Wanda del Valle con pie y medio en Perú: Poder Judicial declaró procedente extradición de la ‘bebecita del crimen’

Avanza proceso de extradición contra Wanda del Valle.

Wanda del Valle, conocida en el mundo del hampa como la ‘bebecita del crimen’, está con pie y medio en Perú. La tarde del jueves 11 de enero, el Poder Judicial informó que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró procedente la solicitud de extradición activa a las autoridades de Colombia, en donde se encuentra encarcelada desde inicios de diciembre del año pasado.

Como se recuerda, la justicia peruana ordenó que la integrante del ‘Tren de Aragua’ y expareja sentimental del abatido Christopher Joseph Fuentes González, alias ‘Maldito Cris’, cumpla 18 meses de prisión preventiva por conspiración y ofrecimiento del sicariato, luego de que la joven ofreciera 40 mil dólares por asesinar al jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, el coronel PNP Víctor Revoredo Farfán.

“Máximo tribunal dispone que se remita lo actuado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por intermedio de la presidencia de la Corte Suprema, con conocimiento de la Fiscalía de la Nación”, se lee en la publicación que realizó el PJ en su plataforma de X, antes Twitter.

“La imputada fue capturada en Colombia el 6 de diciembre último, luego de estar prófuga de la justicia por medio año”, finaliza el hilo posteado.

Publicación del Ministerio Público en la plataforma X.

Primeras declaraciones de Wanda del Valle tras ser capturada

El pasado 8 de diciembre, desde Bogotá, Del Valle Bermúdez, habló por primera vez desde que fue capturada en uno de los barrios más peligrosos de Colombia. En la audiencia virtual de prisión preventiva, la ‘bebecita del crimen’ negó las acusaciones que recaen en su contra, se demarcó del ‘Maldito Cris’ y confesó creer en que la justicia divina pondrá todo en su lugar.

“No pertenezco al Tren de Aragua, no he amenazado al coronel Revoredo, no sé si la juez o la fiscalía si le dio la orden al coronel de ingresar al domicilio de mi hijo. No sé si fue legal el procedimiento de que se llevara los cuadernos del colegio de mi hijo. Cómo voy a trabajar si estoy siendo perseguido por la justicia peruana, quién me va a dar trabajo. Cómo podía tener a mi hijo a mi lado en esas circunstancias”, manifestó Wanda.

“Fui pareja del muchacho (el ‘Maldito Cris’), tuvo sus errores, pero fue él, no mi persona. Jamás he tenido hechos delictivos. Soy incapaz de atentar contra la vida de una persona. También creo en la justicia divina y la justicia de Dios. No he huido de la justicia, estoy para dar la cara”, continuó.

Wanda podría ir a prisión entre 5 a 8 años, de acuerdo a la Policía - crédito PNP

¿'Maldito Cris’ ‘entregó' a Wanda del Valle?

Tras la caída de Christopher Joseph Fuentes González, el nombre de Wanda del Valle, quien a sus 27 años era una figura conocida dentro de TikTok, saltó a la palestra y se convirtió en un personaje recurrente en la sección de policiales de los medios de comunicación.

La ‘bebecita del crimen’ no solo era la pareja sentimental del avezado pistolero, sino que fue acusada de cumplir tareas logísticas para el ‘Tren de Aragua’. De acuerdo a información proporcionada por la PNP, se encargaba de actividades relacionadas a la extorsión y trata de personas, así como a la administración del cuantioso botín que era robado por el ‘Maldito Crís’ y compañía.

Wanda del Valle cayó por lo encontrado abajo de la urna que contenía las cenizas del 'Maldito Cris'. (Foto: Captura Latina)

Pese a tener orden de captura y estar entre los delincuentes más buscados del Ministerio del Interior (Miniter), Wanda logró esquivar a las autoridades y salir del país a mediados del 2023.

Los primeros indicios sobre su paradero recién fueron encontrados cuando interceptaron un inmueble en el distrito de San Martín de Porres (SMP), en donde vivía la madre de Christopher Joseph, Keyes González, junto al hijo menor de la ‘bebecita del crimen’.

Allí, la policía descubrió una urna con las cenizas del avezado delincuente extranjero. Al levantarla, se toparon con el comprobante de una transferencia bancaria internacional: el dinero salía de Lima para llegar a una agencia ubicada en uno de los barrios más peligrosos de Colombia. Esto direccionó las investigaciones de las autoridades hacia el país vecino.