreciera 40 mil dólares por asesinar al jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, el coronel PNP Víctor Revoredo Farfán.

A finales del 2023, el Poder Judicial emitió sobre ella una orden de prisión preventiva por 18 meses. Sin embargo, recién el pasado 11 de enero fue que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró procedente la solicitud de extradición activa a las autoridades de Colombia, en donde se encuentra encarcelada desde inicios de diciembre del año pasado, luego de estar prófuga de la justicia por seis meses.

Como el nombre de la presunta delincuente volvió a saltar sobre el tapete, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria Angulo, fue consultado sobre el estado en que se encuentra dicho proceso de extradición.

Al respecto, el jefe de la PNP adelantó que en las próximas semanas convocará a una conferencia de prensa para explicar a la ciudadanía la situación a la que se enfrenta su institución.

“Está en pleno desarrollo, posteriormente vamos a hacer una conferencia de prensa para ampliarlo (el tema). Hay unos elementos de convicción que están en pleno desarrollo y que va a ser importante que todos los conozcan para sustentar la posición de la Policía”, declaró Zanabria a Tv Perú tras participar en un evento público.